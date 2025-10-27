Митничари задържаха голямо количество сексуални стимуланти и анаболни стероиди в куриерски пратки

Митнически служители от Митническо бюро Българския разменно-сортировъчен център (БРСЦ) в Териториална дирекция Митница София задържаха голямо количество от общо 3454 сашета, таблетки и ампули сексуални стимуланти и анаболни стероиди в две отделни куриерски пратки.
Митническите инспектори са селектирали пратките за проверка след анализ на стоки, вложени в пратки за износ. Двете пратки са били с направление от България за Великобритания, а изпращачи са физически лица - български граждани с адресни регистрации в различни градове в страната. Посоченото съдържание на пратките е хранителни добавки.
На 21.10.2025 г. при извършената проверка на първата селектирана пратка е установено, че тя съдържа 110 опаковки с 1580 таблетки и 40 ампули различни анаболни стероиди. На 22.10.2025 г. митническите служители откриват в другата селектирана пратка 262 кутии с 1834 сашета сексуален стимулант за мъжка потентност.
Лекарствените средства и сексуални стимуланти са задържани и по двете проверки са в ход административнонаказателни производства.
1 Тома
14:08 27.10.2025
2 Грую
14:17 27.10.2025
3 Механик
Скъпи братя българи. Четейки новината, аз от сърце искам да ви посъветвам, да не посещавате софийската митница или да не минавате на по-близо от километър около нея!
С тия секс-стимуланти, латексови розови пингвини и анаболи, поне месец в митницата ще цари сексуална еуфория.
14:21 27.10.2025
4 Аз съм
14:38 27.10.2025
5 Льольо
15:06 27.10.2025