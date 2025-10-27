Новини
Митничари задържаха голямо количество сексуални стимуланти и анаболни стероиди в куриерски пратки

Митничари задържаха голямо количество сексуални стимуланти и анаболни стероиди в куриерски пратки

27 Октомври, 2025 14:06 674 5

  • сексуални стимуланти -
  • анаболни стероиди

Двете пратки са били с направление от България за Великобритания

Митничари задържаха голямо количество сексуални стимуланти и анаболни стероиди в куриерски пратки - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митнически служители от Митническо бюро Българския разменно-сортировъчен център (БРСЦ) в Териториална дирекция Митница София задържаха голямо количество от общо 3454 сашета, таблетки и ампули сексуални стимуланти и анаболни стероиди в две отделни куриерски пратки.

Митническите инспектори са селектирали пратките за проверка след анализ на стоки, вложени в пратки за износ. Двете пратки са били с направление от България за Великобритания, а изпращачи са физически лица - български граждани с адресни регистрации в различни градове в страната. Посоченото съдържание на пратките е хранителни добавки.

На 21.10.2025 г. при извършената проверка на първата селектирана пратка е установено, че тя съдържа 110 опаковки с 1580 таблетки и 40 ампули различни анаболни стероиди. На 22.10.2025 г. митническите служители откриват в другата селектирана пратка 262 кутии с 1834 сашета сексуален стимулант за мъжка потентност.

Лекарствените средства и сексуални стимуланти са задържани и по двете проверки са в ход административнонаказателни производства.


  • 1 Тома

    9 0 Отговор
    Другаря грозев ще каже че пратката е от руски агенти.

    14:08 27.10.2025

  • 2 Грую

    5 0 Отговор
    отиде ми виаграта, пуууу, жената няма е доволна

    14:17 27.10.2025

  • 3 Механик

    3 0 Отговор
    Обръщам се към мъжката част и по-точно към мъжете дето знаят че са мъже.
    Скъпи братя българи. Четейки новината, аз от сърце искам да ви посъветвам, да не посещавате софийската митница или да не минавате на по-близо от километър около нея!
    С тия секс-стимуланти, латексови розови пингвини и анаболи, поне месец в митницата ще цари сексуална еуфория.

    14:21 27.10.2025

  • 4 Аз съм

    1 0 Отговор
    Сигурно са ги задържали за себе си.

    14:38 27.10.2025

  • 5 Льольо

    0 0 Отговор
    Костя ги е поръчал за утешение на електората по лесно да приемат факта че еврото идва

    15:06 27.10.2025