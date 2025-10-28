Новини
Крими »
Бившият шеф на митница "Пловдив" излиза на свобода под гаранция

Бившият шеф на митница "Пловдив" излиза на свобода под гаранция

28 Октомври, 2025 15:23 418 2

  • митница пловдив-
  • мирослав беляшки

Софийският апелативен съд замени мярката на Мирослав Беляшки

Бившият шеф на митница "Пловдив" излиза на свобода под гаранция - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият директор на митница „Пловдив“ Мирослав Беляшки беше освободен от домашен арест с решение на Софийския апелативен съд (САС). Магистратите замениха мярката му за неотклонение с парична гаранция в размер на 8000 лева, съобщи Нова ТВ.

Беляшки беше задържан в края на април по време на специализирана полицейска операция. Повдигнато му е обвинение за злоупотреба със служебно положение. Първоначално той прекара два месеца в следствения арест, след което мярката му беше смекчена до „домашен арест“.

В мотивите си апелативните съдии посочват, че тежестта на предполагаемото престъпление не е достатъчно основание за продължително задържане. Според съда от нея не може да се прави автоматично заключение, че на свобода обвиняемият би могъл да извърши друго престъпление.

Определението на Софийския апелативен съд, пише БНР, е окончателно и не подлежи на обжалване.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 също така важи за тикви и чекмеджари

    2 0 Отговор
    съдии посочват, че тежестта на предполагаемото престъпление не е достатъчно основание за продължително задържане

    15:27 28.10.2025

  • 2 лоупотреба със служебно положение

    2 0 Отговор
    за милиони
    малко пандела
    малко домашен арест
    бая кихане
    условна присъда

    да си харчи човечеца париците с кеф
    за сметка на тиквените избирачи

    15:32 28.10.2025