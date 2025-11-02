Над 3700 фиша за един ден, заради липса на зимни гуми и други пътни нарушения

Ученическата ваканция около Деня на будителите доведе до засилен трафик по пътищата, а "Пътна полиция" отчете хиляди нарушения само за първия ден на проверките, пише Нова телевизия.
Четиридневната ваканция за учениците около Деня на будителите доведе до засилен трафик по пътищата в страната и даде старт на традиционната акция на "Пътна полиция" - "Зима". Само за първия ден на проверките са установени хиляди нарушения, като са съставени над 3700 фиша и акта. Според данните, представени от комисар Мария Ботева, заместник-директор на "Пътна полиция", резултатите са показателни.
"Само за 1 ноември имаме повече от 18 000 проверки, като са проверени повече от 9 000 пътни превозни средства, повече от 6 000 водачи, 970 пътници и над 1 134 пешеходци", съобщи комисар Ботева. В резултат на тези проверки са съставени над 3 700 фиша и акта за установени административни нарушения.
Първата десетдневка на акция "Зима" е насочена основно към най-уязвимите участници в движението. "Акцентът е към велосипедистите, към водачите на индивидуални електрически превозни средства, пътните превозни средства с животинска тяга", уточни комисар Ботева. Тя добави, че се следи и за техническата изправност на автомобилите, включително състоянието на гумите. Въпреки че законовото задължение за шофиране със зимни гуми влиза в сила от 15 ноември, полицаите вече проверяват дълбочината на протектора и цялостта на гумите.
Най-честите нарушения, които водачите допускат, са свързани с неправилни маневри и отнемане на предимство, освен превишената скорост. Комисар Ботева обърна внимание, че и пешеходците често създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.
Във връзка с почивните дни се очаква засилен трафик до края на деня, особено по автомагистралите и входно-изходните артерии на големите населени места. Статистиката показва, че най-рисковите дни за пътуване с повишен брой произшествия са петък, четвъртък и понеделник, поради което от "Пътна полиция" призовават за повишено внимание от страна на всички участници в движението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе,
10:06 02.11.2025
2 Мюмюн
10:07 02.11.2025
3 Гост
10:09 02.11.2025
4 Гост
Коментиран от #5
10:09 02.11.2025
5 тъпа мисирка
До коментар #4 от "Гост":аз съм още с есенни гуми.
10:12 02.11.2025
6 Абе
10:13 02.11.2025
7 Фен
10:13 02.11.2025
8 Кит
Ерго, заглавието за пореден път лъже в полза на гумаджиите и търговците на гуми, защото:
1. Няма строго изискване за използване на зимни гуми от 15.11 до 1.03.
2. Никой вчера не е бил глобен на пътя, заради летни гуми и дори за такива с грайфер под 4 мм. Просто вчера беше първи, а не петнадесети ноември.
И последно - това, че драскачите на Факти лъжат в полза на всякакви корпоративни или политически интереси, е лесно доказуем факт. Това инфо за пореден път го демонстрира.
10:18 02.11.2025