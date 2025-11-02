Новини
Над 3700 фиша за един ден, заради липса на зимни гуми и други пътни нарушения

2 Ноември, 2025 10:05 493 8

  • зимни гуми-
  • кат-
  • нарушения-
  • път-
  • акция зима

КАТ започна акция "Зима"

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Ученическата ваканция около Деня на будителите доведе до засилен трафик по пътищата, а "Пътна полиция" отчете хиляди нарушения само за първия ден на проверките, пише Нова телевизия.

Четиридневната ваканция за учениците около Деня на будителите доведе до засилен трафик по пътищата в страната и даде старт на традиционната акция на "Пътна полиция" - "Зима". Само за първия ден на проверките са установени хиляди нарушения, като са съставени над 3700 фиша и акта. Според данните, представени от комисар Мария Ботева, заместник-директор на "Пътна полиция", резултатите са показателни.

"Само за 1 ноември имаме повече от 18 000 проверки, като са проверени повече от 9 000 пътни превозни средства, повече от 6 000 водачи, 970 пътници и над 1 134 пешеходци", съобщи комисар Ботева. В резултат на тези проверки са съставени над 3 700 фиша и акта за установени административни нарушения.

Първата десетдневка на акция "Зима" е насочена основно към най-уязвимите участници в движението. "Акцентът е към велосипедистите, към водачите на индивидуални електрически превозни средства, пътните превозни средства с животинска тяга", уточни комисар Ботева. Тя добави, че се следи и за техническата изправност на автомобилите, включително състоянието на гумите. Въпреки че законовото задължение за шофиране със зимни гуми влиза в сила от 15 ноември, полицаите вече проверяват дълбочината на протектора и цялостта на гумите.

Най-честите нарушения, които водачите допускат, са свързани с неправилни маневри и отнемане на предимство, освен превишената скорост. Комисар Ботева обърна внимание, че и пешеходците често създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Във връзка с почивните дни се очаква засилен трафик до края на деня, особено по автомагистралите и входно-изходните артерии на големите населени места. Статистиката показва, че най-рисковите дни за пътуване с повишен брой произшествия са петък, четвъртък и понеделник, поради което от "Пътна полиция" призовават за повишено внимание от страна на всички участници в движението.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе,

    4 0 Отговор
    само щавене за тоз заспал народ !

    10:06 02.11.2025

  • 2 Мюмюн

    3 1 Отговор
    и? кво се подобри? освен, че си пълните касичката

    10:07 02.11.2025

  • 3 Гост

    6 0 Отговор
    Защо лъжете бе по новините казаха, че след 15 Ноември ще глобяват за гуми.

    10:09 02.11.2025

  • 4 Гост

    4 0 Отговор
    Мисироците да не заблуждават хората. Няма законово изискване за ползване на "зимни гуми".

    Коментиран от #5

    10:09 02.11.2025

  • 5 тъпа мисирка

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    аз съм още с есенни гуми.

    10:12 02.11.2025

  • 6 Абе

    2 0 Отговор
    Защо лъжити и плашити хората.

    10:13 02.11.2025

  • 7 Фен

    0 0 Отговор
    Ами не е за липса на зимни гуми. Щото у нас не са задължителни. За съжаление. И едва ли има ПТП, което официално да е причинено от скапани гуми. Като имаш пари за кола, бензин и застраховка, трябва да си купиш и гуми. Иначе си убиец на пътя.

    10:13 02.11.2025

  • 8 Кит

    0 0 Отговор
    Да напомня: няма строго законово изискване от 15 ноември да се кара само със зимни гуми буквалният текст в ЗДВП гласи" движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm през периода от 15 ноември до 1 март".
    Ерго, заглавието за пореден път лъже в полза на гумаджиите и търговците на гуми, защото:

    1. Няма строго изискване за използване на зимни гуми от 15.11 до 1.03.
    2. Никой вчера не е бил глобен на пътя, заради летни гуми и дори за такива с грайфер под 4 мм. Просто вчера беше първи, а не петнадесети ноември.

    И последно - това, че драскачите на Факти лъжат в полза на всякакви корпоративни или политически интереси, е лесно доказуем факт. Това инфо за пореден път го демонстрира.

    10:18 02.11.2025