Турски тирове карат със 120 км/ч по пътя Враца–София

8 Септември, 2025 08:53 1 767 30

Подадени са множество сигнали към 112, но реакция няма

Турски тирове карат със 120 км/ч по пътя Враца–София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Преброих поне 8 нарушения. А полицията им написа предупредителен протокол", заяви шофьор, заснел камионите с опасно поведение на пътя.

Три камиона с турска регистрация са профучали със скорост от около 120 километра в час по трасето от Враца до София, по-който ограничението е 80 километра в час. По думите на свидетели това е станало въпреки многократни сигнали, подадени на телефон 112. Тировете са изпреварвали рисково и създавали реална опасност за останалите участници в движението.

Росен Евтимов е шофьор на камион, който е заснел опасната ситуация на пътя. В "Здравей, България" той разказа, че маршрутът му бил по пътя от Видин към София. Водачът се прибирал от Англия.

"Забелязах камионите, които се движеха с опасно висока скорост на участъка Монтана-Враца в огледалото за задно виждане. Те изпреварваха непрекъснато и неправилно колоната, която се беше насъбрала", обясни той.

По думите му в опит да предотврати инцидент той подал няколко сигнала на телефон 112 — първият още след Враца, а последният — едва 20 километра преди София. Въпреки това, реакция от страна на властите имало едва при входа на столицата, където камионите са спрени от екип на „Пътна полиция“.

Шофьорите на турските камиони се държаха като мутри от 90-те години на пътя“, допълни Евтимов, който обясни, че е с дългогодишен стаж зад волана и милиони изминати километри из цяла Европа. По думите му, тировете не само са карали агресивно, но и са затруднявали движението по цялата отсечка, като не позволявали на никой да ги изпревари. В най-опасните случаи са се движили кабина до кабина, дори върху жп прелез, при идващ насрещно трафик.

Според официална позиция на СДВР, сигналът на Евтимов е получен и е имало незабавна реакция, когато камионите са били в рамките на територията на София. Не се коментират действията, или липсата на такива - на останалите полицейски дирекции, през чиито територии са преминали нарушителите. При проверката става ясно, че камионите са превозвали скъпоструваща техника. Не е имало дежурен екип на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Цялата документация ще бъде предадена на ИААА, за да може да бъде наложена санкция по надлежния ред.

„За подобно поведение преброих поне 8 нарушения по Закона за движение по пътищата. А те им написаха предупредителен протокол. Това ли е стандартът на контрол по пътищата в България?“, попита Евтимов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Гост

    54 4 Отговор
    Не държава, а територия, а вие отидете да карате като луди в чужбина или да оринирате насред пътя или да си хвърляте мокрите кърпи и чашките от кафе през прозореца.

    Коментиран от #16

    08:56 08.09.2025

  • 2 бай Бай

    64 3 Отговор
    Тюфлеци.
    Чакали ги чак в София.
    А до тогава ако бяха убили хора?
    Не ви пука за живота.

    08:57 08.09.2025

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    37 6 Отговор
    Няма как Бойко да развали приятелството си с Ердоган...

    08:59 08.09.2025

  • 4 Пешо

    43 3 Отговор
    То и този, който са засекли с над 200 се оказа турски гражданин, който отдавна е напуснал страната.

    09:02 08.09.2025

  • 5 Къдравата Сю

    31 2 Отговор
    Катаджиите знаят две думи на турски “Комшо, а кафе ?”

    09:02 08.09.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    49 4 Отговор
    Да, турците така карат. А тези със коли, които работят в Германия и се прибират в Турция, масово карат турдо дизел 3.0 6 цилиндъра на бмв, мерцедес, ауди и като съм със 140 минават покрай мен като спрял. Значи поне 160-180 поддържат. За тях новите камери за средна скорост не важат. Те са само за нас, да ни скубят и пълнят бюджета да има за бмв-та на мутрите във униформа и да пращаме пари и оръжие на украина.

    09:03 08.09.2025

  • 7 м-р

    17 4 Отговор
    Е какво да очакваш от такива като тоя от снимката на заплата,пенсия и защо не почивка по време на смяна

    09:09 08.09.2025

  • 8 Мслдлдл

    27 1 Отговор
    Ми къде са цивилните патрулки за да следят движението!!????? Защо няма глоби???

    09:12 08.09.2025

  • 9 Азззззззз

    28 1 Отговор
    В България чужденците са с предимство. Същите турци в Турция карат като мравки. Ама тук са безнаказани. Сега с тая средна скорост дали, и как, ще санкционират чужденците? Никой нищо не казва по въпроса...

    09:15 08.09.2025

  • 10 Тираджия

    4 14 Отговор
    Роско заяждача да се научи да кара камиона . А не да се прави катаджия -комплексар. Два дни ни занимават с роско оператора на радар карст си нормално с 90 км/ ч.

    09:17 08.09.2025

  • 11 Веднага

    4 7 Отговор
    Росен да се тества за наркотици.

    09:20 08.09.2025

  • 12 Бойко Българоубиец

    10 3 Отговор
    МОИТЕ БРАТЯ ТУРЦИ СА С ИМУНИТЕТ! ГЕРБ ПОБЕДА!

    Коментиран от #19

    09:24 08.09.2025

  • 13 Ивелин Михайлов

    17 1 Отговор
    БЪЛГАРИЯ Е ПОД ТУРСКО ТИРАДЖИЙСКО РОБСТВО!

    09:25 08.09.2025

  • 14 Милиционерко

    16 1 Отговор
    Нали трябва да харчим високите заплатки по молове! Какви тирове да гоним?

    09:28 08.09.2025

  • 15 Тирсан

    3 1 Отговор
    Не е само Враца -София, a cамо в Австрия и Германия не.

    Коментиран от #23

    09:29 08.09.2025

  • 16 луда работа

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    гастербайтерите на омв на тракия ги гледам наредил белия човек до тях кофа след кофа към 30 кофи за смет ония ядат на чергите и хвърлят по улицата и в тревата

    09:32 08.09.2025

  • 17 .....

    1 11 Отговор
    Причината - малоумни забрани за камиони по никое време, без обособени места за изчакване и пауза. Без вода, тоалетна и прочие. Със скрити елементи по черните отбивки, които точат гориво и режат брезенти, и крадат стока. Не със 100, с 200 ще карат само и само да излязат по-бързо от "дивия изток"....

    09:34 08.09.2025

  • 18 9452

    9 1 Отговор
    трябва спешна корекция на глобите за превишена скорост на тежко товарни мпс, не е все едно да превишиш 20 км с кола и 20 км с 60 тонна композиция

    09:36 08.09.2025

  • 19 КОНТРАБАНДЕН КАНАЛ НА МАФИЯТА

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Бойко Българоубиец":

    БОЙКО БОРИСОВ И ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ СА СЛУГИ НА ЕРДОГАН! ТОВА СЕГА ЛИ ГО РАЗБРАХТЕ . ДВАМАТА ДЕБЕЛАЦИ СЛЕДЯТ ТУРСКИТЕ ТИРОВЕ ДА НЯМАТ ПРОБЛЕМИ В БЪЛХАРНИКА , ТУРСКИТЕ ШОФЬОРИ ГО ЗНАЯТ И ЗАТОВА ПРАВЯТ КАКВОТО СИ ИСКАТ. МОЖЕ ДА ПИТАТЕ КЪДРЕВАТА СЮ МИНИСТУРА ПИОНКА НА МВР. ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО. ТОВА МНОГО ОТДАВНА СЕ ЗНАЕ. ЯЗОВИРИТЕ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ ДПС. И ТОВА ЛИ НЕ ЗНАЕТЕ? БЪЛХАРНИКА ИМА МНОГО КОЛОНИЗАТОРИ. И ТОВА Е ГНУСНА ЛЪЖА ЧЕ НЯМА ДЕЖУРНИ ЕКИПИ ОТ ДАИ!

    09:41 08.09.2025

  • 20 Пияни

    6 0 Отговор
    “правоверни”.
    Това не е от вчера. Те така си карат.
    Цяло чудо е, че не са убили някой.
    Измeт!

    09:46 08.09.2025

  • 21 Помак

    1 1 Отговор
    Според мен трябва да се увеличи скоростта за колите ..120 е висока но 100-110 е ок ,така што годе колоната ще се движи стегнато и рядко ще има като тези тримата тираджии

    10:01 08.09.2025

  • 22 Такава Тъпанарщина сътворена от

    4 0 Отговор
    Политици, МВР и КАТ, няма никъде в Европа!!

    10:01 08.09.2025

  • 23 Кроне

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тирсан":

    Да, и Швейцария не се шава много...там стоях седмица заради 3 см над 4 м вис.

    10:03 08.09.2025

  • 24 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

    5 0 Отговор
    Има негласна заповед да не се проверяват чуждестранни тираджии и шофьори понеже незнаят език и никой не им плаща глобите.

    Коментиран от #26

    10:05 08.09.2025

  • 25 Тази отсечка позволява да се кара със

    2 2 Отговор
    120км!?А нашите Тъпанари са е ограничили на 80км/ч!!Света върви Напред, а ние Назад!? 8774

    10:05 08.09.2025

  • 26 Помак

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨":

    Да , бях свидетел как на ограничение 30 заради ремонт тира изпревари патрулка и още 4 коли поне с 60 и патрулката ништо не направи

    10:07 08.09.2025

  • 27 Силиций

    2 0 Отговор
    " Това ли е стандарта за контрол по пътищата на България?"
    Не ,не това стандарта. Стандартата за пътния контрол в България е:
    - Чужденците не закачаме ,защото сме мижитурки и ни е страх,но за българските водачи прошка няма,нито с глобите,нито с тестовете за наркотици,нито със "средната скорост". В България колкото по-мутренски се държиш,тоолкова повече си над закона.Примерите стоят високо на пиедестал във държавната власт.

    10:17 08.09.2025

  • 28 Чичо Гошо

    2 0 Отговор
    И румънските шушляци са досущ,като турските карачи.

    10:29 08.09.2025

