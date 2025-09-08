Турски тирове карат със 120 км/ч по пътя Враца–София

"Преброих поне 8 нарушения. А полицията им написа предупредителен протокол", заяви шофьор, заснел камионите с опасно поведение на пътя.
Три камиона с турска регистрация са профучали със скорост от около 120 километра в час по трасето от Враца до София, по-който ограничението е 80 километра в час. По думите на свидетели това е станало въпреки многократни сигнали, подадени на телефон 112. Тировете са изпреварвали рисково и създавали реална опасност за останалите участници в движението.
Росен Евтимов е шофьор на камион, който е заснел опасната ситуация на пътя. В "Здравей, България" той разказа, че маршрутът му бил по пътя от Видин към София. Водачът се прибирал от Англия.
"Забелязах камионите, които се движеха с опасно висока скорост на участъка Монтана-Враца в огледалото за задно виждане. Те изпреварваха непрекъснато и неправилно колоната, която се беше насъбрала", обясни той.
По думите му в опит да предотврати инцидент той подал няколко сигнала на телефон 112 — първият още след Враца, а последният — едва 20 километра преди София. Въпреки това, реакция от страна на властите имало едва при входа на столицата, където камионите са спрени от екип на „Пътна полиция“.
„Шофьорите на турските камиони се държаха като мутри от 90-те години на пътя“, допълни Евтимов, който обясни, че е с дългогодишен стаж зад волана и милиони изминати километри из цяла Европа. По думите му, тировете не само са карали агресивно, но и са затруднявали движението по цялата отсечка, като не позволявали на никой да ги изпревари. В най-опасните случаи са се движили кабина до кабина, дори върху жп прелез, при идващ насрещно трафик.
Според официална позиция на СДВР, сигналът на Евтимов е получен и е имало незабавна реакция, когато камионите са били в рамките на територията на София. Не се коментират действията, или липсата на такива - на останалите полицейски дирекции, през чиито територии са преминали нарушителите. При проверката става ясно, че камионите са превозвали скъпоструваща техника. Не е имало дежурен екип на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Цялата документация ще бъде предадена на ИААА, за да може да бъде наложена санкция по надлежния ред.
„За подобно поведение преброих поне 8 нарушения по Закона за движение по пътищата. А те им написаха предупредителен протокол. Това ли е стандартът на контрол по пътищата в България?“, попита Евтимов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #16
08:56 08.09.2025
2 бай Бай
Чакали ги чак в София.
А до тогава ако бяха убили хора?
Не ви пука за живота.
08:57 08.09.2025
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:59 08.09.2025
4 Пешо
09:02 08.09.2025
5 Къдравата Сю
09:02 08.09.2025
6 таксиджия 🚖
09:03 08.09.2025
7 м-р
09:09 08.09.2025
8 Мслдлдл
09:12 08.09.2025
9 Азззззззз
09:15 08.09.2025
10 Тираджия
09:17 08.09.2025
11 Веднага
09:20 08.09.2025
12 Бойко Българоубиец
Коментиран от #19
09:24 08.09.2025
13 Ивелин Михайлов
09:25 08.09.2025
14 Милиционерко
09:28 08.09.2025
15 Тирсан
Коментиран от #23
09:29 08.09.2025
16 луда работа
До коментар #1 от "Гост":гастербайтерите на омв на тракия ги гледам наредил белия човек до тях кофа след кофа към 30 кофи за смет ония ядат на чергите и хвърлят по улицата и в тревата
09:32 08.09.2025
17 .....
09:34 08.09.2025
18 9452
09:36 08.09.2025
19 КОНТРАБАНДЕН КАНАЛ НА МАФИЯТА
До коментар #12 от "Бойко Българоубиец":БОЙКО БОРИСОВ И ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ СА СЛУГИ НА ЕРДОГАН! ТОВА СЕГА ЛИ ГО РАЗБРАХТЕ . ДВАМАТА ДЕБЕЛАЦИ СЛЕДЯТ ТУРСКИТЕ ТИРОВЕ ДА НЯМАТ ПРОБЛЕМИ В БЪЛХАРНИКА , ТУРСКИТЕ ШОФЬОРИ ГО ЗНАЯТ И ЗАТОВА ПРАВЯТ КАКВОТО СИ ИСКАТ. МОЖЕ ДА ПИТАТЕ КЪДРЕВАТА СЮ МИНИСТУРА ПИОНКА НА МВР. ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО. ТОВА МНОГО ОТДАВНА СЕ ЗНАЕ. ЯЗОВИРИТЕ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ ДПС. И ТОВА ЛИ НЕ ЗНАЕТЕ? БЪЛХАРНИКА ИМА МНОГО КОЛОНИЗАТОРИ. И ТОВА Е ГНУСНА ЛЪЖА ЧЕ НЯМА ДЕЖУРНИ ЕКИПИ ОТ ДАИ!
09:41 08.09.2025
20 Пияни
Това не е от вчера. Те така си карат.
Цяло чудо е, че не са убили някой.
Измeт!
09:46 08.09.2025
21 Помак
10:01 08.09.2025
22 Такава Тъпанарщина сътворена от
10:01 08.09.2025
23 Кроне
До коментар #15 от "Тирсан":Да, и Швейцария не се шава много...там стоях седмица заради 3 см над 4 м вис.
10:03 08.09.2025
24 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
Коментиран от #26
10:05 08.09.2025
25 Тази отсечка позволява да се кара със
10:05 08.09.2025
26 Помак
До коментар #24 от "🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨":Да , бях свидетел как на ограничение 30 заради ремонт тира изпревари патрулка и още 4 коли поне с 60 и патрулката ништо не направи
10:07 08.09.2025
27 Силиций
Не ,не това стандарта. Стандартата за пътния контрол в България е:
- Чужденците не закачаме ,защото сме мижитурки и ни е страх,но за българските водачи прошка няма,нито с глобите,нито с тестовете за наркотици,нито със "средната скорост". В България колкото по-мутренски се държиш,тоолкова повече си над закона.Примерите стоят високо на пиедестал във държавната власт.
10:17 08.09.2025
28 Чичо Гошо
10:29 08.09.2025
