Обявена за издирване жена е пребита до смърт на строеж в София

41-годишна жена е починала след побой в София, съобщи Нова тв. Престъплението е извършено на строеж зад 43 ОУ „Христо Смирненски“ в столицата във вторник.
Заподозрян е охранител на строежа. Според първоначалните данни той нанесъл удари на жената, която по-късно издъхнала от вътрешни кръвоизливи. Мъжът е задържан, казаха от СДВР.
Първоначално соченият за извършител отричал действията си, заради което е подложен на детектор на лъжата, който разкрива деянието му. Жертвата е от София и е била обявена за издирване.
Образувано е досъдебно производство.
15:42 06.11.2025
15:42 06.11.2025
До коментар #1 от "Пич":Не е доказателство, ама е основание да му хвърлят един хубав бой, че да си признае пред съдия в рамките на досъдебното. Да разкаже в детайли всичко, да се съберат други доказателства....и така се пави.
15:45 06.11.2025
До коментар #3 от "Ййхгййй":Ето ти още един закон който ще ти кажа ! Самопризнанието не е доказателство !
15:50 06.11.2025
16:23 06.11.2025
16:48 06.11.2025