Обявена за издирване жена е пребита до смърт на строеж в София

6 Ноември, 2025 15:38 2 250 6

Задържан е охранител

Обявена за издирване жена е пребита до смърт на строеж в София - 1
Снимка: Shutterstock
41-годишна жена е починала след побой в София, съобщи Нова тв. Престъплението е извършено на строеж зад 43 ОУ „Христо Смирненски“ в столицата във вторник.

Заподозрян е охранител на строежа. Според първоначалните данни той нанесъл удари на жената, която по-късно издъхнала от вътрешни кръвоизливи. Мъжът е задържан, казаха от СДВР.

Първоначално соченият за извършител отричал действията си, заради което е подложен на детектор на лъжата, който разкрива деянието му. Жертвата е от София и е била обявена за издирване.

Образувано е досъдебно производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    18 4 Отговор
    Много скърпено ми се вижда !!! Ако не знаете законите - детектора не е доказателство ! Но удобно за разкриващите ! А и ако глупаците са го закачили без негово съгласие - нищо нямат.

    Коментиран от #3

    15:42 06.11.2025

  • 2 Държавен служител

    13 7 Отговор
    Ко е правила жената на строеж? Непристойни действия на публично място?

    15:42 06.11.2025

  • 3 Ййхгййй

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не е доказателство, ама е основание да му хвърлят един хубав бой, че да си признае пред съдия в рамките на досъдебното. Да разкаже в детайли всичко, да се съберат други доказателства....и така се пави.

    Коментиран от #4

    15:45 06.11.2025

  • 4 Пич

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ййхгййй":

    Ето ти още един закон който ще ти кажа ! Самопризнанието не е доказателство !

    15:50 06.11.2025

  • 5 Ннк

    3 4 Отговор
    Компаньонка на повикване ., нещо не са се разбрали с парите и този е превъртял ....

    16:23 06.11.2025

  • 6 Мдааа

    1 2 Отговор
    Мангата повече няма да влиза на строежа да бере мед. Жалко за човека, който си е изпълнявал служебните задълженя да охранява обекта от крадци.

    16:48 06.11.2025