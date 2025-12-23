Новини
Криминалисти разкриха две автоморги с коли, издирвани в ЕС

Криминалисти разкриха две автоморги с коли, издирвани в ЕС

23 Декември, 2025 12:10 1 917 7

  • криминалисти-
  • коли-
  • автоморги-
  • издирване-
  • европейски съюз

Колите са произведени в периода от 2021 до 2025 година, като частите от тях били успешно реализирани на нелегалния пазар от лица от престъпния контингент. По първоначални данни засегнатите превозни средства са около 200.

Криминалисти разкриха две автоморги с коли, издирвани в ЕС - 1
Снимка: МВР
Ани Ефремова

Служители на Главна дирекция „Национална полиция“ разкриха две незаконни автоморги, в които са открити множество части от крадени автомобили, обявени за издирване в държави от Европейския съюз. Разследването тече от около два месеца и обхваща територията на София и област Видин, съобщават от Нова телевизия.

По думите на началника на отдел „Криминална полиция“ Владислав Мишев става въпрос за престъпна дейност, развивана в по-продължителен период от време. При оперативните действия са установени два обекта, независими един от друг, в които имало голямо количество разглобени автомобили и авточасти.

Иззети са двигатели, скоростни кутии, хибридни батерии и части от купета. Само в едната автоморга в рамките на две седмици са намерени 276 авточасти, а в другата – 28 двигателя.

В автоморгата в Елин Пелин имало обособено специално помещение с професионални инструменти за разглобяване на коли, както и подземно място, в което били укривани най-скъпите части – хибридните батерии.

По случая има един задържан, на когото е повдигнато обвинение. Първоначалният арест бил за 72 часа, след което на заподозреният била наложена мярка за неотклонение „домашен арест“. Лицето е познато на органите на реда.

От втория обект към момента няма задържани. Работата по случая продължава.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    12 1 Отговор
    Това са колекционери на стари авточасти.

    12:18 23.12.2025

  • 2 А тримата

    12 0 Отговор
    Нагли още ли не са ги намерили?

    12:27 23.12.2025

  • 3 Във филма...

    3 3 Отговор
    ..."Шофьорът" гл. герой/ Райън О, Нийл/ отива спокойно в охраняем паркинг, отключва спокойно "Форд Галакси" мод. 74 и участва в обир на банка, за което получава 20 хилки зелено. След акцията закарва колата в кварталната автоморга и я хвърля върху купчината ръждясали железа. 1978 г. В БГ по това време на 10 човека се е падала по една кола, и то марка москвич.

    13:02 23.12.2025

  • 4 Моля другарко

    1 0 Отговор
    коли и авточасти едно и също ли е?

    13:19 23.12.2025

  • 5 На Боко

    4 1 Отговор
    бизнеса с мутрите !

    13:21 23.12.2025

  • 6 Работата по случая продължава

    3 0 Отговор
    Случай обаче няма

    13:26 23.12.2025

  • 7 1616

    3 0 Отговор
    Цялата статия е без коментар един задържан и един не задържан от цялата работа и как ще се познае освен двигател или рама коя друга част е от крадена кола

    13:43 23.12.2025