Варненец се оплака на полицията, че жена му го тормози с голите си снимки

Хората търсят съдействие от полицията с най-разнообразни сигнали – от реални проблеми до откровено куриозни случаи. Това показват данните на Областната дирекция на МВР във Варна за последните месеци, съобщава бТВ.

В оперативната дежурна част на полицията в града постъпват между 200 и 300 сигнала денонощно. Немалка част от тях обаче са за ситуации, които не изискват намесата на органите на реда. Сред реалните сигнали има и такива, които предизвикват недоумение. През октомври гражданин подал сигнал, настоявайки полицаи да дойдат, защото съседът му взел тава и вече втора седмица не я връщал.

В друг случай мъж потърсил съдействие от полицията с оплакване, че съпругата му го тормози, като му изпраща свои голи снимки. Регистрирани са и сигнали за деца, които „нарушават правилата“ на детски площадки – например игра на 10-годишни деца на площадка, предназначена за 7-годишни.

Сред подадените сигнали има и такива, при които след проверка се установява, че няма извършено нарушение. Жена подала сигнал вечерта, че в комина ѝ има човек, но при посещение на място полицаите установили, че шумът е причинен от вятъра.

От МВР във Варна напомнят, че по закон са длъжни да реагират на всеки сигнал. Това обаче често води до разходване на ресурс за битови и несъществени случаи. Дори при дребни спорове, като този за взетата тава, се налага намеса на районен инспектор.

От полицията призовават гражданите да бъдат по-прецизни при подаването на сигнали на телефон 112 или директно до оперативните дежурни части, за да може полицейската намеса да бъде насочена към реални и спешни ситуации.