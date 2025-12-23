Варненец се оплака на полицията, че жена му го тормози с голите си снимки

Хората търсят съдействие от полицията с най-разнообразни сигнали – от реални проблеми до откровено куриозни случаи. Това показват данните на Областната дирекция на МВР във Варна за последните месеци, съобщава бТВ.
В оперативната дежурна част на полицията в града постъпват между 200 и 300 сигнала денонощно. Немалка част от тях обаче са за ситуации, които не изискват намесата на органите на реда. Сред реалните сигнали има и такива, които предизвикват недоумение. През октомври гражданин подал сигнал, настоявайки полицаи да дойдат, защото съседът му взел тава и вече втора седмица не я връщал.
В друг случай мъж потърсил съдействие от полицията с оплакване, че съпругата му го тормози, като му изпраща свои голи снимки. Регистрирани са и сигнали за деца, които „нарушават правилата“ на детски площадки – например игра на 10-годишни деца на площадка, предназначена за 7-годишни.
Сред подадените сигнали има и такива, при които след проверка се установява, че няма извършено нарушение. Жена подала сигнал вечерта, че в комина ѝ има човек, но при посещение на място полицаите установили, че шумът е причинен от вятъра.
От МВР във Варна напомнят, че по закон са длъжни да реагират на всеки сигнал. Това обаче често води до разходване на ресурс за битови и несъществени случаи. Дори при дребни спорове, като този за взетата тава, се налага намеса на районен инспектор.
От полицията призовават гражданите да бъдат по-прецизни при подаването на сигнали на телефон 112 или директно до оперативните дежурни части, за да може полицейската намеса да бъде насочена към реални и спешни ситуации.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тавоман
21:46 23.12.2025
2 ?????
Случва се.
Дано да не го тормози повече.
21:46 23.12.2025
3 Еврото не прощава
Коментиран от #5, #7
21:47 23.12.2025
4 Сатана Z
21:49 23.12.2025
5 Я па тоя??
До коментар #3 от "Еврото не прощава":Викаш за рубли и кисели краставици нИ ще да д.....а?? Де гиди руски подлоги!
21:50 23.12.2025
6 🤣🤣🤣🤣🤣
21:52 23.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ще подам жалба в полицията
Нема такава грозотия!
21:54 23.12.2025
9 Мара Атанасова
Коментиран от #12
21:58 23.12.2025
10 коминочистач
22:02 23.12.2025
11 ...
22:03 23.12.2025
12 Репортер
До коментар #9 от "Мара Атанасова":Дай му, докато дойдат от 112 да го хванат на местопрестъплението. После ще кажеш, че те е изнасилил и ето ти предколедно едни къси пари.
22:03 23.12.2025