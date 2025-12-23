Новини
Крими »
Варненец се оплака на полицията, че жена му го тормози с голите си снимки

Варненец се оплака на полицията, че жена му го тормози с голите си снимки

23 Декември, 2025 21:40 889 12

  • полиция-
  • варна-
  • голи снимки-
  • тава

Друг път вика органите на реда заради невърната тава

Варненец се оплака на полицията, че жена му го тормози с голите си снимки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Хората търсят съдействие от полицията с най-разнообразни сигнали – от реални проблеми до откровено куриозни случаи. Това показват данните на Областната дирекция на МВР във Варна за последните месеци, съобщава бТВ.

В оперативната дежурна част на полицията в града постъпват между 200 и 300 сигнала денонощно. Немалка част от тях обаче са за ситуации, които не изискват намесата на органите на реда. Сред реалните сигнали има и такива, които предизвикват недоумение. През октомври гражданин подал сигнал, настоявайки полицаи да дойдат, защото съседът му взел тава и вече втора седмица не я връщал.

В друг случай мъж потърсил съдействие от полицията с оплакване, че съпругата му го тормози, като му изпраща свои голи снимки. Регистрирани са и сигнали за деца, които „нарушават правилата“ на детски площадки – например игра на 10-годишни деца на площадка, предназначена за 7-годишни.

Сред подадените сигнали има и такива, при които след проверка се установява, че няма извършено нарушение. Жена подала сигнал вечерта, че в комина ѝ има човек, но при посещение на място полицаите установили, че шумът е причинен от вятъра.

От МВР във Варна напомнят, че по закон са длъжни да реагират на всеки сигнал. Това обаче често води до разходване на ресурс за битови и несъществени случаи. Дори при дребни спорове, като този за взетата тава, се налага намеса на районен инспектор.

От полицията призовават гражданите да бъдат по-прецизни при подаването на сигнали на телефон 112 или директно до оперативните дежурни части, за да може полицейската намеса да бъде насочена към реални и спешни ситуации.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тавоман

    5 0 Отговор
    дай тавата! и се почва

    21:46 23.12.2025

  • 2 ?????

    13 0 Отговор
    Сигурно съпругата е голям крокозабъл, щом човекът се е оплакъл в полицията.
    Случва се.
    Дано да не го тормози повече.

    21:46 23.12.2025

  • 3 Еврото не прощава

    8 2 Отговор
    Като нямаше банани такива сигнали нямаше. И за подадох жалба в полицията, ме жена ми иска да ми дух@ всяка сутрин .

    Коментиран от #5, #7

    21:47 23.12.2025

  • 4 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Ингилизова,скоро не си писала за аналната любов или чакаш да минат празниците и да се заемеш със сериозни образователни статии ,на които Козлодуйския бек си плюе в шепите и започва да лъска бастуна.

    21:49 23.12.2025

  • 5 Я па тоя??

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Еврото не прощава":

    Викаш за рубли и кисели краставици нИ ще да д.....а?? Де гиди руски подлоги!

    21:50 23.12.2025

  • 6 🤣🤣🤣🤣🤣

    2 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    21:52 23.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ще подам жалба в полицията

    2 6 Отговор
    ако видя снимка тук на Мария Захарова от Мацква!
    Нема такава грозотия!

    21:54 23.12.2025

  • 9 Мара Атанасова

    7 1 Отговор
    Милен иска да ме еб в гъ.🤔💋😰

    Коментиран от #12

    21:58 23.12.2025

  • 10 коминочистач

    5 0 Отговор
    Чистя комина с мойта дълга върлина.

    22:02 23.12.2025

  • 11 ...

    5 0 Отговор
    Помооощ... милиция, мили цияяяя ....мили целияяя

    22:03 23.12.2025

  • 12 Репортер

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мара Атанасова":

    Дай му, докато дойдат от 112 да го хванат на местопрестъплението. После ще кажеш, че те е изнасилил и ето ти предколедно едни къси пари.

    22:03 23.12.2025