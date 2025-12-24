Новини
Двама от групата за палежи, рекет и наркотици остават в ареста

Двама от групата за палежи, рекет и наркотици остават в ареста

24 Декември, 2025 12:40 646 3

  • палеж-
  • рекет-
  • наркотици-
  • опг

С мярка “подписка” беше освободен 26-годишният Калоян Натов

Двама от групата за палежи, рекет и наркотици остават в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Апелативният съд във Велико Търново остави в ареста двама от задържаните за участие в организирана престъпна група за палежи, рекет и наркоразпространение, действала в София и Ловеч, съобщи БНТ.

Това са полицаят Юлиян Бързашки и соченият за лидер на бандата Емил Мушев. Под домашен арест остава началникът на столичното 5-то Районно полицейско управление Пламен Максимов.

След 7-часово заседание вчера апелативните съдии пуснаха под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя. С мярка “подписка” беше освободен 26-годишният Калоян Натов.

Повече от 12 часа Апелативният съд разглежда мерките на петимата задържани, след обжалване на решенията на Окръжния съд в Ловеч. Апелативните съдии промениха три от решенията на първа инстанция и потвърдиха две от тях.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 групата

    5 0 Отговор
    на мвр ново начало

    12:41 24.12.2025

  • 2 Що така?

    3 0 Отговор
    Добри момчета, винаги поздравявам съседите, помагат на възрастните хора. Освободете ги веднага.

    12:46 24.12.2025

  • 3 чудна група

    3 0 Отговор
    Широкопрофилна.
    Имат добри перспективи в съвременното общество.
    Един ден ще станат бизнесмени, които ще обясняват как само мързеливите немат кинти.

    13:29 24.12.2025