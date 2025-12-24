Двама от групата за палежи, рекет и наркотици остават в ареста

Апелативният съд във Велико Търново остави в ареста двама от задържаните за участие в организирана престъпна група за палежи, рекет и наркоразпространение, действала в София и Ловеч, съобщи БНТ.
Това са полицаят Юлиян Бързашки и соченият за лидер на бандата Емил Мушев. Под домашен арест остава началникът на столичното 5-то Районно полицейско управление Пламен Максимов.
След 7-часово заседание вчера апелативните съдии пуснаха под домашен арест Росен Кръстев - Стъкларя. С мярка “подписка” беше освободен 26-годишният Калоян Натов.
Повече от 12 часа Апелативният съд разглежда мерките на петимата задържани, след обжалване на решенията на Окръжния съд в Ловеч. Апелативните съдии промениха три от решенията на първа инстанция и потвърдиха две от тях.
1 групата
12:41 24.12.2025
2 Що така?
12:46 24.12.2025
3 чудна група
Имат добри перспективи в съвременното общество.
Един ден ще станат бизнесмени, които ще обясняват как само мързеливите немат кинти.
13:29 24.12.2025