Във Велико Търново разследват незаконно отглеждане на 200 пепелянки

19 Ноември, 2025 15:41 1 910 7

  • пепелянки-
  • велико търново

Законът предвижда лишаване от свобода до три години или пробация и глоба от 2000 до 10 000 лева

Във Велико Търново разследват незаконно отглеждане на 200 пепелянки - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура във Велико Търново разследва сигнал за незаконно отглеждане от физическо лице на двеста отровни влечуги от защитен вид.

Сигналът е от Регионалната екологична инспекция във Велико Търново. Тя е била сезирана по електронната поща за мъж, който се хвали в социалните мрежи, че притежава над 200 змии от вида Пепелянка. Това е защитен вид, а незаконното му отглеждане е престъпление по Наказателния кодекс.

От прокуратурата потвърдиха за проверката, но отказват да назоват населеното място, където незаконно се отглеждат пепелянките, защото разследването, възложено на полицията, не е приключило.

Законът предвижда лишаване от свобода до три години или пробация и глоба от 2000 до 10 000 лева. Ако се установи търговия със защитения вид змии, предвиденото наказание е лишаване от свобода до пет години и глоба от 2000 до 20 000 лева.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 456

    14 1 Отговор
    И факти го съобщават на всички. Умнооо. Всички хора отглеждат 200 пепелянки...

    15:54 19.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 То прилича на ...

    18 2 Отговор
    Ферма за змийска отрова. Трябва да намерят кои са му клиентите!

    16:04 19.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нека тя да ни свети в нощта

    5 1 Отговор
    Човечеца може да иска да спаси този защитен вид като ги развъди и после пусне в природата

    23:12 19.11.2025

  • 6 6135

    7 0 Отговор
    Всеки мъж си отглежда по една пепелянка вкъщи, но 200 - това вече си е харем!

    09:29 20.11.2025

  • 7 Селянина с колелото

    0 0 Отговор
    А някаква нова информация за Черната Пантера ...

    12:44 21.11.2025