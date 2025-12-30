Новини
Продължава разследването за открития труп на жена в софийския квартал "Надежда 1"

30 Декември, 2025 07:21 2 277 14

Изоставеното съоръжение, по данни на живеещи в района, отдавна е сборище на бездомници и съмнителни лица

Продължава разследването за открития труп на жена в софийския квартал "Надежда 1" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“.

Сигналът е получен в СДВР в късния следобед вчера, предава БНТ.

Тялото е открито в изоставен трафопост. Самоличността на жената все още не установена, не е ясна и точната възраст. По първоначални данни става въпрос за млада жена.

Съдебни лекари трябва да установят дали по тялото има следи от нанесен побой и изгаряния.

Изоставеното съоръжение, по данни на живеещи в района, отдавна е сборище на бездомници и съмнителни лица, но въпреки сигналите не е било обезопасено.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 3 Отговор
    Жоро Павето се върна.

    07:23 30.12.2025

  • 2 иван костов

    2 6 Отговор
    Дано да е цънцарова!

    07:37 30.12.2025

  • 3 1488

    4 20 Отговор
    интересен и забавен факт:
    само при радев и никой друг президент бг стигна такова дьно

    Коментиран от #5

    07:38 30.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 незабавно трябва да бъде

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    задържан бою циганина и съден за всички злини които причини

    07:56 30.12.2025

  • 6 Репортер

    8 0 Отговор
    Триещият, поне слейте коментарите и изтрийте дублираната статия, а не мненията! Явно наистина не си говорите в редакцията.

    Коментиран от #7

    07:57 30.12.2025

  • 7 Майн Рид

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Репортер":

    Говорят си,но не се разбират,защото явно са от различни племена на Факултето...

    08:02 30.12.2025

  • 8 Надежденец

    12 0 Отговор
    Къде в Надежда, има изоставен трафопост ? Всичките се използват. Това , че изглеждат изоставени и не са ремонтирани , е истината. В Чехия съм ходил няколко пъти и същата фирма ЧЕЗ, ги беше ремонтирала, като чисто нови изглеждат, тук грабиха пари и нищо не ремонтираха. Сега Електрохолд , е на българин с алчна душа. Бог да я прости жената. Млада жена по улиците в София, е малко вероятно , да е бездомник. Имаме и много талибани по улиците, откакто Меркел им каза да заповядват в Европа.

    08:11 30.12.2025

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    Марийче, колегата ти Бъ Нъ Тъ те изпревари или вече копвате колегите си?

    08:18 30.12.2025

  • 10 МИРО

    4 11 Отговор
    ЗА МЕН. РАДЕВ Е ЕДИН ПЪЛЕН БЪЛГАРСКИ ПРОСТАК !!! ПЪЛЕН ФАКТ !!!

    08:31 30.12.2025

  • 11 МИРО

    4 12 Отговор
    КОГА ЗА ПРЕЗИДЕНТ СМЕ ИМАЛИ ТАКЪВ ТЪПАНАР И ГЛАВАНАК !!!

    08:32 30.12.2025

  • 12 МИРО

    3 13 Отговор
    РАДЕВ НАПРАВИ ТОЗИ ХАОС В БЪЛГАРИЯ !!! НЯМА ЛИ СРАМ ЗА ТОЗИ ЧОВЕК!!!

    08:34 30.12.2025

  • 13 МИРО

    1 11 Отговор
    РАДЕВ НИЩО НЕ НАПРАВИ !!!
    ТОЙ БЪЛГАРИЯ РАЗБИ , ОГРАБИ !!!

    Коментиран от #14

    08:43 30.12.2025

  • 14 Ходи

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "МИРО":

    Ходи си пий хапчетата бе . Президентската институция ,в България , няма почти никакви управленски правомощия, в мирно време. Обсъждаш политика, а не знаеш как действа, нашата парламентарна република.

    08:53 30.12.2025