Продължава разследването за открития труп на жена в софийския квартал "Надежда 1"

Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“.
Сигналът е получен в СДВР в късния следобед вчера, предава БНТ.
Тялото е открито в изоставен трафопост. Самоличността на жената все още не установена, не е ясна и точната възраст. По първоначални данни става въпрос за млада жена.
Съдебни лекари трябва да установят дали по тялото има следи от нанесен побой и изгаряния.
Изоставеното съоръжение, по данни на живеещи в района, отдавна е сборище на бездомници и съмнителни лица, но въпреки сигналите не е било обезопасено.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
07:23 30.12.2025
2 иван костов
07:37 30.12.2025
3 1488
само при радев и никой друг президент бг стигна такова дьно
Коментиран от #5
07:38 30.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 незабавно трябва да бъде
До коментар #3 от "1488":задържан бою циганина и съден за всички злини които причини
07:56 30.12.2025
6 Репортер
Коментиран от #7
07:57 30.12.2025
7 Майн Рид
До коментар #6 от "Репортер":Говорят си,но не се разбират,защото явно са от различни племена на Факултето...
08:02 30.12.2025
8 Надежденец
08:11 30.12.2025
9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:18 30.12.2025
10 МИРО
08:31 30.12.2025
11 МИРО
08:32 30.12.2025
12 МИРО
08:34 30.12.2025
13 МИРО
ТОЙ БЪЛГАРИЯ РАЗБИ , ОГРАБИ !!!
Коментиран от #14
08:43 30.12.2025
14 Ходи
До коментар #13 от "МИРО":Ходи си пий хапчетата бе . Президентската институция ,в България , няма почти никакви управленски правомощия, в мирно време. Обсъждаш политика, а не знаеш как действа, нашата парламентарна република.
08:53 30.12.2025