Европол връща в България 90% от антиките, открити при спецоперация

24 Ноември, 2025 20:17 1 054 12

Сред откритите артефакти има много монети от благороден метал

Европол връща в България 90% от антиките, открити при спецоперация - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 90% от заловеното по време на акцията ще бъде върнато в България.

Това каза в предаването „Пресечна точка” по NOVA зам.-министърът на културата Тодор Чобанов относно разбитата мрежа за разпространение на артефакти за стотици милиони евро. 37 души бяха задържани в България. Операцията на службите се проведе на територията на вече 10 европейски държави. Сред задържаните изпъква името на уважаван гръцки професор по археология. Историческите ценности, открити в чужбина, ще бъдат върнати на България.

“Действително е една безпрецедентна по своите мащаби акция. Като човек, който се занимава с тази тематика от четвърт век, мога да кажа, че в последния половин век не е имало толкова голяма акция. Държавите вече са 10, но не мога да коментирам кои са, защото много от тях не желаят да бъдат оповестявани”, коментира Чобанов.

Той обясни, че става въпрос за международната мафия за трафик на антики. “Още след Втората световна война започват да се създават черни пазари с предмети, крадени по време на войните. Те се занимават и с трафик на хора, наркотици и пране на пари”.

“Стоката, за която имаме данни, е за няколкостотин милиона евро. Става въпрос за десетки тайници, сейфове за укривателство на вещи. Подозираме, че ще ни бъдат върнати предмети, крадени от български музеи през 90-те години”, коментира Чобанов.

По думите му предметите са били добивани в резултат на иманярство. “Хронологическият им обхват е в периода от 7 век пр. Хр. до към 3-4 век сл. Хр. Основно говорим за предмети от благороден метал, злато и сребро”, допълни зам.-министърът на културата.

“Около 90% от заловеното по време на акцията ще бъде върнато в България. След обработка и анализ на материалите те ще бъдат разпределени в музеите. Очаквам най-голям брой предмети да постъпи в Националния исторически музей”, обясни той.

“Сред откритите артефакти има много монети от благороден метал, но и много антични накити, дребни предмети от благороден метал. По-големите предмети са от Римската епоха”, каза Чобанов.

Той обясни, че тези мрежи съществуват и се занимават с трафик на всичко. “Те функционират в цял свят. Ролята на държавите е да работят в сътрудничество за разбиването им”.

“България е една от най-активните държави в света в борбата с трафик на антики. Сътрудничим си със САЩ, Западна Европа, Франция, Италия и Испания. В момента сме в преговори с Швейцария за подписване на специална двустранна спогодба, която ще позволи много бързо да се връщат в България предмети. Имаме голяма международна роля”, допълни Чобанов.


България
  • 1 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Професор Овчаров копае антики на Перперикон а Бойко Борисов ги изнася за САЩ.

    Коментиран от #3

    20:20 24.11.2025

  • 2 Куратор

    0 2 Отговор
    Злобарката Пекин пак се опитва да настрои Радостина и Николета срещу мъжете.

    20:23 24.11.2025

  • 3 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Изнася ги чрез банката на жена му.

    20:24 24.11.2025

  • 4 а другите 10% от антиките, открити

    4 1 Отговор
    за кого остават писарке?

    Коментиран от #5

    20:25 24.11.2025

  • 5 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "а другите 10% от антиките, открити":

    Какво ти е виновна авторката, че разкрива на Бойко далаверите.

    20:29 24.11.2025

  • 6 ха ха

    4 0 Отговор
    ще ги продадете пак

    20:31 24.11.2025

  • 7 бързо да се връщат в България предмети

    4 0 Отговор
    за бърза изгодна разпродажба

    20:33 24.11.2025

  • 8 много яко

    0 0 Отговор
    Нашите корумпета продават антки.
    После Европол им ги връща за препродаване.

    20:38 24.11.2025

  • 9 споко

    2 0 Отговор
    Връщат ги и още в полицията ще ги изнесем отново.

    20:38 24.11.2025

  • 10 Показаното на снимката

    1 0 Отговор
    Я струва 500 лева я не. А и едното в дясно е менте, сувенириче от рилският манастир

    20:41 24.11.2025

  • 11 Феникс

    4 0 Отговор
    А знаете ли къде е панагюрското съкровище точно в този момент? :)

    20:46 24.11.2025

  • 12 Комунистически ценности

    0 1 Отговор
    Добре е, че се връщат в България, но как монетите ще знаят как да се върнат на свещенните места, от където са намерени? Освен това, не се знае, като се върнат в българия, в кой джоб ще отидат?

    20:50 24.11.2025