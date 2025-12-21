Разбиха наркогрупа в Благоевградско

Служители на Регионална дирекция "Гранична полиция" – Кюстендил неутрализираха организирана престъпна група, занимаваща се със съхранение и разпространение на наркотични вещества. При мащабната акция са иззети значителни количества наркотици, а петима души са оставени за постоянно в ареста, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Специализираните действия са проведени на 17 декември след предварителна оперативно-издирвателна дейност. В операцията са участвали служители от секторите "Оперативно-издирвателна дейност" и "Специални тактически действия", както и екипи от граничните полицейски управления в Благоевград, Златарево и Гюешево.

В хода на разследването са извършени проверки на 16 адреса и моторни превозни средства на територията на общините Благоевград, Симитли и Петрич.

При претърсванията органите на реда са открили и иззели 10,364 килограма суха тревна маса, която при полевия наркотест е реагирала на канабис. Първоначално са задържани седем души от област Благоевград с полицейска мярка за срок до 24 часа.

По случая е уведомен дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство.

На 18 декември петима от задържаните – мъже на възраст между 34 и 53 години – са привлечени като обвиняеми. С постановление на наблюдаващия прокурор първоначално им е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа.

Вчера, 20 декември, съдът уважи искането на прокуратурата и наложи постоянни мерки "задържане под стража" на петимата обвиняеми. Работата по документирането на престъпната дейност продължава.