В София: Дете на 5 години е починало след падане от четвъртия етаж

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж, съобщиха от МВР за БТА.
Сигналът за случилото се е подаден малко преди 12:00 часа. Инцидентът е станал в района на бул. „Сливница".
По първоначална информация в жилището е имало възрастни. Към момента продължават огледите на място и установяване на причините довели до злополуката.
1 Ку-ку
Коментиран от #2
15:03 30.11.2025
2 Гост
До коментар #1 от "Ку-ку":Гузен негонен бяга.
15:21 30.11.2025
3 Сигурно
15:27 30.11.2025