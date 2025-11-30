Новини
В София: Дете на 5 години е починало след падане от четвъртия етаж

В София: Дете на 5 години е починало след падане от четвъртия етаж

30 Ноември, 2025 14:55 1 316 3

 

Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж, съобщиха от МВР за БТА.

Сигналът за случилото се е подаден малко преди 12:00 часа. Инцидентът е станал в района на бул. „Сливница".

По първоначална информация в жилището е имало възрастни. Към момента продължават огледите на място и установяване на причините довели до злополуката.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ку-ку

    1 19 Отговор
    Да се обвинят веднага Борисов и Пеевски за трагедията.....

    Коментиран от #2

    15:03 30.11.2025

  • 2 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ку-ку":

    Гузен негонен бяга.

    15:21 30.11.2025

  • 3 Сигурно

    1 0 Отговор
    възрастните са "спали" !

    15:27 30.11.2025