Оставиха в ареста 29-годишния педофил от София

29-годишният педофил, който беше задържан в София при спецакция на ГДБОП, остава в ареста. Това реши Софийският районен съд на закрито заседание.
Съдът е приел, че има опасност задържаният мъж да извърши други престъпления.
В съдебната зала той е заявил, че съжалява, предаде БНТ.
При акцията бяха намерени стотици видеа с непълнолетни.
Открити бяха порнографски снимки на деца на видима възраст под 10 години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
18:03 21.12.2025
2 джей-зи-фръц
18:04 21.12.2025
3 Ухаааа, ще
18:06 21.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 липсва инфо
Има доста голяма разлика между едното и другото.
Ако е първото - да го лекуват.
Ако е второто - на дръвника.
Предвид лиспата на информация вероятно е някакъв уанкер.
18:07 21.12.2025
6 Бедния
18:07 21.12.2025
7 БеГемот
18:08 21.12.2025
8 Последния Софиянец
Коментиран от #21
18:08 21.12.2025
9 Феникс
18:11 21.12.2025
10 Къде сте сега българи
18:11 21.12.2025
11 Анонимен
18:16 21.12.2025
12 МЯНАФА ТУРКИСТАН
В. БУЛГАРИШ ВЕЧЕ МАЙ.МНОГО ПЕДИТА И ИЗВРАТЕНЯЦИ СА СЕ НАВЪДИЛИ.
18:17 21.12.2025
13 Тома
18:20 21.12.2025
14 Май и държавните служители са от ДжейЗи
18:25 21.12.2025
15 Вергил
Коментиран от #24
18:26 21.12.2025
16 Миньоро
18:29 21.12.2025
17 000
18:39 21.12.2025
18 Ееей,тва копейките са като
Ваща ма мица извратеняшка шеЙба.
Раз стрел за вас
18:47 21.12.2025
19 Евродебил
Коментиран от #20
18:51 21.12.2025
20 Урсола от Брюксел
До коментар #19 от "Евродебил":Може направо партия на педофила да си основът и жида-наркоман от Киев да им праща невръстни украйнчета за забавление.Слава кокайне!
18:55 21.12.2025
21 Дядо Митьоo
До коментар #8 от "Последния Софиянец":То и ти си чужденец от село, ама се пишеш софианец!
19:00 21.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 немо
19:08 21.12.2025
24 Посъщата
До коментар #15 от "Вергил":причина по която преасфалтираха при катастрофата с кирчо петкоф
Партията на червените Принцове ПП се грижи за свойте, независимо от случая
19:09 21.12.2025