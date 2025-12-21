Новини
Оставиха в ареста 29-годишния педофил от София

21 Декември, 2025 18:01 1 336 24

  • педофил-
  • софия-
  • арест

Открити бяха порнографски снимки на деца на видима възраст под 10 години

Оставиха в ареста 29-годишния педофил от София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

29-годишният педофил, който беше задържан в София при спецакция на ГДБОП, остава в ареста. Това реши Софийският районен съд на закрито заседание.

Съдът е приел, че има опасност задържаният мъж да извърши други престъпления.

В съдебната зала той е заявил, че съжалява, предаде БНТ.

При акцията бяха намерени стотици видеа с непълнолетни.

Открити бяха порнографски снимки на деца на видима възраст под 10 години.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    31 5 Отговор
    А училищният директор педофил го пуснаха от ареста,защото е активист на ПП-ДБ!🌈🌈🌈🥳🤣🖕

    18:03 21.12.2025

  • 2 джей-зи-фръц

    8 7 Отговор
    cвoбoдa зa пoлитичecкитe apecтaнти и зaтвopници!

    18:04 21.12.2025

  • 3 Ухаааа, ще

    17 1 Отговор
    има любоффф за новата година...

    18:06 21.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 липсва инфо

    19 3 Отговор
    Този окаяник порноманяк ли е бил или е прозивеждал тези скверни записи?
    Има доста голяма разлика между едното и другото.
    Ако е първото - да го лекуват.
    Ако е второто - на дръвника.
    Предвид лиспата на информация вероятно е някакъв уанкер.

    18:07 21.12.2025

  • 6 Бедния

    18 1 Отговор
    Пе.......фил. в ареста, а онзи "директор" си е във вкъщи! Това е нашата държава няма никакво правосъдие! На богатите им е позволено да се гаврят с децата ни!

    18:07 21.12.2025

  • 7 БеГемот

    7 6 Отговор
    Човек не избира в кого да се влюби както казват хората на дъгата.... ха-ха-ха....

    18:08 21.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Той не е софиянец а чужденец педофил.

    Коментиран от #21

    18:08 21.12.2025

  • 9 Феникс

    11 2 Отговор
    А така а онзи от ППДБ , директорчето е вече на свобода!

    18:11 21.12.2025

  • 10 Къде сте сега българи

    17 3 Отговор
    Защо не протестирате да върнат директора в ареста? Защо не защитавате българските деца? Май протестирате само когато ви кажат, а не когато искате!

    18:11 21.12.2025

  • 11 Анонимен

    4 2 Отговор
    Е за сватбата със малката булка ще го пуснат

    18:16 21.12.2025

  • 12 МЯНАФА ТУРКИСТАН

    4 3 Отговор
    ТО БЕЗ КАЗЯРМА ВОЕННА РЕДОВНА СЛУЖБА
    В. БУЛГАРИШ ВЕЧЕ МАЙ.МНОГО ПЕДИТА И ИЗВРАТЕНЯЦИ СА СЕ НАВЪДИЛИ.

    18:17 21.12.2025

  • 13 Тома

    6 1 Отговор
    Най известния педофил го търсете в зайчарника този само със снимки са го хванали

    18:20 21.12.2025

  • 14 Май и държавните служители са от ДжейЗи

    5 2 Отговор
    Педофил е ако е блудствал с деца.

    18:25 21.12.2025

  • 15 Вергил

    9 3 Отговор
    А защо пуснаха директора педофил

    Коментиран от #24

    18:26 21.12.2025

  • 16 Миньоро

    4 2 Отговор
    Клъц! Първо камбанките, после кофата!

    18:29 21.12.2025

  • 17 000

    5 1 Отговор
    А педобила от ппдб?

    18:39 21.12.2025

  • 18 Ееей,тва копейките са като

    4 2 Отговор
    Фюрера им,... Педофил!
    Ваща ма мица извратеняшка шеЙба.
    Раз стрел за вас

    18:47 21.12.2025

  • 19 Евродебил

    4 1 Отговор
    Идеален е за евродепутат.Пращайте го в Брюксел.На Урсула такива,прегърнали еврогйската европедофилска ценностна система и трябват.В европейския парламент ще се чуства в идеално поприще обкръжен от себеподобни.

    Коментиран от #20

    18:51 21.12.2025

  • 20 Урсола от Брюксел

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Евродебил":

    Може направо партия на педофила да си основът и жида-наркоман от Киев да им праща невръстни украйнчета за забавление.Слава кокайне!

    18:55 21.12.2025

  • 21 Дядо Митьоo

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    То и ти си чужденец от село, ама се пишеш софианец!

    19:00 21.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 немо

    0 0 Отговор
    много добро момче, винаги поздравява

    19:08 21.12.2025

  • 24 Посъщата

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Вергил":

    причина по която преасфалтираха при катастрофата с кирчо петкоф
    Партията на червените Принцове ПП се грижи за свойте, независимо от случая

    19:09 21.12.2025