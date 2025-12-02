Новини
Отвлякоха 51-годишен мъж от Градница, за да го върнат на старото му работно място

2 Декември, 2025 11:41

В хода на образуваното досъдебно производство за извършено престъпление от НК са задържани трима шуменци на 57, 32 и 30 години за срок до 24 часа

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима мъже са задържани за отвличане на 51-годишен мъж. Вчера, малко след 10:30 часа в полицейското управление във Велики Преслав е постъпил сигнал от жител на село Златар, че неизвестни нанесли удари по главата и тялото на мъж, качили го в кола, и потеглили в неизвестна посока, съобщи Агенция "Фокус".

Предприети са незабавни действия за установяване на извършителите. Криминалисти на районното управление във Велики Преслав влезли в дирите на 57-годишен мъж от Шумен.

Малко по-късно е изяснено, че той, в съучастие с двама мъже на 32 и 30 години използвали сила, и след заплахи отвлекли 51-годишен мъж от габровското село Градница.

В хода на проверката станало ясно, че мъжът работил при тях, напуснал, и си намерил работа като овчар в село Златар. Открили го къде работи, и решили да го "върнат" на старото му работно място.

В хода на образуваното досъдебно производство за извършено престъпление от НК са задържани трима шуменци на 57, 32 и 30 години за срок до 24 часа.

Работата по случая продължава под надзор на прокуратурата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той

    17 0 Отговор
    роб ли е бил ?

    Коментиран от #5, #9

    11:43 02.12.2025

  • 2 Да не е

    5 1 Отговор
    От охраната на някой шишкав, щото кадрите им бягат..

    11:45 02.12.2025

  • 3 БеГеТо бате

    8 0 Отговор
    Сигурно е ценен кадър щом им трябва още . Професионалист.

    11:46 02.12.2025

  • 4 няма държава

    14 0 Отговор
    В ТАЗИ ТРЕИТОРИЯ РОБСТВОТО НЕ Е ОТМЕНЕНО !!

    11:47 02.12.2025

  • 5 Територия БГ

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Той":

    Вероятно. Жалко за човека, разполагат с живота му за свои цели. Има много такива ама никой не го интересува.

    11:48 02.12.2025

  • 6 Хохо Бохо

    4 1 Отговор
    Това е нищо. Американецит РОБОКОП го съживиха от умрял за да го върнат на старото му работно място

    11:54 02.12.2025

  • 7 Миризлив пор

    2 0 Отговор
    То робите не напускат, робите ги продават!

    12:12 02.12.2025

  • 8 Механик

    1 0 Отговор
    А на бас, че нито един от 4-мата участници не е българин?!
    Само като чуеш Шумен, околията му и овчари (чобани), и ти става ясно, че тия не знаят и думичка на български.

    12:18 02.12.2025

  • 9 1488

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Той":

    "роб ли е бил ?"

    просто имал трудов договор

    12:21 02.12.2025