Отвлякоха 51-годишен мъж от Градница, за да го върнат на старото му работно място

Трима мъже са задържани за отвличане на 51-годишен мъж. Вчера, малко след 10:30 часа в полицейското управление във Велики Преслав е постъпил сигнал от жител на село Златар, че неизвестни нанесли удари по главата и тялото на мъж, качили го в кола, и потеглили в неизвестна посока, съобщи Агенция "Фокус".
Предприети са незабавни действия за установяване на извършителите. Криминалисти на районното управление във Велики Преслав влезли в дирите на 57-годишен мъж от Шумен.
Малко по-късно е изяснено, че той, в съучастие с двама мъже на 32 и 30 години използвали сила, и след заплахи отвлекли 51-годишен мъж от габровското село Градница.
В хода на проверката станало ясно, че мъжът работил при тях, напуснал, и си намерил работа като овчар в село Златар. Открили го къде работи, и решили да го "върнат" на старото му работно място.
В хода на образуваното досъдебно производство за извършено престъпление от НК са задържани трима шуменци на 57, 32 и 30 години за срок до 24 часа.
Работата по случая продължава под надзор на прокуратурата.
1 Той
Коментиран от #5, #9
11:43 02.12.2025
2 Да не е
11:45 02.12.2025
3 БеГеТо бате
11:46 02.12.2025
4 няма държава
11:47 02.12.2025
5 Територия БГ
До коментар #1 от "Той":Вероятно. Жалко за човека, разполагат с живота му за свои цели. Има много такива ама никой не го интересува.
11:48 02.12.2025
6 Хохо Бохо
11:54 02.12.2025
7 Миризлив пор
12:12 02.12.2025
8 Механик
Само като чуеш Шумен, околията му и овчари (чобани), и ти става ясно, че тия не знаят и думичка на български.
12:18 02.12.2025
9 1488
До коментар #1 от "Той":"роб ли е бил ?"
просто имал трудов договор
12:21 02.12.2025