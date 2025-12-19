Новини
Ето кой е отвлеченият от шестима мъже, източили банковите му сметки

Ето кой е отвлеченият от шестима мъже, източили банковите му сметки

19 Декември, 2025 16:28 2 097 14

  • отвлечен-
  • мароканец-
  • нови искър

Случаят е от 3 юли тази година, но вчера е разкрит от столични криминалисти. В ареста са общо четирима души - двама българи и двама сирийци

Ето кой е отвлеченият от шестима мъже, източили банковите му сметки - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мароканец, който живеел в Нови Искър, е бил отвлечен и държан няколко дни в плен с чувал на главата, докато похитителите му изтеглят 94 000 лв. от банковите му сметки, пише "Труд".

Случаят е от 3 юли тази година, но вчера е разкрит от столични криминалисти. В ареста са общо четирима души - двама българи и двама сирийци.

Трети сириец е обявен за издирване, а шестият участник - мароканка, остава на свобода срещу 3000 лв. гаранция.

42-годишният чужденец имал статут на постоянно пребиваващ в България. Когато го освободили след 3 денонощия плен, той се оплакал на телефон 112.

Разказал, че е бил нападнат и изведен насила от дома му от трима от групата. Сложили му чувал на главата и го качили в автомобил. Водили го на три различни места, като по-късно било установено, че това са къща в София, апартамент в Перник и вила в софийското село Томпсън.

Още при залавянето му похитителите взели портфейла му с банковите карти, както и мобилния му телефон, на който е имал инсталирано приложение за онлайн банкиране. Изтезавали го, докато каже паролите и пин кодовете и изтеглили всичките му пари.

Според криминалисти в момента тези пари били обърнати в криптовалути.

Причината за отвличането, тормоза и обира били неуредени сметки между чужденците. Това е втори тежък случай на саморазправа с мароканци у нас.

Миналата година мъж мигранти от Мароко и жена бяха отвлечени от бежанския лагер Харманли и държани в плен от братя сирийци. Те изнасилвали жената и искали откуп от близките на жертвите в родината им. Срещу сирийските насилници се води дело в Хасково.


