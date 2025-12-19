Ето кой е отвлеченият от шестима мъже, източили банковите му сметки

Мароканец, който живеел в Нови Искър, е бил отвлечен и държан няколко дни в плен с чувал на главата, докато похитителите му изтеглят 94 000 лв. от банковите му сметки, пише "Труд".
Случаят е от 3 юли тази година, но вчера е разкрит от столични криминалисти. В ареста са общо четирима души - двама българи и двама сирийци.
Трети сириец е обявен за издирване, а шестият участник - мароканка, остава на свобода срещу 3000 лв. гаранция.
42-годишният чужденец имал статут на постоянно пребиваващ в България. Когато го освободили след 3 денонощия плен, той се оплакал на телефон 112.
Разказал, че е бил нападнат и изведен насила от дома му от трима от групата. Сложили му чувал на главата и го качили в автомобил. Водили го на три различни места, като по-късно било установено, че това са къща в София, апартамент в Перник и вила в софийското село Томпсън.
Още при залавянето му похитителите взели портфейла му с банковите карти, както и мобилния му телефон, на който е имал инсталирано приложение за онлайн банкиране. Изтезавали го, докато каже паролите и пин кодовете и изтеглили всичките му пари.
Според криминалисти в момента тези пари били обърнати в криптовалути.
Причината за отвличането, тормоза и обира били неуредени сметки между чужденците. Това е втори тежък случай на саморазправа с мароканци у нас.
Миналата година мъж мигранти от Мароко и жена бяха отвлечени от бежанския лагер Харманли и държани в плен от братя сирийци. Те изнасилвали жената и искали откуп от близките на жертвите в родината им. Срещу сирийските насилници се води дело в Хасково.
1 Ъхъъъъъъ
16:32 19.12.2025
2 Абдул от Кабул
16:37 19.12.2025
3 Не ни занимавайте
Коментиран от #4
16:39 19.12.2025
4 Свършете си работата
До коментар #3 от "Не ни занимавайте":и ги превърнете в хигиенен материал.
16:40 19.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пфъъъ
16:51 19.12.2025
8 Факт
16:54 19.12.2025
9 Тома
Коментиран от #11
17:02 19.12.2025
10 Няма
17:05 19.12.2025
11 Анонимен
До коментар #9 от "Тома":Има чур-ка!
17:06 19.12.2025
12 Евгени от Алфапласт
17:13 19.12.2025
13 Анонимен
Който не може да докаже произхода на парите, конфискация!
17:20 19.12.2025
14 Главната джамия и центъра
17:41 19.12.2025