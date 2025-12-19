Новини
Отвличане заради неуредени сметки: Похитеният мъж е бил изведен от дома си по зрелищен начин

19 Декември, 2025 08:43

Работата по случая продължава, а издирването на шестия обвиняем е в ход

Отвличане заради неуредени сметки: Похитеният мъж е бил изведен от дома си по зрелищен начин - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шестима души са с повдигнати обвинения за отвличане на 42-годишен мъж, като четирима от тях остават в ареста за срок от 72 часа. Един от заподозрените все още се издирва, посочи бТВ.

По информация на СДВР, похитеният мъж е бил изведен от дома си по зрелищен начин – с торба на главата. В продължение на три дни той е бил държан против волята си на три различни адреса в София. Похитителите са се представяли за служители на МВР.

„Гражданите могат да разпознаят служителите на МВР по официалните отличителни знаци и служебните карти, които съдържат имена, снимка, идентификационен номер и структурно звено“, обясни началникът на сектор „Престъпления против личността“ към СДВР Илия Делчев.

Той допълни, че при всяко съмнение хората могат да потърсят съдействие чрез телефон 112.

По данни на разследващите, между похитителите и отвлечения мъж е имало неуредени финансови взаимоотношения. Те се познавали отпреди.

„Организаторите на отвличането са се занимавали в миналото с каналджийство. След намаляването на миграционния натиск част от тези лица са се пренасочили към друг тип престъпна дейност“, посочи Делчев.

Непосредствените извършители на физическото отвличане не са били познати на жертвата, но той е разпознал организаторите, които са го посещавали по време на тридневния му плен.

27-годишна жена, която също е обвинена по случая, е пусната под парична гаранция от 3000 лева. Според разследването тя няма пряко участие в самото отвличане, а обвинението ѝ е за противозаконно лишаване от свобода.

„Мярката за неотклонение се определя от прокурора и не бива да се бърка с наказанието. В случая е преценено, че няма опасност жената да се укрие – тя има постоянен адрес и малко дете“, уточни Делчев.

Работата по случая продължава, а издирването на шестия обвиняем е в ход. Проверяват се различни адреси и възможни места, където той може да се укрива.

Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за задържаните, а разследването да установи всички обстоятелства около тежкото престъпление.


  • 1 к0к0рч0 💋🍌

    4 2 Отговор
    и ние сме спецове в тая област

    Коментиран от #5

    08:45 19.12.2025

  • 2 Пич

    6 0 Отговор
    Стар и изтъркан номер е бандитите да се представят като полицаи , но за съжаление минава още !

    08:46 19.12.2025

  • 3 малии

    3 0 Отговор
    за какви пари става дума че чак 6 човека са се ангажирали ? едва ли ства дума за 100 000лв тия са пълни семкаджии

    09:10 19.12.2025

  • 4 Красимир Петров

    8 0 Отговор
    Докато не се показват имената на престъпниците,нищо няма да се промени

    09:13 19.12.2025

  • 5 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "к0к0рч0 💋🍌":

    демократично поколение ...демократични ценности.. демократични закони... жена на 27 с дете и въвлечена в такова нещо... много демократично... като едни филми от люлката на демокрацията

    09:38 19.12.2025

  • 6 1234

    1 0 Отговор
    Когато взел парите - няма проблеми, като е дошло време за връщате - Олеле, жертва съм !!!

    09:55 19.12.2025

  • 7 Механик

    0 0 Отговор
    Значи ако имаш постоянен адрес и дете, може да правиш каквото си искаш?
    Да удържаш незаконно човек се води вече за дребна работа и минаваш с 3000 лв. ???
    Директно в следствения изолатор, а детето ако не го поискат роднини, да бъде въдворено в детски дом! Какви са тия либерстии? То да откраднеш кокошка излиза, че е по-долямо престъпление?

    10:03 19.12.2025

  • 8 Безнаказаност

    0 0 Отговор
    Решават и си отвличат някой. Това показва само какъв е респекта от последиците и от полицията. За какво им вдигнаха заплатите ?

    10:06 19.12.2025