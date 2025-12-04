Десетима от задържаните за безредиците в София застават пред съда

Десетима от задържаните за безредиците в центъра на София се изправят пред съда, съобщават от БНТ. В момента те са в ареста за срок от 72 часа. Очаква се прокуратурата да поиска постоянното им задържане.
Обвиненията срещу тях са за хулиганство с изключителен цинизъм и дързост. Според прокуратурата обвиняемите са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки. Обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители.
Шестима от задържаните са с предходни криминални регистрации. Двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотици и за трафик на бежанци. А други двама са с висящи досъдебни производства.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софе
Коментиран от #4
07:32 04.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #3
07:34 04.12.2025
3 да не те обидят
До коментар #2 от "Последния Софиянец":на къпъ куле
07:35 04.12.2025
4 под тревата
До коментар #1 от "Софе":ше сте невини
07:36 04.12.2025
5 Ако нямаше .расета
Коментиран от #6, #7
07:37 04.12.2025
6 гуси гуси
До коментар #5 от "Ако нямаше .расета":ганчо
07:38 04.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Обикновени костовисти!
07:50 04.12.2025
9 Гъдьо Гъдев
Коментиран от #12
07:57 04.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Нали
07:59 04.12.2025
12 Добра идея
До коментар #9 от "Гъдьо Гъдев":Аз лично, ще им нося кафе и закуски!
Заслужили са си го.
08:01 04.12.2025
13 Точен
Коментиран от #14
08:04 04.12.2025
14 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Точен":Детската градина на агитката.Децата разбиха елитните еничари на Шиши.Голям срам за тях.
08:09 04.12.2025
15 реферерендум
Коментиран от #17
08:14 04.12.2025
16 оня с коня
Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН
08:26 04.12.2025
17 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха
До коментар #15 от "реферерендум":нали ядеш банани бе за какво ти е тоя лев?
08:26 04.12.2025
18 оня с коня
08:28 04.12.2025