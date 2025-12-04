Новини
Десетима от задържаните за безредиците в София застават пред съда

4 Декември, 2025 07:25 750 18

Шестима от задържаните са с предходни криминални регистрации. Двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотици и за трафик на бежанци. А други двама са с висящи досъдебни производства.

Десетима от задържаните за безредиците в центъра на София се изправят пред съда, съобщават от БНТ. В момента те са в ареста за срок от 72 часа. Очаква се прокуратурата да поиска постоянното им задържане.

Обвиненията срещу тях са за хулиганство с изключителен цинизъм и дързост. Според прокуратурата обвиняемите са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки. Обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители.

Шестима от задържаните са с предходни криминални регистрации. Двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотици и за трафик на бежанци. А други двама са с висящи досъдебни производства.


  • 1 Софе

    6 5 Отговор
    Задържаха невинни, агитките не ги пипнаха

    Коментиран от #4

    07:32 04.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 5 Отговор
    Полицията арестува напълно случайни хора на улицата за да попълни бройката.От 71 арестувани са обвинени 10.Кой ще се извини на невинните?

    Коментиран от #3

    07:34 04.12.2025

  • 3 да не те обидят

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    на къпъ куле

    07:35 04.12.2025

  • 4 под тревата

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Софе":

    ше сте невини

    07:36 04.12.2025

  • 5 Ако нямаше .расета

    9 4 Отговор
    нямаше да има стачкуващи, задръще мафията Кой ято е главен еиновник за случилото се

    Коментиран от #6, #7

    07:37 04.12.2025

  • 6 гуси гуси

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ако нямаше .расета":

    ганчо

    07:38 04.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Обикновени костовисти!

    1 2 Отговор
    От поколението Z !

    07:50 04.12.2025

  • 9 Гъдьо Гъдев

    1 1 Отговор
    Един месец в почисване на София, с табелка хулигани

    Коментиран от #12

    07:57 04.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нали

    0 1 Отговор
    Нали уж бяха маскорани?

    07:59 04.12.2025

  • 12 Добра идея

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гъдьо Гъдев":

    Аз лично, ще им нося кафе и закуски!
    Заслужили са си го.

    08:01 04.12.2025

  • 13 Точен

    2 2 Отговор
    Тези всички са от агитката на ФК Левски. Всички, които са ходили на мачове, ги знаят и много са им яли примитивната попара. Но ПП/ДБ като не знаят кого да канят, така ще е, организаторите носят отговорност за поведението на протестиращите. Нали знаете, че лъжица катран и т.н. Така ПП/ДБ сами си опорочиха хубавия протест. Защото тези от синята агитка нямат нищо общо с идеи, справедливост, кауза и пр, само гледат да се бият, палят, псуват, да хвърлят камъни и тежки предмети...

    Коментиран от #14

    08:04 04.12.2025

  • 14 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Точен":

    Детската градина на агитката.Децата разбиха елитните еничари на Шиши.Голям срам за тях.

    08:09 04.12.2025

  • 15 реферерендум

    2 0 Отговор
    изкаме си лева

    Коментиран от #17

    08:14 04.12.2025

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    08:26 04.12.2025

  • 17 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "реферерендум":

    нали ядеш банани бе за какво ти е тоя лев?

    08:26 04.12.2025

  • 18 оня с коня

    0 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    08:28 04.12.2025