Съдът освободи срещу гаранция от 100 хил. лева собственика на УСБАЛАГ „Селена“ Николай Йорданов

Обвиненият в кражба на 3,27 млн. лева собственик на Университетската специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология ( УСБАЛАГ) „Селена“ Николай Йорданов бе освободен по парична гаранция от 100 хил. лева. Това реши Районният съд в Пловдив, уточни БТА.

Йорданов е бил в близки приятелски отношения с лекаря и бивш собственик на здравното заведение д-р Ангел Ставрев, чиито пари е откраднал, съобщиха на брифинг вчера от прокуратурата. От държавното обвинение поискаха мярка "задържане под стража".

По информация на прокуратурата на 8 декември Йорданов влиза в личния кабинет на д-р Ставрев в болницата, поставя охрана пред него и отваря личната му каса. Комисия в състав тримата счетоводители консултанти изброяват 1,8 млн. лева, които са равностойни на наличните суми в три вида валута – лева, евро и швейцарски франкове. Дни преди кражбата Йорданов извършва промени и премахва управителите на две от трите дружества, които осъществяват дейността си в болницата. Според показанията и документи на д-р Ставрев в касата е имало 3,27 млн. лева в различни валути, които били негови лични средства.

Води се битка за овладяване на "Селена" от страна на д-р Ставрев и неговите заобиколени лица, каза в съдебната зала Йордан Давчев, защитник на Йорданов. Той допълни, че е правен опит със съмнителни документи да бъдат отнети всички дялове от фирмата на Йорданов, притежаваща 100 процента от дяловете на болницата. С договор за 20 хил. лева се опитаха да се придобият бизнес за 50 млн. лева, каза пред съда обвиняемият.

Йорданов и адвокатите му заявиха в съдебната зала, че действията по премахване на управителите на две от трите дружества, които осъществяват дейността си в болницата, са законови и се предприети след множество сигнали за финансови злоупотреби в болницата. Целта била да се направи ревизия. В хода на финансовата проверка е установено, че има множеството плащани заплати в огромни размери на ръка на група лица, които достигали до 350 хил. лева месечно. Обвиняемият посочи, че има касови ордери, които регламентират движението на пари между касата в кабинета на д-р Ставрев и тази при счетоводството. Всичко това е предоставено на Главна дирекция "Национална полиция", каза още Йорданов.

Адвокат Давчев подчерта, че няма документ, според който касата е собственост на д-р Ставрев и тя е на дружеството до доказване на противното. Според юриста има спор за собственост и се прави опит средствата да бъдат откраднати. Ако д-р Ставрев докаже, че тези средства са негови, те ще му бъдат върнати веднага, каза адвокатът.

Ако Николай Йорданов бъде признат за виновен, предвиденото наказание е лишаване от свобода от 3 до 15 години и конфискация на част от имуществото.