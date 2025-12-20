Новини
Съдът освободи срещу гаранция от 100 хил. лева собственика на УСБАЛАГ „Селена" Николай Йорданов

Съдът освободи срещу гаранция от 100 хил. лева собственика на УСБАЛАГ „Селена“ Николай Йорданов

20 Декември, 2025 21:12 541 5

Води се битка за овладяване на "Селена" от страна на д-р Ставрев и неговите заобиколени лица

Съдът освободи срещу гаранция от 100 хил. лева собственика на УСБАЛАГ „Селена“ Николай Йорданов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обвиненият в кражба на 3,27 млн. лева собственик на Университетската специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология ( УСБАЛАГ) „Селена“ Николай Йорданов бе освободен по парична гаранция от 100 хил. лева. Това реши Районният съд в Пловдив, уточни БТА.

Йорданов е бил в близки приятелски отношения с лекаря и бивш собственик на здравното заведение д-р Ангел Ставрев, чиито пари е откраднал, съобщиха на брифинг вчера от прокуратурата. От държавното обвинение поискаха мярка "задържане под стража".

По информация на прокуратурата на 8 декември Йорданов влиза в личния кабинет на д-р Ставрев в болницата, поставя охрана пред него и отваря личната му каса. Комисия в състав тримата счетоводители консултанти изброяват 1,8 млн. лева, които са равностойни на наличните суми в три вида валута – лева, евро и швейцарски франкове. Дни преди кражбата Йорданов извършва промени и премахва управителите на две от трите дружества, които осъществяват дейността си в болницата. Според показанията и документи на д-р Ставрев в касата е имало 3,27 млн. лева в различни валути, които били негови лични средства.

Води се битка за овладяване на "Селена" от страна на д-р Ставрев и неговите заобиколени лица, каза в съдебната зала Йордан Давчев, защитник на Йорданов. Той допълни, че е правен опит със съмнителни документи да бъдат отнети всички дялове от фирмата на Йорданов, притежаваща 100 процента от дяловете на болницата. С договор за 20 хил. лева се опитаха да се придобият бизнес за 50 млн. лева, каза пред съда обвиняемият.

Йорданов и адвокатите му заявиха в съдебната зала, че действията по премахване на управителите на две от трите дружества, които осъществяват дейността си в болницата, са законови и се предприети след множество сигнали за финансови злоупотреби в болницата. Целта била да се направи ревизия. В хода на финансовата проверка е установено, че има множеството плащани заплати в огромни размери на ръка на група лица, които достигали до 350 хил. лева месечно. Обвиняемият посочи, че има касови ордери, които регламентират движението на пари между касата в кабинета на д-р Ставрев и тази при счетоводството. Всичко това е предоставено на Главна дирекция "Национална полиция", каза още Йорданов.

Адвокат Давчев подчерта, че няма документ, според който касата е собственост на д-р Ставрев и тя е на дружеството до доказване на противното. Според юриста има спор за собственост и се прави опит средствата да бъдат откраднати. Ако д-р Ставрев докаже, че тези средства са негови, те ще му бъдат върнати веднага, каза адвокатът.

Ако Николай Йорданов бъде признат за виновен, предвиденото наказание е лишаване от свобода от 3 до 15 години и конфискация на част от имуществото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Уточнение:
    Срещу сто хиляди лева по фактура , и един милион от горните - безотчетен !!! Българският съд е справедлив и никой не е оставян да мине тънко!!!

    21:19 20.12.2025

  • 2 придобият бизнес за 50 млн. лева

    1 1 Отговор
    благодарение на болнавия народ от по царуването на император ТИкварий
    кожодери ги дерат и правят милиони

    21:23 20.12.2025

  • 3 Титу

    2 0 Отговор
    Зашо не питат от къде са тези пари в касата като всичко се плаща по банков път такси направления.

    21:25 20.12.2025

  • 4 интересно

    1 0 Отговор
    100 000 лв. гаранция, когато престъплението има за предмет пари. 200 000 лв. гаранция за Благомир Коцев за престъпление, което има за предмет пари. 5 000 лв. гаранция, когато има за предмет половата неприкосновеност на непълнолетни деца. За какво ви говори това? Нима за българският съд парите са по-важни от децата? Как се докарахме дотук? С Осемте джуджета, несменяем ВСС и пълна липса на контрол върху моралните качества на съдиите? Къде е проблемът, как мислите?

    21:35 20.12.2025

  • 5 Рибар

    0 0 Отговор
    "Риба се лови най-лесно в мътна вода".

    21:37 20.12.2025