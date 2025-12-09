Новини
9 Декември, 2025 14:35

Проверките са провокирани от оперативни данни, че чрез тези къщи се финансират провокатори, които да влизат в протестите и да предизвикват безредици

Тече акция на МВР във финансови и заложни къщи в София
Полицейска акция провежда отряд "Кобра" в столичния квартал "Люлин" и на още няколко места в София. Проверяват се офиси на фирми за бързи кредити и заложни къщи, съобщиха източници на NOVA.

Проверките са провокирани от оперативни данни, че чрез тези къщи се финансират провокатори, които да влизат в протестите и да предизвикват безредици, допълват от БНТ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 голям смях

    8 3 Отговор
    И НАКРАЯ РЕЗУЛТАТ НИКАКЪВ
    само имитация на работа

    14:38 09.12.2025

  • 2 Град Симитли

    2 1 Отговор
    "Не на омразата, не на страха!" викаш, а?! :))

    14:38 09.12.2025

  • 3 Страната на npaceтата 🐷🐷

    5 3 Отговор
    Тече също така на милиционерите-еничари по училищата, като изискват справка за отсъствия на ученици по време на протестите.
    Вън мyтpи !!!!

    Коментиран от #10

    14:39 09.12.2025

  • 4 Разкрития

    3 4 Отговор
    ОСТАВКА на мутрата Бойко Борисов!
    Това са престъпленията на Бойко Борисов, за които в МВР и прокуратурата са събрани доказателства. Пеевски държи преписките „на трупчета“ и така контролира Борисов, превръщайки го в свой роб.
    Документ 1 – Справка с номер 328-26762 от 29.05.2023г. екземпляр единствен по описа на ГДНП – МВР.
    Справката съдържа данните за преписките по сигнали срещу Бойко Борисов и свързани с него лица. Съдържа:
    - Данни за сигнали за престъпления, извършени от Бойко Борисов по чл. 149 и 150 от НК – педофилия и разврат, както и за събраните сведения и данни по тях;
    - Данни за подадените от БОЕЦ сигнали за „пачките и кюлчетата“ и БарселонаГейт;
    - Данни за сигнали, подадени от Александър Томов за корупция срещу Бойко Борисов. Александър Томов е председател на ПП „Евролевица“ и сега е коалиционен партньор на Бойко Борисов, като част от предизборно обединение с БСП и съвместно обслужват Пеевски и Борисов.
    Документ 2 - Той представлява собственоръчно подписан на всяка страница сигнал от Иван Георгиев Танев до МВР (до небезизвестният комисар Михаил Наумов). Сигналът е във вид на сведение – разказ за това, как самият Танев е дал подкуп в размер на 250 000лв. на Бойко Борисов и участието в схемата на бившия министър на земеделието Мирослав Найденов. Подкупът е даден, за да бъдат възстановени на негова фирма над 1 400 000 лв ДДС, което самият той признава, че е било незаконно, защото фактурите са били фалшиви.

    Коментиран от #7, #12, #13

    14:41 09.12.2025

  • 5 Пунта Мара

    2 2 Отговор
    За пред чужденците ! Всички си плащат яко !

    14:42 09.12.2025

  • 6 Пич

    3 0 Отговор
    Всичко може да тече , само от разпукана паветна кратуна мозък не може да изтече !!!

    14:43 09.12.2025

  • 7 Сори

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Разкрития":

    За малкото ти мозъче, но Борисов много пъти подава оставка, и винаги печелеше изборите след това. И сега ще го направи.

    14:45 09.12.2025

  • 8 Факт

    4 2 Отговор
    Пеевските градчета и селца защо не проверяват

    14:45 09.12.2025

  • 9 Нищо ново

    4 1 Отговор
    То ясно лихварите пращат длъжници за вандалщини ,а лихварите са мутрите на олигарси и ъндърграунд .Щом политик като Кикито дето закона му е в повече води агитка да щурмува клубове с палежи ,ами то какво да мислим ,главите провокатори са самите организатори марионетки.И щото им плащат ,а променкажиите дупе дават за кеш.Зарибиха и млади наивници дето хабер нямат от политика и задкулисие да ни " оправят".Жалка картинка

    14:46 09.12.2025

  • 10 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    МУТРА СИ ТИ И ТЕЗИ КОИТО УПОРИТО ЛЪЖАТ И СМЯТАТ ЧЕ С НАСИЛИЕ ЩЕ ПРЕВЗЕМАТ ВЛАСТТА ВЪН НА ЧЕРЕПНИТЕ МУТРИ

    14:46 09.12.2025

  • 11 отзад

    2 2 Отговор
    Дори и да разберат кой е правил золумите , няма да ги предадат ,защото са от тези добрите , които най-много мислят за държавата и народа и ни обгрижват , но

    14:46 09.12.2025

  • 12 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Разкрития":

    Я ГЛЕДАЙ ПЛАТЕНИ ЧЕРЕПНИ МУТРИ ЛЪЖАТ КЛЕВЕТЯТ ЗАПЛАШВАТ ТУК ЗАКОНИ ЗА ТЕЗИ ЗАЩО НЯМА С НАСИЛИЕ ВЛАСТ ТЯМА КАК ДА ПРИТЕЖАВАТЕ ЧЕРЕПНИ МУТРИ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ВИЛНЕЕТЕ ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ СЕ СТОПЯВАТЕ ЧЕРЕПНИ МУТРИ ВЪН

    14:50 09.12.2025

  • 13 Бойчетата

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Разкрития":

    на Гошо Тъпото дежурните паразити за анархия.Пак използваха пачките на Цецо КТБ - то ,и някои от ПП са го манипулирали да им пусне в касичката с несъстоятелни обещания.
    Иначе всички измишльотини на ГТ са изфабрикувани доноси.

    14:52 09.12.2025

  • 14 твърдо против

    1 0 Отговор
    Аз съм твърдо против Държавата да се управлява от улицата.

    14:57 09.12.2025