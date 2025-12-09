Тече акция на МВР във финансови и заложни къщи в София

Полицейска акция провежда отряд "Кобра" в столичния квартал "Люлин" и на още няколко места в София. Проверяват се офиси на фирми за бързи кредити и заложни къщи, съобщиха източници на NOVA.
Проверките са провокирани от оперативни данни, че чрез тези къщи се финансират провокатори, които да влизат в протестите и да предизвикват безредици, допълват от БНТ.
