Министрите в оставка ще обсъдят план за действия при незаконна намеса в гражданското въздухоплаване, както и изменение на наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване. Това показва дневният ред за днешното заседание на кабинета в оставка, публикуван на сайта на Министерския съвет. Дневният ред включва 25 точки, изброи БТА.
Правителството в оставка ще разгледа също постановление за изменение на наредбата за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси.
Ще бъде обсъдено и решение за създаване на засилено партньорство в областта на достъп до данните за съдимост с оглед осигуряване на националната сигурност със Съединените американски щати (САЩ).
Правителството в оставка ще гласува отчет за 2024 г. за изпълнението на националната стратегия за демографско развитие в периода 2012-2030 г.
Министрите в оставка ще обсъдят също промяна на таксите, които се събират от държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве.
07:11 30.12.2025
07:11 30.12.2025
07:18 30.12.2025
07:24 30.12.2025
07:41 30.12.2025
До коментар #3 от "Последния Софиянец":След като твърдиш че министрите в оставка се месят незаконно,КАЖИ БЕ Гьотверен КОЙ трябва да се намеси законно щото без Министерска Намеса Държавата НЕ МОЖЕ да Функционира- ще се Блокират Всички Дейности на всички Институции!
07:44 30.12.2025
07:48 30.12.2025
До коментар #6 от "оня с коня":Тя държавата вече 36 години е блокирала !
07:59 30.12.2025
До коментар #8 от "Факт":От твоя гледна точка си АБС. ПРАВ,въпросът е ЗАЩО Офърляци като тебе все още стоите Закърточени в тая държава и не ползвате Терминал-2 както усърдно призовавате Другите,но на самите вас и през ум не ви минава да се пръждосате!И ще поясня нещо което отлично съзнавате- че воплите ви за някакво наше "Оправяне" са абс. безпочвени,щото който трябва ОТДАВНА се е Оправил и НИКОГА няма да тръгне ДА ДЕЛИ с Вас - Прошляците Управление на Държавата и респективно Пари за да се наплюскате.Разчитате на дядо Иван който бил вече на Дунава,че и месите погачи?Ей,правите се на луди та да ви приберат в Лудницата да сте нахранени и на топло,ама ваща работа Посмъртно няма стане!
08:23 30.12.2025