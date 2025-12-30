Новини
Министрите в оставка ще обсъдят план за действия при незаконна намеса в гражданското въздухоплаване

30 Декември, 2025 07:09 640 9

  • правителство-
  • министри-
  • заседание

Дневният ред включва 25 точки

Министрите в оставка ще обсъдят план за действия при незаконна намеса в гражданското въздухоплаване - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министрите в оставка ще обсъдят план за действия при незаконна намеса в гражданското въздухоплаване, както и изменение на наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване. Това показва дневният ред за днешното заседание на кабинета в оставка, публикуван на сайта на Министерския съвет. Дневният ред включва 25 точки, изброи БТА.

Правителството в оставка ще разгледа също постановление за изменение на наредбата за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси.

Ще бъде обсъдено и решение за създаване на засилено партньорство в областта на достъп до данните за съдимост с оглед осигуряване на националната сигурност със Съединените американски щати (САЩ).

Правителството в оставка ще гласува отчет за 2024 г. за изпълнението на националната стратегия за демографско развитие в периода 2012-2030 г.

Министрите в оставка ще обсъдят също промяна на таксите, които се събират от държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека

    10 0 Отговор
    по-добре министрите в оставка да не правят повече поразии !

    07:11 30.12.2025

  • 2 Мини с три

    9 0 Отговор
    Малиииии.кво разбират от това.

    07:11 30.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Министрите се месят незаконно.

    Коментиран от #6

    07:18 30.12.2025

  • 4 Тия

    8 0 Отговор
    за пари и ваканцуването спират . Марш , в небитието , безродници алчни !

    07:24 30.12.2025

  • 5 Сандо

    1 0 Отговор
    Явно и тези са информирани,че в скоро време и тук ще ни спретнат атаки с неизвестни,но руски,дронове.Ще има балсам за козячетата!

    07:41 30.12.2025

  • 6 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    След като твърдиш че министрите в оставка се месят незаконно,КАЖИ БЕ Гьотверен КОЙ трябва да се намеси законно щото без Министерска Намеса Държавата НЕ МОЖЕ да Функционира- ще се Блокират Всички Дейности на всички Институции!

    Коментиран от #8

    07:44 30.12.2025

  • 7 Българка

    1 0 Отговор
    ТЕЗИ ДО ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ОТ ГОДИНАТА ЩЕ КРАДАТ И ЗАБАТАЧВАТ ВСИЧКО!МАФИОТИ ПО ДОБРЕ СПРЕТЕ И СИ ВЪРВЕТЕ ДОСТАТЪЧНО СЕ ОЯДОХТЕ!!!

    07:48 30.12.2025

  • 8 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Тя държавата вече 36 години е блокирала !

    Коментиран от #9

    07:59 30.12.2025

  • 9 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    От твоя гледна точка си АБС. ПРАВ,въпросът е ЗАЩО Офърляци като тебе все още стоите Закърточени в тая държава и не ползвате Терминал-2 както усърдно призовавате Другите,но на самите вас и през ум не ви минава да се пръждосате!И ще поясня нещо което отлично съзнавате- че воплите ви за някакво наше "Оправяне" са абс. безпочвени,щото който трябва ОТДАВНА се е Оправил и НИКОГА няма да тръгне ДА ДЕЛИ с Вас - Прошляците Управление на Държавата и респективно Пари за да се наплюскате.Разчитате на дядо Иван който бил вече на Дунава,че и месите погачи?Ей,правите се на луди та да ви приберат в Лудницата да сте нахранени и на топло,ама ваща работа Посмъртно няма стане!

    08:23 30.12.2025

