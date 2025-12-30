Министрите в оставка ще обсъдят план за действия при незаконна намеса в гражданското въздухоплаване, както и изменение на наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване. Това показва дневният ред за днешното заседание на кабинета в оставка, публикуван на сайта на Министерския съвет. Дневният ред включва 25 точки, изброи БТА.

Правителството в оставка ще разгледа също постановление за изменение на наредбата за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси.

Ще бъде обсъдено и решение за създаване на засилено партньорство в областта на достъп до данните за съдимост с оглед осигуряване на националната сигурност със Съединените американски щати (САЩ).

Правителството в оставка ще гласува отчет за 2024 г. за изпълнението на националната стратегия за демографско развитие в периода 2012-2030 г.

Министрите в оставка ще обсъдят също промяна на таксите, които се събират от държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве.