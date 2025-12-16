Съдът остави за постоянно в ареста Росен Кръстев – Стъкларя

Окръжният съд в Ловеч остави за постоянно в ареста Росен Кръстев – Стъкларя, считан за ръководител на организирана престъпна група свързана с палеж, подкупи и разпространение на наркотици. Предстои гледането на мерките на още четирима от задържаните в края на миналата седмица седем души, сред които началника на столичното Пето РУ на полицията в столицата и още двама полицаи.

Според съда има достатъчно събрани доказателства, че Росен Кръстев, с прякор Стъкларя, е ръководил сам и в съучастие с друго лице организирана престъпна група още от 2023 година.

Съдът не прие аргументите на защитата му и според магистратите са налице предпоставки обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Затова му определи постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

Разглеждането на самата мярка продължи близо седем часа, съобщи БНР.

След съдебното заседание окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков посочи:

"Аргументите, които представихме в съдебна зала са достатъчни, за да бъде взета мярка за неотклонение "задържане под стража". Започваме гледането на другите мерки. Разбира се, остава обвинението за организирана престъпна група. Част от обвиняемите имат и друго обвинение освен за организирана престъпна група, тъй като са извършители и на други престъпления".

Вълков казва още, че очаква за днес насрочване на останалите четири дела по исканите мерки за неотклонение "задържане под стража" на още от четиримата задържани за участие в организираната престъпна група и обвинени за палеж, подкупи и разпространение на наркотици.

Сред тях е и началникът на Пето районно управление в столицата Пламен Максимов.

Прокурор Вълков допълни, че един от тримата задържани полицаи от Пето районно управление вече е освободен под парична гаранция.

В момента се издирва още един от участниците в организираната престъпна група и след като бъде установен, също ще бъде задържан с прокурорско постановление.