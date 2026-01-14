Радослав Градев: Фалшиво евро идва у нас от друга страна членка на ЕС

25 фалшиви банкноти от по 100 евро са прокарани в обращение в района на Русе и Разград. Това стана ясно след ареста на трима младежи, които са се сдобили в фалшивите пари по интернет, припомни бТВ.
„В окръжната прокуратура в Русе се наблюдават три такива досъдебни производства за разпространение на неистински парични знаци. Едното е за 8 банкноти по 50 лева. Второто досъдебно производство касае съучастие между две лица - на 18 и на 20 години, които са държали големи количества в себе си неистински банкноти. Става въпрос за четири банкноти по 100 лева с един и същ сериен номер. Други 22 банкноти с номинал от 50 лева също с един и същ сериен номер. И други 93 банкноти с номинал от 100 евро“, коментира в „Тази сутрин“ окръжният прокурор на Русе Радослав Градев.
„Част от тези банкноти са опитали да ги прокарат в обращение, но чрез бързата реакция на полицията тези банкноти са изолирани и не са прокарани в обращение“, обясни той.
„Те са били насочени към малки населени места на територията на област Русе - конкретно към град Ветово и село Ясеновец, където се предполага, че жителите не са добре запознати със защитата и с новите купюри“, посочи Радослав Градев.
По думите му купюрите са с изключително добро качество, но само визуално, хартията няма необходимия шум и се усеща при допир.
Според него правораздавателните органи и конкретно главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в тези преходни месеци трябва да забранят сайтовете за разпространение на банкноти.
Радослав Градев обясни, че има информация, че неистинските банкноти постъпват на територията на България от друга държава членка на Европейския съюз.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #4, #16
11:24 14.01.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Еврото е новата Ваймарска марка.
11:28 14.01.2026
3 тмфн
11:34 14.01.2026
4 Копеи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Давай ги насам ще ти ги обменям в рубли
Коментиран от #15
11:34 14.01.2026
5 Че коя ли е тази друга държава
РУМЪНИЯ.
Другарко Кьовеши, я си озапти мангальоците!
11:35 14.01.2026
7 Ивелин Михайлов
11:37 14.01.2026
8 Фалшиво евро идва у нас
11:39 14.01.2026
10 Да добавим ...
А от къде са попаднали в "Нета" , е нещо съвсем друго!!!
11:42 14.01.2026
11 И коя е?
11:42 14.01.2026
12 хи хи
11:42 14.01.2026
13 от нас на румънска цигари фалшиви
11:45 14.01.2026
14 със заплати по 20 000 лв решиха това
Коментиран от #17
11:47 14.01.2026
15 Айде пак
До коментар #4 от "Копеи":Рубли му в главата на тоя, еврожендър.
11:51 14.01.2026
16 Знаем коя страна е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Романе чай шукарие.
11:54 14.01.2026
17 Плашка
До коментар #14 от "със заплати по 20 000 лв решиха това":Само плашат бе, човек. Надрасканите банкноти са напълно валидни. Ако не ги вземат тук, ще ги вземат във всяка друга страна от еврозоната.
11:54 14.01.2026
19 Защо се трият
12:01 14.01.2026
20 проблем реакция решение
Реакция - какво да направим
Решение - да махнем кеша.
Така действат Глобалистите. Създават проблем. Очакват реакция от хората. И после Глобалистите предлагат решението на проблема.р
12:02 14.01.2026
21 след като на границите не може да ги спр
12:03 14.01.2026