Новини
Крими »
Радослав Градев: Фалшиво евро идва у нас от друга страна членка на ЕС

Радослав Градев: Фалшиво евро идва у нас от друга страна членка на ЕС

14 Януари, 2026 11:16 1 069 21

  • евро-
  • еврозона-
  • фалшиви евро-
  • фалшиви евра-
  • полиция-
  • прокуратура-
  • радослав градев

25 фалшиви банкноти от по 100 евро са прокарани в обращение в района на Русе и Разград

Радослав Градев: Фалшиво евро идва у нас от друга страна членка на ЕС - 1
Снимка: Агенция Митници
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

25 фалшиви банкноти от по 100 евро са прокарани в обращение в района на Русе и Разград. Това стана ясно след ареста на трима младежи, които са се сдобили в фалшивите пари по интернет, припомни бТВ.

„В окръжната прокуратура в Русе се наблюдават три такива досъдебни производства за разпространение на неистински парични знаци. Едното е за 8 банкноти по 50 лева. Второто досъдебно производство касае съучастие между две лица - на 18 и на 20 години, които са държали големи количества в себе си неистински банкноти. Става въпрос за четири банкноти по 100 лева с един и същ сериен номер. Други 22 банкноти с номинал от 50 лева също с един и същ сериен номер. И други 93 банкноти с номинал от 100 евро“, коментира в „Тази сутрин“ окръжният прокурор на Русе Радослав Градев.

„Част от тези банкноти са опитали да ги прокарат в обращение, но чрез бързата реакция на полицията тези банкноти са изолирани и не са прокарани в обращение“, обясни той.

„Те са били насочени към малки населени места на територията на област Русе - конкретно към град Ветово и село Ясеновец, където се предполага, че жителите не са добре запознати със защитата и с новите купюри“, посочи Радослав Градев.

По думите му купюрите са с изключително добро качество, но само визуално, хартията няма необходимия шум и се усеща при допир.

Според него правораздавателните органи и конкретно главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в тези преходни месеци трябва да забранят сайтовете за разпространение на банкноти.

Радослав Градев обясни, че има информация, че неистинските банкноти постъпват на територията на България от друга държава членка на Европейския съюз.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Всичкото евро е фалшива валута без покритие.Временно явление като Райхсмарката.

    Коментиран от #2, #4, #16

    11:24 14.01.2026

  • 2 честен ционист

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Еврото е новата Ваймарска марка.

    11:28 14.01.2026

  • 3 тмфн

    3 1 Отговор
    Оо приятел от българите по-големи фалшификатори немаа.

    11:34 14.01.2026

  • 4 Копеи

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Давай ги насам ще ти ги обменям в рубли

    Коментиран от #15

    11:34 14.01.2026

  • 5 Че коя ли е тази друга държава

    6 2 Отговор
    Щом фалшивите банкноти са пробутани в Русе и Разград?
    РУМЪНИЯ.
    Другарко Кьовеши, я си озапти мангальоците!

    11:35 14.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ивелин Михайлов

    3 4 Отговор
    На мен ми шитнаха 50 евро вчера в една баничарница в Белослав. Не успях да докажа, че те са ми ги дали. Ходих до РПУ-то. Стана голям скандал. В парка сме били печатали фалшиви пари, не знам какво си. Луди Гела и Симон Милков и те се включиха, почнаха да ритат, да бият, да заплашват. Запорираха и сметките на Детелинка. Страшен скандал и рекет над нас от Парка!

    11:37 14.01.2026

  • 8 Фалшиво евро идва у нас

    5 0 Отговор
    Основно от Италия! От години е все така

    11:39 14.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да добавим ...

    3 0 Отговор
    Че в България се изработват най-добрите фалшификати на валути!!!
    А от къде са попаднали в "Нета" , е нещо съвсем друго!!!

    11:42 14.01.2026

  • 11 И коя е?

    2 1 Отговор
    Не прочетохме коя е държавата с фалшиви евро?

    11:42 14.01.2026

  • 12 хи хи

    0 1 Отговор
    Ние пък изнасяме изрисувани с анатомични органи банкноти, алъш-вериш да става.

    11:42 14.01.2026

  • 13 от нас на румънска цигари фалшиви

    1 0 Отговор
    а от румънска на нас фалшиви евро . да ги хващат .

    11:45 14.01.2026

  • 14 със заплати по 20 000 лв решиха това

    2 1 Отговор
    Наложиха ни еврото и сега не ни го признават.Навсякъде в света подменят надраскани или откъснати банкноти.Дават ни евво насила и не ни го признават това е нашата колония.Може ли всяка баба и дядо да следи за надрасквания или слепите хора?Що за тормоз от страна на държавата.При лева ,долара защо не е така.Явно фалшива валута без доверие и гледат само какво да откраднат от вашите често изкарани пари.

    Коментиран от #17

    11:47 14.01.2026

  • 15 Айде пак

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Копеи":

    Рубли му в главата на тоя, еврожендър.

    11:51 14.01.2026

  • 16 Знаем коя страна е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Романе чай шукарие.

    11:54 14.01.2026

  • 17 Плашка

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "със заплати по 20 000 лв решиха това":

    Само плашат бе, човек. Надрасканите банкноти са напълно валидни. Ако не ги вземат тук, ще ги вземат във всяка друга страна от еврозоната.

    11:54 14.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Защо се трият

    1 0 Отговор
    Серийните номера на фалшивите банкноти? Съучастници ли сте?

    12:01 14.01.2026

  • 20 проблем реакция решение

    1 0 Отговор
    Проблем - фалшиво евро.
    Реакция - какво да направим
    Решение - да махнем кеша.
    Така действат Глобалистите. Създават проблем. Очакват реакция от хората. И после Глобалистите предлагат решението на проблема.р

    12:02 14.01.2026

  • 21 след като на границите не може да ги спр

    0 0 Отговор
    да ги спрете, юе компенсирате вие на хората фалшивите ера!!! нма да са за сметка на населението некадърщината в опазването на реда и безопасността в страната

    12:03 14.01.2026