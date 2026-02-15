Новини
Мерки срещу разпространението на фалшиви евробанкноти във Варна

15 Февруари, 2026 09:55

  • евро-
  • банкноти-
  • фалшиви-
  • варна-
  • досъдебно производство

Образувани са 9 досъдебни производства

Мерки срещу разпространението на фалшиви евробанкноти във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Девет досъдебни производства за пускане в обращение на неистински еврови банкноти са образувани от началото на годината във Варна. Фалшивите пари са с номинал 20, 50, 100 и 200 евро. Общата им стойност е няколкостотин евро, като най-често се засичат единични бройки. Обичайно фалшивата валута се прокарва в обращение чрез извършване на покупки в търговски обекти, съобщава БНТ.

Качеството на задържаните фалшиви еврови банктноти е много добро и хората, които все още трудно разпознават новата валута, лесно може да заблудят, казват от прокуратурата.

– Мисля, че ще ги разпозная. По четирите признака.

– Поглеждам, по грапавост, по светлина, по цвят. По това ги разпознавам.

– Все се заглеждам, заглеждам се в това, което ми връщат най-вече, справям се засега. Първо трябва на пипане да се усетят нещата и там знака, който е всъщност, срещу светлина. Горе-долу това разбрах аз.

– Не, не мога да позная, не знам, на този етап. Да се надявам, че няма да ми се случва.

Най-често сигнали до полицията и прокуратурата за фалшиви пари подават продавачи в търговски обекти, в които се прави опит за плащане с неистински еврови банкноти.

Радослав Лазаров, Окръжна прокуратура – Варна: "Това деяние е съпътствано и с измама, защото прокарвайки неистинския паричен знак лицето заплаща услуга или стока и по този начин причинява имотна вреда. Притежанието също е криминализирано на неистински парични знаци в големи количества."

От прокуратурата призовават гражданите да се информират за новата валута само от официални източници.

Радослав Лазаров, Окръжна прокуратура – Варна: "Да бъдат внимателни. Ако попаднат на фалшива валута, да не се опитват да я пуснат отново в оборот, защото тогава те биха извършили престъпление, а просто да сигнализират органите на реда и да действат съобразно техните предписания."

За разпространение на фалшиви банкноти законът предвижда лишаване от свобода от две до осем години.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Анонимен

    7 0 Отговор
    Кога го въведоха, кога се почна с номерата...

    Коментиран от #3

    09:58 15.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    За 200 евро си купих скенер за фалшиви пари и съм спокоен.Всички приятели си проверяват парите при мен.

    10:04 15.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    В България са най добрите фалшификатори на евро.15 години заливат ЕС с евро.Даже хартията е истинска от Китай и маркера не помага.Трябва скенер.

    10:09 15.02.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    НЕ БЪЛГАРИЯ ИМА ПРОБЛЕМ С ЕВРОТО
    ...
    А ЕВРОТО С ОПГ-ТАТА В БЪЛГАРИЯ

    10:14 15.02.2026

  • 5 Ами

    3 0 Отговор
    Да минат на левове.

    10:19 15.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Еврокочина

    1 0 Отговор
    Откакто ни набутаха тук,единствена тема.

    10:25 15.02.2026

  • 10 Хаха

    0 0 Отговор
    Оня Щрудела кво викаше. Евро=тенеке. Всеки може да си направи колкото си поиска. Тенеке бол.

    10:28 15.02.2026