Тийнейджър без книжка затъна в нива след гонка с полицията в Хасковско

20 Февруари, 2026 10:36 1 109 5

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тийнейджър без книжка си спретна зрелищна гонка с полицията в Хасковско, съобщиха от ОД на МВР.

На 19 февруари вечерта в Районно управление-Свиленград е подаден сигнал от колегите им в Харманли, че автомобил не е спрял на подаден от тях със стоп палка сигнал за проверка и се насочва към Любимец.

Полицаи от Харманли следват колата, която се насочва към неасфалтиран път в посока село Бисер, но потънала в земеделска нива в землището на Любимец. Установено е, че колата се е шофирала от неправоспособно 16-годишно момче от село Бисер - със спътник 28-годишен жител на село Долно Ботево.

Намерен е плик с 1,35 грама марихуана. По пътя, по който се е движила колата са открити изхвърлени от тях - пликче с 5,09 грама марихуана и 3 пликчета с бяло кристално вещество с общо тегло 2,25 грама - амфетамин.

Двамата са задържани и по случая се води разследване.


  • 1 Факт

    8 0 Отговор
    Педофил спътник

    Коментиран от #4

    10:43 20.02.2026

  • 2 Бързи и яростни

    6 2 Отговор
    В бг нито тинейджърите без книжки, нито родната полиция са подготвени за "гонки с полицията", така че, я камилата, я камиларите.

    10:43 20.02.2026

  • 3 хихи

    11 0 Отговор
    евала, машалах ашкосум на 16 завършена личност

    10:44 20.02.2026

  • 4 Зебра между нивите

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    ИИ ти бъгнат здраво.

    10:45 20.02.2026

  • 5 Мнение

    4 1 Отговор
    ИЛИ НПО-ТАТА НА ШОРОШ И ЕПЩАЙНОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДАТ ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, ИЛИ СЛУЧАИ КАТО ТОЗИ ЩЕ СТАВАТ ЕЖЕДНЕВИЕ!

    НЕ МОЖЕ ЕДНИ САТАНЯГИ ДА ТРОВЯТ СЪЗНАНИЯТА НА ДЕЦАТА И ПОСЛЕ ДА СЕ НАДЯВАМЕ ТИЯ ДЕЦА ДА ПРОКОПСАТ!

    ВСЕКИ КОЙТО ВЗЕМА КИНТИ ОТ ВЪНШНИ ИНТЕРЕСИ, ЗА ДА ПРОКАРВА ПОЛИТИКИТЕ НА ТИЯ САТАНЯГИ, ДА БЪДЕ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН!
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И БЪЛГАРОФИЛИЯ В БЪЛГАРИЯ!!!

    12:42 20.02.2026