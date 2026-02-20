Тийнейджър без книжка затъна в нива след гонка с полицията в Хасковско

Тийнейджър без книжка си спретна зрелищна гонка с полицията в Хасковско, съобщиха от ОД на МВР.
На 19 февруари вечерта в Районно управление-Свиленград е подаден сигнал от колегите им в Харманли, че автомобил не е спрял на подаден от тях със стоп палка сигнал за проверка и се насочва към Любимец.
Полицаи от Харманли следват колата, която се насочва към неасфалтиран път в посока село Бисер, но потънала в земеделска нива в землището на Любимец. Установено е, че колата се е шофирала от неправоспособно 16-годишно момче от село Бисер - със спътник 28-годишен жител на село Долно Ботево.
Намерен е плик с 1,35 грама марихуана. По пътя, по който се е движила колата са открити изхвърлени от тях - пликче с 5,09 грама марихуана и 3 пликчета с бяло кристално вещество с общо тегло 2,25 грама - амфетамин.
Двамата са задържани и по случая се води разследване.
1 Факт
Коментиран от #4
10:43 20.02.2026
2 Бързи и яростни
10:43 20.02.2026
3 хихи
10:44 20.02.2026
4 Зебра между нивите
До коментар #1 от "Факт":ИИ ти бъгнат здраво.
10:45 20.02.2026
5 Мнение
НЕ МОЖЕ ЕДНИ САТАНЯГИ ДА ТРОВЯТ СЪЗНАНИЯТА НА ДЕЦАТА И ПОСЛЕ ДА СЕ НАДЯВАМЕ ТИЯ ДЕЦА ДА ПРОКОПСАТ!
ВСЕКИ КОЙТО ВЗЕМА КИНТИ ОТ ВЪНШНИ ИНТЕРЕСИ, ЗА ДА ПРОКАРВА ПОЛИТИКИТЕ НА ТИЯ САТАНЯГИ, ДА БЪДЕ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И БЪЛГАРОФИЛИЯ В БЪЛГАРИЯ!!!
12:42 20.02.2026