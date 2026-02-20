Тийнейджър без книжка затъна в нива след гонка с полицията в Хасковско

Тийнейджър без книжка си спретна зрелищна гонка с полицията в Хасковско, съобщиха от ОД на МВР.

На 19 февруари вечерта в Районно управление-Свиленград е подаден сигнал от колегите им в Харманли, че автомобил не е спрял на подаден от тях със стоп палка сигнал за проверка и се насочва към Любимец.

Полицаи от Харманли следват колата, която се насочва към неасфалтиран път в посока село Бисер, но потънала в земеделска нива в землището на Любимец. Установено е, че колата се е шофирала от неправоспособно 16-годишно момче от село Бисер - със спътник 28-годишен жител на село Долно Ботево.

Намерен е плик с 1,35 грама марихуана. По пътя, по който се е движила колата са открити изхвърлени от тях - пликче с 5,09 грама марихуана и 3 пликчета с бяло кристално вещество с общо тегло 2,25 грама - амфетамин.

Двамата са задържани и по случая се води разследване.