Фелдшер в Павликени бе нападнат и заплашен с убийство по време на дежурство

Пореден случай на агресия срещу медик е регистриран в района на Павликени. Филдшерът от Спешна помощ Григор Караиванов, който има 50 години трудов стаж, бе нападнат и заплашен със смърт по време на нощно дежурство в село Върбовка. Въпреки сериозността на инцидента, към момента все още няма задържан за нападението, съобщи Нова ТВ.
Инцидентът се случва около 2:00 часа през нощта на празника Банго Васил. Екипът на Спешна помощ получава сигнал за пострадал мъж, паднал по стълбите в село Върбовка. При пристигането на адреса медикът е посрещнат от няколко човека, които видимо са употребили алкохол.
„Отидохме при падналия човек, който се оплакваше от болки в крака. Попитах го какво е станало и поисках да прегледам мястото. Докато се опитвах да събуя обувката му, за да видя счупването, един от присъстващите мъже внезапно стана агресивен“, разказва Григор Караиванов.
►Три удара в гръдния кош и заплахи
Според разказа на медика един от присъстващите му нанесъл три тежки удара в областта на гръдния кош.
Шофьорът на линейката, Владислав, също става свидетел на ситуацията. Екипът е бил принуден да избяга към линейката.
►Разследването продължава без арести
Въпреки че случаят е докладван веднага на полицията и е образувана проверка, извършителят все още не е в ареста.
Григор Караиванов признава, че е физически пострадал – има болки в гръдния кош и е силно травмиран психически, но въпреки това продължава да изпълнява дежурствата си. „За 50 години това ми е за първи път. Повечето хора в селата ни познават и се отнасят добре, но има единици, които са злобни и искат нещата да стават само по техния начин, а не по правилния“, заключава той.
1 ООрана държава
08:31 16.01.2026
2 Трол
08:35 16.01.2026
3 Отново
08:35 16.01.2026
4 Дедо
08:38 16.01.2026
5 Колко осигуровки
Колко трудов стаж?
С какво са допринесли за благото на държавата?
С какво право вдигат ръка срещу този, който е дошъл да им помага?
Във Франция има места където пожарна и полиция не ходят, и с право.
Защо тук още си играем на криворазбрана демокрация и сбъркана толерантност?
Това е най-краткият път на самоубийството ни като нация.
Докога!?
08:40 16.01.2026
6 Цецко
08:41 16.01.2026
7 Женя
Коментиран от #12
08:45 16.01.2026
8 Това е равносилно
Колко още медици трябва да пострадат?
Оставете ги сами да се оправят, щом посягат на медиците!
08:46 16.01.2026
9 Беба
08:46 16.01.2026
10 Стамат
08:48 16.01.2026
11 Слави Зулуса
08:50 16.01.2026
12 Проблемът
До коментар #7 от "Женя":не е кой ще отиде, а защо да ходи.
Нима французите са глупави да не ходят в гетата?
Къде изместваш темата?
08:54 16.01.2026
14 Да дадем пищови
Цветните не са обикновени граждани и на тях е наивно да се разчита, че ще играят по правилата.
Те винаги играят не по правилата и човек трябва да има правото да се защити от тези зверове, не е ли така?
08:59 16.01.2026
16 Медик
09:03 16.01.2026
17 затова
До коментар #15 от "Дали е трябвало изобщо":пък ща закопам
09:04 16.01.2026
18 Демокрация с банговци, не става.
Да дойдат те да живеят тук щом много им знаят човките или да ни помогнат, като приемат всички банговци там при тях, иначе ще има кръв.
Друг вариант, не виждам.
09:05 16.01.2026
19 Гласът на разума
Охрана в линейката или с нея в друга кола и да видим тогава кой кум и кой сват.
09:10 16.01.2026