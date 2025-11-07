Новини
Мъж прободе с нож жена в центъра на Благоевград

7 Ноември, 2025 13:38 557 4

Нападението се е случило посред бял ден

Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена на 37 години е пострадала след нападение с нож в централната част на Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР).

Сигналът е получен малко преди 11,00 ч. днес. В него е посочено, че в подплощадното пространство на централния площад „Георги Измирлиев“ в Благоевград са нанесени прободни рани с остър предмет на жена, която е транспортирана в Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 33-годишен мъж от Благоевград. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая, продължава под надзора на Окръжна прокуратура -Благоевград.


България
  • 1 мьрсулана + разбойко = ❤️

    7 0 Отговор
    нашия електорат

    13:44 07.11.2025

  • 2 Тома

    1 0 Отговор
    Сандокан мале с двата ножа

    14:00 07.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Докато се тиражират

    1 0 Отговор
    Такива глупави новини, ще има кой да им потдържава!
    А някои драскачи са пристрастени към кланета, побоища, кървища!

    14:04 07.11.2025