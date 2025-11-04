Новини
Мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал "Илинден"

4 Ноември, 2025 21:34 499 10

Според съседи момчето от години проявява агресия

Мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал "Илинден" - 1
Кадър БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Млад мъж нахлу в заведение в столичния квартал "Илинден" и започнал да чупи, хвърля и вика, а в ръката си държал нож. Посегнал на част от служителите в заведението. На кадрите, с които разполага "По света и у нас", се вижда, че през това време в заведението е имало клиенти, включително деца. Трима мъже не успели да го укротят, до пристигането на полицейски патрул. Според живеещите в квартала момчето от години проявява агресия, настаняван е няколко пъти в психиатрични заведения, а след напускането им, историята се повтаря отначало.

На 2 ноември, малко след 15,00 часа, на площад "Преображение" в столичния квартал "Илинден" млад мъж нахлува в заведението въоръжен с нож.

Петър Антонов - служител в заведението: "Вътре бяха нашите деца, аз бях отвън, той влезе вътре започна да чупи витрини, стъкла, чинии, децата пищяха, влязохме да го изкараме навън, опита се да ме намушка с нож."

Мартин Николов - управител на заведението:
"Въпросното лице го познавам повече от 10 години, той вършее постоянно из квартала чупи, троши, няма оправия с него. Има жалби срещу него - задържат го, лекуват го, пускат го, в момента, в който го пуснат 1-2 месеца и започва наред."

След пристигане на полицейския екип, ситуацията е овладяна, а момчето е настанено в психиатрично заведение, казват пострадалите. Оказва се, че целият квартал го познава и всички се оплакват от него.

Даниел Първанов - съсед: "Доста е проблемен и всички хора от квартала се страхуват от него."

Мария Косова - съседка: "Хвърляне през балконите на предмети, преди 2 години направи пожар, който съсипа 4 апартамента, хвърли се от 4 етаж беше се потрошил."

Аделина - управител на магазин: "Няма плавни движения, всичко става изведнъж с тичане, с висок говор или викове."

Младият Александър живее с двамата си родители. Потърсихме и майката на момчето, с която той живее, след позвъняване на звънеца - отговор не получихме.

Димитър Косов - домоуправител: "Взимали са го от полицията многократно, 2-3 пъти и си идва, това е ситуацията."

Според пострадалите трябва да се потърси отговорност от майката на момчето, която се води настойник по думите на съседите.


България
  • 1 демократ

    3 5 Отговор
    Кръвосмешенията алкохолните връзки и наркоманите такива раждат из роди.
    Русофилството нали пропагандира пиенето ето го резултата

    21:36 04.11.2025

  • 2 Весело

    4 0 Отговор
    Някой да му каже на този коляч, че в барчето на парламента са по-хубави кюфтетата. Там да ходи да коли наред, ако достигне 240 точки в парламента ще получе всенародната любов. Народа песни за него ще пее.

    21:38 04.11.2025

  • 3 Яшар

    2 0 Отговор
    Не съм привърженик на насилието , Но такива като този муал ги има във всеки град по много ...тях само респекта и Бо .я ги оправя ...в моя квартал такъв вадеше нож докато не ми писна един ден и не го изненадах с допрян нож до хълбока ...вече заобикаля улицата ми ..

    Коментиран от #7

    21:39 04.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А eдин

    1 0 Отговор
    ..влезе с натопорченМАМУР, а после го наФактори

    21:41 04.11.2025

  • 6 1488

    2 0 Отговор
    и вчера и днеска нахлули ора с ножове у заведението според фикции.бг

    21:42 04.11.2025

  • 7 604

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Яшар":

    ти и нож ли ве, пахаххахахахааххя , той силиконов бря с батерия, мъ пак си гу сплашил де

    22:01 04.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Доктора

    0 0 Отговор
    Решението е ясно но не може да се приложи. Ако се приложи модерните леви ще ревнат, че нарушаваме човешките права и нормалното съществуване на всеки. Ако имам право след 24 часа тоя ще е бегал .

    22:04 04.11.2025