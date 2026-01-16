Новини
Мъж преби и заплаши с убийство фелдшер от Спешна помощ в Павликени

Мъж преби и заплаши с убийство фелдшер от Спешна помощ в Павликени

16 Януари, 2026 15:55 690 6

Нападателят е задържан

Мъж преби и заплаши с убийство фелдшер от Спешна помощ в Павликени - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Задържан е мъж, нанесъл побой на медицински специалист от Спешна помощ в Павликени, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Разследването по досъдебно производство за отправена закана за убийство и за причинена лека телесна повреда на медицински специалист при изпълнение на службата му се води от Районната прокуратура във Велико Търново.

Вчера около 2.00 през нощта медицинският фелдшер при Филиала за спешна медицинска помощ в Павликени посетил адрес след подаден сигнал в село Върбовка, за мъж с наранен крак след падане. Докато извършвал прегледа, друго присъстващо лице нанесло три удара с юмрук в областта на гърдите на медицинския фелдшер и му отправило закана с убийство.

По случая в Районното управление в Павликени е започнато досъдебно производство. В хода на разследването са разпитани свидетели, извършено е освидетелстване на пострадалия, назначена е съдебно-медицинска експертиза.

Извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа. Предстои той да бъде привлечен в качеството на обвиняем и да му бъде взета мярка за неотклонение "задържане под стража".


България
  • 1 Ами да, те

    2 3 Отговор
    така правят мъжете в Павликени

    15:58 16.01.2026

  • 2 Кирил

    3 7 Отговор
    Защото знаем как си е поискал пари най нагло.

    Коментиран от #5, #6

    16:13 16.01.2026

  • 3 селяк

    10 1 Отговор
    кажете манг@ал бе кво са страхувате

    16:14 16.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 като си без осигуровки ти кво?

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    що ти какво друго предлагаш да му дадеш на доктора освен пари?

    16:37 16.01.2026

  • 6 Ник

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    Там ли си бил? Видял ли си? Чул ли си? Или си хейтиш по дефолт?

    16:40 16.01.2026