Синът на Бобоков е освободен от ареста срещу 5000 лв. гаранция

Окръжният съд в Смолян определи парична гаранция в размер на 5000 лева за 19-годишния Божидар Бобоков, обвинен в държане на наркотични вещества с цел разпространение. Съдебният състав не уважи искането на Окръжна прокуратура – Смолян за налагане на най-тежката мярка „задържане под стража“, като прие, че към момента липсват достатъчно основания за постоянен арест.

По време на заседанието наблюдаващият прокурор Станчо Станчев аргументира искането на държавното обвинение с твърдения за реална опасност обвиняемият да се укрие. Според прокуратурата Бобоков няма трайни социални и семейни обвързаности, не е женен и разполага с финансови възможности, включително скъп автомобил, които биха му позволили да напусне страната.

Съдът потвърди изцяло фактологията по случая, като единственото уточнение касае разликата между брутното и нетното количество на иззетото наркотично вещество.

Официалното обвинение срещу Бобоков е за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество – марихуана, с общо бруто тегло 384,46 грама. След изготвената експертиза е установено, че нетното количество на дрогата е 122 грама. рестъплението е квалифицирано по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Защитата на обвиняемия настоя за по-лека мярка – „подписка“ или парична гаранция в минимален размер. Пред съда бе посочено, че Божидар Бобоков е ученик в частното училище „Свети Георги“ в София, където се обучава по програмата на Кеймбридж, а преди това е учил в Швейцария. Самият той заяви, че няма постоянни доходи и се е занимавал с търговия на криптовалута, като по банковите му сметки имало под 500 долара.

В съдебната зала бе обсъден и въпросът дали родителите му могат да осигурят определената парична гаранция, на което обвиняемият отговори положително. Младежът посочи още, че му предстоят важни изпити по математика и престоят в ареста би възпрепятствал явяването му. На заседанието не присъстваха негови близки.

Припомняме, че случаят датира от 15 януари 2026 г., когато при рутинна полицейска проверка в курортен комплекс „Пампорово“ в лек автомобил, в който се е намирал Бобоков, бяха открити полиетиленови опаковки със суха зелена тревиста маса. Полевият наркотест на място е реагирал на марихуана.

Разследването по делото продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Смолян.