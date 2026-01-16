Новини
Крими »
Синът на Бобоков е освободен от ареста срещу 5000 лв. гаранция

Синът на Бобоков е освободен от ареста срещу 5000 лв. гаранция

16 Януари, 2026 19:54 431 8

  • божидар бобоков-
  • дрога-
  • наркоразпространение-
  • марихуана-
  • гаранция

Защитата на обвиняемия настоя за по-лека мярка – „подписка“ или парична гаранция в минимален размер

Синът на Бобоков е освободен от ареста срещу 5000 лв. гаранция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Смолян определи парична гаранция в размер на 5000 лева за 19-годишния Божидар Бобоков, обвинен в държане на наркотични вещества с цел разпространение. Съдебният състав не уважи искането на Окръжна прокуратура – Смолян за налагане на най-тежката мярка „задържане под стража“, като прие, че към момента липсват достатъчно основания за постоянен арест.

По време на заседанието наблюдаващият прокурор Станчо Станчев аргументира искането на държавното обвинение с твърдения за реална опасност обвиняемият да се укрие. Според прокуратурата Бобоков няма трайни социални и семейни обвързаности, не е женен и разполага с финансови възможности, включително скъп автомобил, които биха му позволили да напусне страната.

Съдът потвърди изцяло фактологията по случая, като единственото уточнение касае разликата между брутното и нетното количество на иззетото наркотично вещество.

Официалното обвинение срещу Бобоков е за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество – марихуана, с общо бруто тегло 384,46 грама. След изготвената експертиза е установено, че нетното количество на дрогата е 122 грама. рестъплението е квалифицирано по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Защитата на обвиняемия настоя за по-лека мярка – „подписка“ или парична гаранция в минимален размер. Пред съда бе посочено, че Божидар Бобоков е ученик в частното училище „Свети Георги“ в София, където се обучава по програмата на Кеймбридж, а преди това е учил в Швейцария. Самият той заяви, че няма постоянни доходи и се е занимавал с търговия на криптовалута, като по банковите му сметки имало под 500 долара.

В съдебната зала бе обсъден и въпросът дали родителите му могат да осигурят определената парична гаранция, на което обвиняемият отговори положително. Младежът посочи още, че му предстоят важни изпити по математика и престоят в ареста би възпрепятствал явяването му. На заседанието не присъстваха негови близки.

Припомняме, че случаят датира от 15 януари 2026 г., когато при рутинна полицейска проверка в курортен комплекс „Пампорово“ в лек автомобил, в който се е намирал Бобоков, бяха открити полиетиленови опаковки със суха зелена тревиста маса. Полевият наркотест на място е реагирал на марихуана.

Разследването по делото продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Смолян.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    6 1 Отговор
    Семейство! Една близка до Бобоков я бият отзадзе с палката като на шести полк тупано!

    19:58 16.01.2026

  • 2 Зе Ленски

    0 4 Отговор
    От кога марихуаната стана наркотично вещество,при положение,че се пуши и не оставя боклук като люпенето на семки

    19:59 16.01.2026

  • 3 Що са го

    2 1 Отговор
    освободили, не иска ли на топло под крилото на бай Ставри?

    20:00 16.01.2026

  • 4 Хаха

    3 0 Отговор
    Отначало прочетох Синът на Борисов и викам, а Барселоната се показа.

    20:02 16.01.2026

  • 5 Инспектор Дюдю

    3 0 Отговор
    ".... бруто тегло 384,46 грама. След изготвената експертиза е установено, че нетното количество на дрогата е 122 грама...."
    ... В какво го е държал, в чугунена тенжера ли?! :))
    .... И това последно заключение ли е, или петорната експертиза ще установи, че е 1 грам?! :)

    Коментиран от #8

    20:03 16.01.2026

  • 6 Сила

    2 0 Отговор
    Добро момче , добър ученик , седи на първия чин до прозореца , в ляво ....трябва да го изпитат за оформяне за края на срока .....има да учи !!!

    20:06 16.01.2026

  • 7 Учуден

    2 0 Отговор
    260 грама разлика?

    20:07 16.01.2026

  • 8 Няма да има и грам

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Инспектор Дюдю":

    Петорката ще установи, че е имало техническа грешка и реално се касае за 384 милиграма.

    20:13 16.01.2026