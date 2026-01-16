Повдигат обвинение на сина на Атанас Бобоков

На задържания вчера в Пампорово Божидар Бобоков, син на бизнесмена Атанас Бобоков, ще бъде повдигнато обвинение за притежание на наркотици с цел разпространение, съобщава БНР.
За този вид престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години. Деветнадесетгодишният младеж беше задържан за срок от 24 часа, след като в колата му при рутинна проверка са намерени голямо за района количество наркотици.
„Държи в различни по вид опаковки 2 броя пластмасови кутии, 5 броя полиетиленови пликчета, 1 брой хартиена салфетка, суха, зелена тревна маса с общо тегло 384 и 46 грама, реагираща на направените полеви тестове на канабис“.
Задържаният е разпитан и засега съдейства на разследващите.
Предстои да бъдат направени още експертизи, каза окръжният прокурор Недко Симов: „Към настоящия момент предполагам, че вече се предявява постановлението за привличане на обвиняем, тъй като доказателствата до момента ни дават категорична увереност, че един е извършителят - 19-годишен младеж“.
1 Инспектор Дюдю
днес са вече 400,
Утре при "по-обстойна проверка" ще се окажат 1600грама
И те така.... :))
14:21 16.01.2026
2 Кюлчето
14:27 16.01.2026
3 Сила
14:30 16.01.2026
4 Ухапан
14:31 16.01.2026
5 Пламен
14:35 16.01.2026
6 Механик
Ако не беше така, тоя дори нямаше да го спрат. А ако го бяха задържали, в момента вече шефа на РПУ-то щеше да се извинява на дъртия Бобочко.
Коментиран от #8
14:37 16.01.2026
7 Тц, тц, тц!
А с какво ли е пълно розовото прасе, с което ще обикалят страната???🤔
Коментиран от #11
14:38 16.01.2026
8 Да бе!
До коментар #6 от "Механик":Да не намекваш, че два пъти му подхвърлят наркотици? И на сина на Радан Кънев, също!
Коментиран от #9
14:41 16.01.2026
9 Сила
До коментар #8 от "Да бе!":Сина на Радан е некъв тревоман , намериха един грам в него ....тоя явно е дилър , работи и продава на едро !!! Горкото детенце , баща му няма пари и е безработен бивш селски магазинер ...
14:50 16.01.2026
10 Учуден
14:53 16.01.2026
11 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #7 от "Тц, тц, тц!":С КВО С ФЛАШКИТЕ...АЛА БАЛА ЗА ИЗБОРИТЕ..
СЕГА ГИ ИНСТАЛИРАТ В ШОПАРЧЕТА СКЕНЕРИ
15:15 16.01.2026
12 ПАЛИЦЕЙСКО НАТАПЯНЕ
15:19 16.01.2026