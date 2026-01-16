Новини
16 Януари, 2026 14:12 1 108 12

  • атанас бобоков-
  • божидар бобоков-
  • обвинение

То е за притежание на наркотици с цел разпространение

Повдигат обвинение на сина на Атанас Бобоков - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На задържания вчера в Пампорово Божидар Бобоков, син на бизнесмена Атанас Бобоков, ще бъде повдигнато обвинение за притежание на наркотици с цел разпространение, съобщава БНР.

За този вид престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години. Деветнадесетгодишният младеж беше задържан за срок от 24 часа, след като в колата му при рутинна проверка са намерени голямо за района количество наркотици.

„Държи в различни по вид опаковки 2 броя пластмасови кутии, 5 броя полиетиленови пликчета, 1 брой хартиена салфетка, суха, зелена тревна маса с общо тегло 384 и 46 грама, реагираща на направените полеви тестове на канабис“.

Задържаният е разпитан и засега съдейства на разследващите.

Предстои да бъдат направени още експертизи, каза окръжният прокурор Недко Симов: „Към настоящия момент предполагам, че вече се предявява постановлението за привличане на обвиняем, тъй като доказателствата до момента ни дават категорична увереност, че един е извършителят - 19-годишен младеж“.


България
Оценка 4.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инспектор Дюдю

    8 6 Отговор
    Снощи бяха 100грама,
    днес са вече 400,
    Утре при "по-обстойна проверка" ще се окажат 1600грама
    И те така.... :))

    14:21 16.01.2026

  • 2 Кюлчето

    7 1 Отговор
    Повдигат обвинение на сина на Мата ти Хари

    14:27 16.01.2026

  • 3 Сила

    16 0 Отговор
    Когато баща ти е бил селски закупчик и продавач в Селкоопа е трудно да надскочиш произхода си ....Момчето може да избяга от селото , но селото никога няма да избяга от него !!!! Бг "бизнесмените" .....възход и падение !!!

    14:30 16.01.2026

  • 4 Ухапан

    13 0 Отговор
    Поне не го раздухвайте в пресата.Утре баща му ще плати където трябва и всичко ще бъде забравено .😀

    14:31 16.01.2026

  • 5 Пламен

    12 1 Отговор
    пРезидента ще го амнистира. С Бобоков са комбина

    14:35 16.01.2026

  • 6 Механик

    6 8 Отговор
    Явно искат да заворят устата на баща му. "Бий самара, че да се сеща магарето."
    Ако не беше така, тоя дори нямаше да го спрат. А ако го бяха задържали, в момента вече шефа на РПУ-то щеше да се извинява на дъртия Бобочко.

    Коментиран от #8

    14:37 16.01.2026

  • 7 Тц, тц, тц!

    8 2 Отговор
    Хората на ппдб са или педофили, или наркомани, или и двете заедно!
    А с какво ли е пълно розовото прасе, с което ще обикалят страната???🤔

    Коментиран от #11

    14:38 16.01.2026

  • 8 Да бе!

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Да не намекваш, че два пъти му подхвърлят наркотици? И на сина на Радан Кънев, също!

    Коментиран от #9

    14:41 16.01.2026

  • 9 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да бе!":

    Сина на Радан е некъв тревоман , намериха един грам в него ....тоя явно е дилър , работи и продава на едро !!! Горкото детенце , баща му няма пари и е безработен бивш селски магазинер ...

    14:50 16.01.2026

  • 10 Учуден

    3 1 Отговор
    Дали обвинението не е направено нарочно некадърно? Цитам: ще бъде повдигнато обвинение за притежание на наркотици с цел разпространение. Как ще докажат, че е с такава цел?

    14:53 16.01.2026

  • 11 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тц, тц, тц!":

    С КВО С ФЛАШКИТЕ...АЛА БАЛА ЗА ИЗБОРИТЕ..
    СЕГА ГИ ИНСТАЛИРАТ В ШОПАРЧЕТА СКЕНЕРИ

    15:15 16.01.2026

  • 12 ПАЛИЦЕЙСКО НАТАПЯНЕ

    3 0 Отговор
    БЕДНА Е ФАНТАЗИЯТА ВИ КО ПРАЯТ.....

    15:19 16.01.2026