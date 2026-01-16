Повдигат обвинение на сина на Атанас Бобоков

На задържания вчера в Пампорово Божидар Бобоков, син на бизнесмена Атанас Бобоков, ще бъде повдигнато обвинение за притежание на наркотици с цел разпространение, съобщава БНР.

За този вид престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години. Деветнадесетгодишният младеж беше задържан за срок от 24 часа, след като в колата му при рутинна проверка са намерени голямо за района количество наркотици.

„Държи в различни по вид опаковки 2 броя пластмасови кутии, 5 броя полиетиленови пликчета, 1 брой хартиена салфетка, суха, зелена тревна маса с общо тегло 384 и 46 грама, реагираща на направените полеви тестове на канабис“.

Задържаният е разпитан и засега съдейства на разследващите.

Предстои да бъдат направени още експертизи, каза окръжният прокурор Недко Симов: „Към настоящия момент предполагам, че вече се предявява постановлението за привличане на обвиняем, тъй като доказателствата до момента ни дават категорична увереност, че един е извършителят - 19-годишен младеж“.