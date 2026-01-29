Новини
Крими »
Пуснаха под гаранция германски гражданин от турски произход, обвинен в трафик на наркотици

29 Януари, 2026 04:32, обновена 29 Януари, 2026 03:37 390 1

  • наркотици-
  • съд-
  • гаранция-
  • хасково

Абдулах Донма беше арестуван на 1 март миналата година на граничния пункт "Капитан Андреево"

Пуснаха под гаранция германски гражданин от турски произход, обвинен в трафик на наркотици - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Състав на Окръжния съд в Хасково промени мярката от "задържане под стража" в по-лека и пусна под гаранция от 10 000 евро обвинения за трафик на наркотици за близо 4,6 млн. лева Абдулах Донма.

Германският гражданин от турски произход беше арестуван на 1 март миналата година на граничния пункт "Капитан Андреево" с близо 24 кг кокаин и над 27 кг синтетичен канабиноид, при съвместна акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Главна дирекция "Гранична полиция" и Агенция "Митници". Нелегално пренасяната забранена стока е открита в тайници под товарния под при обиска на шофирания от него бус.

За промяната на мярката в по-лека на 40-годишния мъж, съдът отчете обстоятелството, че извършените процесуално-следствени действия и събраните доказателства до момента показват, че Донма не е знаел за тайниците в микробуса, в които се е намира укрито наркотичното вещество.

В предходното заседание по гледане на мярката му през март 2025 г. мъжът се обяви за невинен и обясни, че е бил нает като превозвач от пастрока си и негов сътрудник срещу сумата от 1250 евро. Съгласил се да изпълни курса, защото парите му трябвали за насрочената му в края на месеца сватба. Определеният му маршрут бил от Германия, през България към Турция.

Чистото съдебно минало и липсата на данни за противообществени прояви по делото, са други от мотивите на съдебния състав за промяна на мярката от задържане под стража в парична гаранция за обвиняемия.

При налагане на присъда за деянието, по което е обвинен, предвиденото наказание по закон е лишаване от свобода от 10 до 15 години.

Определението на Окръжния съд в Хасково в днешното заседание подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив.


Хасково / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асан

    0 0 Отговор
    Удавете читака у Марица да ге

    03:43 29.01.2026