Откриха марихуана в тайници на лек автомобил на ГКПП "Капитан Андреево"

6 Март, 2026 14:03 831 2

Задържаното количество е общо 45,760 кг бруто тегло

Откриха марихуана в тайници на лек автомобил на ГКПП "Капитан Андреево" - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

107 пакета с марихуана на стойност над 370 000 евро откриха митническите служители и гранични полицаи на ГКПП „Капитан Андреево“ при съвместна проверка на лек автомобил, излизащ от страната.

На 04 март 2026 г., около 16,30 часа, на пункта пристига лек автомобил с чужда регистрация. Шофьорът, с двойно гражданство албанско и сръбско, пътувал сам от Сърбия през България за Турция. Автомобилът е селектиран чрез оперативен анализ за щателна митническа проверка. При контролните действия, в които участие са взели митнически служители и гранични полицаи със служебно куче Пирин, се установява, че във фабричните кухини в пода и броните на автомобила, са изградени тайници, в които са били укрити общо 107 пакета, съдържащи суха зелена тревиста маса. При извършения полеви наркотест, веществото в пакетите е реагирало на марихуана. Задържаното количество е общо 45,760 кг бруто тегло на стойност 374 347,46 евро по цени за нуждите на съдебната система.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.


България
  • 1 Даа...

    3 3 Отговор
    Все по често ще откриват наркотици. Затяга се контрола на новата власт.
    При боко и шиши властите опъваха чадър на нарко бароните и контрабандата.

    14:23 06.03.2026

  • 2 Айдеее

    1 1 Отговор
    Време е да самоубият някое друго хипи.

    14:39 06.03.2026