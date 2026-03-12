Новини
Крими »
Жена откри съпруга си окървавен и мъртъв в дома им

Жена откри съпруга си окървавен и мъртъв в дома им

12 Март, 2026 13:24 1 465 7

  • убийство-
  • богданлия

При оглед на къща в спално помещение на втория етаж бил открит 52-годишният К.В. в безпомощно състояние. Пристигналият медицински екип е констатирал смъртта му

Жена откри съпруга си окървавен и мъртъв в дома им - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Под ръководството на Окръжна прокуратура – София се провеждат действия по разследване на престъпление, квалифицирано по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 3, вр. чл. 115 от НК – умишлено убийство, извършено с особена жестокост.

На 11.03.2026 г. на телефон за спешни случаи 112 постъпил сигнал от жена, която съобщила, че открила съпруга си лежащ на пода окървавен.

Незабавно на местопроизшествието в с. Богданлия, община Елин Пелин, бил изпратен полицейски екип.

При оглед на къща в спално помещение на втория етаж бил открит 52-годишният К.В. в безпомощно състояние. Пристигналият медицински екип е констатирал смъртта му.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Самоубил

    0 0 Отговор
    Ли се е?

    Коментиран от #5

    13:45 12.03.2026

  • 2 Винкело

    6 1 Отговор
    "При оглед на къща в спално помещение..."
    Дали се усеща какво е сътворила?

    Коментиран от #4

    13:46 12.03.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Политическо убийство извършено от Петроханската партия!?🦧🌈🛴🌈🦧

    13:46 12.03.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Винкело":

    Мара е носител на наградата "Пулицър ".💋🥳🤣👍

    13:47 12.03.2026

  • 5 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Самоубил":

    Убит от Лама.😎

    Коментиран от #6

    13:48 12.03.2026

  • 6 Самоубит от лама

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Раданч Татлъту🐵🐵🐵":

    Искаш да kaжеш

    13:55 12.03.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Мистрията го е утрепала.

    13:57 12.03.2026