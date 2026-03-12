Жена откри съпруга си окървавен и мъртъв в дома им

Под ръководството на Окръжна прокуратура – София се провеждат действия по разследване на престъпление, квалифицирано по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 3, вр. чл. 115 от НК – умишлено убийство, извършено с особена жестокост.

На 11.03.2026 г. на телефон за спешни случаи 112 постъпил сигнал от жена, която съобщила, че открила съпруга си лежащ на пода окървавен.

Незабавно на местопроизшествието в с. Богданлия, община Елин Пелин, бил изпратен полицейски екип.

При оглед на къща в спално помещение на втория етаж бил открит 52-годишният К.В. в безпомощно състояние. Пристигналият медицински екип е констатирал смъртта му.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган.