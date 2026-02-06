Рецидивист от с. Мирково е задържан със значително количество дрога

Днес по обяд, в с. Мирково, при провеждането на полицейска операция срещу наркоразпространението, криминалисти от РУ-Пирдоп предприели проверка на местен жител.
У 36-годишния били открити плик с бели бучки, реагиращи на амфетамин, с общо тегло около 135 грама и три плика с около 20 грама тревиста маса, реагираща на канабис.
Осъжданият мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Смърфиета
23:22 06.02.2026
3 Пич
00:05 07.02.2026
4 Оставете бизнеса на хората!
06:01 07.02.2026