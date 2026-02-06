Новини
Рецидивист от с. Мирково е задържан със значително количество дрога

6 Февруари, 2026 22:35

  • пирдоп-
  • с.мирково-
  • контрабанда

Осъжданият мъж е задържан за срок до 24 часа

Рецидивист от с. Мирково е задържан със значително количество дрога - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова

Днес по обяд, в с. Мирково, при провеждането на полицейска операция срещу наркоразпространението, криминалисти от РУ-Пирдоп предприели проверка на местен жител.

У 36-годишния били открити плик с бели бучки, реагиращи на амфетамин, с общо тегло около 135 грама и три плика с около 20 грама тревиста маса, реагираща на канабис.

Осъжданият мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

