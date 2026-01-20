Новини
Иззети са 792 кг стоки от животински произход без документи на „Капитан Андреево“

20 Януари, 2026 22:04 501 2

Съгласно действащото законодателство иззетите продукти ще бъдат унищожени

Снимка: БАБХ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно със служители на Агенция „Митници“, иззеха 792 кг стоки от животински произход без необходимите документи при проверка на бус, влизащ в страната през Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“. Това съобщи на страницата си БАБХ.

На 19 януари на пункта е проверен бус с турска регистрация, влизащ у нас. В хода на митническия контрол е установено, че в превозното средство се транспортират стоки от животински произход без необходимите документи. За предприемане на действия по компетентност са уведомени инспектори на БАБХ. При извършената инспекция са установени яйца - 108 кг, кашкавал - 170 кг, сирене - 340 кг, и краве масло - 174 кг. Съставен е протокол за изземване.

Съгласно действащото законодателство иззетите продукти ще бъдат унищожени, поясняват от БАБХ.

Последният подобен случай на пункта с Турция е от 14 януари т. г., когато инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на БАБХ, съвместно със служители на Агенция „Митници“, установиха и иззеха 440 кг млечни продукти при проверка на лек автомобил, влизащ в страната.


Свиленград / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Иззели са конски и слонски фалоси?🐘🐴🥳🤣🖕

    22:13 20.01.2026

  • 2 Хванали

    0 0 Отговор
    са..... меркосур.

    22:46 20.01.2026