Контрабандно злато за над 150 000 евро задържаха на МП "Капитан Андреево"

29 Януари, 2026 16:47 894 4

По случая е образувано досъдебно производство

Снимка: АМ
Близо 1 кг златни изделия, укрити от двама пътници, задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция.

На 27 януари 2026 г., около 21,30 часа, на пункта пристига автобус с турска регистрация. В превозното средство, управлявано от турски шофьор, пътували 10 пътници от Турция през България за Косово. След анализ на риска автобусът е селектиран за щателна митническа проверка. При личен преглед на двама от пътниците – граждани на Косово, във вътрешните джобове на единия мъж са открити 622,80 грама бижутерийни изделия, пръстени, колиета, медальони, обици, гривни, а в якето на другия – 289 грама. Според направената от вещото лице експертиза откритите накити, са от 21- каратово злато с общо тегло 911.80 грама на стойност 152 270,60 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.


България
  • 1 Киркилез

    3 0 Отговор
    Ами добре, сега полицаите ще го приберат и ще увеличат кюлчетата на Боко!

    17:04 29.01.2026

  • 2 Икономист

    4 0 Отговор
    Догодина ще струва 300 хиляди евро 😏

    17:09 29.01.2026

  • 3 Любопитен

    2 0 Отговор
    Повече ще е било, все пак и полицай петата за труда, трябва да се самонаграждават.

    17:11 29.01.2026

  • 4 Изпълняващ длъжността

    3 0 Отговор
    Преди да дойдат от прокуратурата е било за 200 000.

    17:22 29.01.2026