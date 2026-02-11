19-годишен избил зъб на момче в метровлак в София, ударил с нож друго

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 19-годишен младеж, нанесъл телесни повреди на две момчета - на 13 и 15 години в метрото.
Случаят е от 8 февруари, когато в метровлак в София, обвиняемият А.В. е ритнал с крак в главата 13-годишно момче, като му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на зъб. Обвиняемият нанесъл удар с нож на 15-годишно момче, като му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в порезна рана.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.
А.В. е осъждан. Предвид възможността да извърши престъпление, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.
Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, спрямо А.В.
9 БОЙС ТУ МЕН
ПРЕМИНАХА БЪРЗО ПО ДРУГОТО ТРАСЕ,МАЙ
11:33 11.02.2026
13 Така е
До коментар #2 от "Бат Наско":нека детето да си продължи с умението. Много добър ученик е, редовно поздравява учтиво съседите, помага на възрастните хора да пресекат улицата, родиъелите му гласуват само за ппдб. Пускайте го веднага.
