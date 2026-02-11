19-годишен избил зъб на момче в метровлак в София, ударил с нож друго

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 19-годишен младеж, нанесъл телесни повреди на две момчета - на 13 и 15 години в метрото.

Случаят е от 8 февруари, когато в метровлак в София, обвиняемият А.В. е ритнал с крак в главата 13-годишно момче, като му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на зъб. Обвиняемият нанесъл удар с нож на 15-годишно момче, като му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в порезна рана.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

А.В. е осъждан. Предвид възможността да извърши престъпление, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, спрямо А.В.