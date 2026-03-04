Новини
„Тихото“ изчезване или как пет електромобила тайно напуснаха пазара в САЩ

4 Март, 2026

2026-а се очертава като „година на пренастройката“ за електрическата мобилност зад Океана

„Тихото“ изчезване или как пет електромобила тайно напуснаха пазара в САЩ - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато автомобилният свят обикновено гърми при спирането на даден модел, в Щатите се заражда нова, по-дискретна тенденция – „моделната ваканция“. Пет популярни електрически возила няма да имат версия за 2026 година, като причините варират от пазарни корекции до политически шах с митата.

Според анализ на изданието Road & Track, американският пазар на ток преминава през период на изтрезняване. Вместо окончателно пенсиониране, производителите избират тактическата пауза. Ето кои са „липсващите“ играчи:

1. Volkswagen ID.Buzz

„Тихото“ изчезване или как пет електромобила тайно напуснаха пазара в САЩ

Най-голямата изненада безспорно е електрическият наследник на легендарния „Хипи бус“. Въпреки че стъпи на американския пазар едва през 2025 г., модел за 2026-а няма да има. От Volkswagen обясняват това с огромните наличности от предходната година, които първо трябва да бъдат разпродадени. Германците успокояват, че моделът не е „убит“, а просто се подготвя за завръщане през 2027 г. с оптимизирани ресурси.

2. Hyundai Kona Electric

„Тихото“ изчезване или как пет електромобила тайно напуснаха пазара в САЩ

Корейският компактен кросоувър също натиска спирачките. Производството на електрическата Kona е преустановено за моделната 2026 г., тъй като дилърските центрове в момента са буквално затрупани от бройки от 2025 г. Планът е производството да се възобнови чак през юни 2026 г., но вече под етикета „модел 2027“.

3. Audi A6 e-tron и Q6 e-tron

„Тихото“ изчезване или как пет електромобила тайно напуснаха пазара в САЩ

Инголщад избра различен подход – директно „прескачане“ на годината. Вместо да пускат кратка и междинна серия за 2026 г., Audi решиха да концентрират силите си върху мащабни софтуерни и хардуерни ъпгрейди. Така клиентите ще трябва да избират между останалите бройки от 2025-а или да изчакат до ранната 2027 г. за значително по-усъвършенстваните версии.

4. Dodge Charger Daytona R/T

„Тихото“ изчезване или как пет електромобила тайно напуснаха пазара в САЩ

Тук ситуацията е по-мрачна. Dodge официално спря базовия електрически Charger (версия R/T), позовавайки се на новите американски мита върху вносни компоненти. Докато по-мощният Scat Pack остава в играта, бъдещето на достъпния R/T за 2027 г. остава под сериозен въпрос. Изглежда електрическият мускул среща неочаквани икономически насрещни ветрове.

5. Polestar 2

„Тихото“ изчезване или как пет електромобила тайно напуснаха пазара в САЩ

За шведско-китайския бранд Polestar 2, ситуацията е почти „шах и мат“. Заради 100-процентовите мита върху автомобили, произведени в Китай, вносът в САЩ на практика е замразен. Настоящото поколение едва ли ще се върне в дилърските центрове, а наследникът му се очаква чак през 2027 или 2028 г., като вероятно ще се сглобява извън Китай (в Южна Корея или САЩ), за да заобиколи търговските бариери.

Изводът? 2026-а се очертава като „година на пренастройката“ за електрическата мобилност в САЩ. Производителите вече не бързат да пълнят пазара на всяка цена, а внимателно опипват почвата между новите закони и реалното търсене.


