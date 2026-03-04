Пи Диди ще излезе от затвора по-рано, въпреки всички ужасяващи разкрития

Според последни информации, присъдата от четири години на бившия музикален магнат Шон „Диди“ Комбс, който беше осъден по обвинения, свързани със склоняване към проституция, може да приключи предсрочно, пише woman.bg.

Кога Пи Диди ще излезе от затвора



Опозореният музикант, който в момента излежава четиригодишна присъда, ще бъде освободен по-рано, твърдят медийни публикации. На фона на битката му за обжалване на присъдата, рапърът се очаква да излезе на свобода през април 2028 г. – месец и половина по-рано от предишната му дата за освобождаване, според данни на Федералното бюро по затворите, цитирани от Page Six.

Присъдата на Шон Комбс



56-годишният Комбс в момента се намира в специално отделение за лечение на наркотична зависимост и може да бъде освободен едва през 2028 г. През юли той беше оправдан по обвинения в рекет и трафик на хора. Щон беше осъден по закона „Ман“, който забранява транспортирането на хора през щатските граници с цел извършване на сексуално престъпление.



Бившият музикален магнат е зад решетките в затвора FCI Fort Dix, след като беше преместен от MDC-Brooklyn през октомври. Представител на рапъра заяви тогава, че Комбс „е активен участник в Програмата за лечение на злоупотреба с наркотици в затвора (RDAP)“ и приема процеса „сериозно“.



„Той е изцяло отдаден на работата си, фокусиран върху израстването и е решен на положителна промяна“, твърдят те, според The Sun.



Това не е първият път, в който се твърди, че датата за освобождаване на опозорения музикант е променена. Първоначално се съобщаваше, че присъдата му ще приключи на 8 май 2028 г., преди да бъде преместена за юни миналия ноември, след като се твърдеше, че е нарушил правилата на затвора.

Домашен алкохол и забранени разговори по телефона



Според The Sun, Комбс е бил обвинен, че е пил домашно приготвен алкохол и е участвал в забранен тристранен телефонен разговор.



Екипът на „Диди“ бързо защити телефонния разговор, като заяви, че той е бил защитен от адвокатската тайна и че Шон „работи върху себе си и се справя по-добре с всеки изминал ден“.



Неговият говорител заяви пред Page Six: „Както при всяка известна личност в нова среда, ще има много слухове и преувеличени истории по време на престоя му там – повечето от тях неверни. Молим хората да му дадат възможност да се докаже и да му осигурят уединение, за да се съсредоточи върху личностното си израстване с достойнство и цел.“



Преди произнасянето на присъдата му миналата година, „Диди“ написа писмо с извинение от четири страници до съдията, в което твърдеше: „Буквално си бях изгубил ума. Съжалявам за това и винаги ще съжалявам… Изгубих пътя си. Падението ми се коренеше в моя егоизъм.“



„Бях смирен и сломен до основи… Старият аз умря в затвора и се роди нова моя версия. Затворът или ще те промени, или ще те убие – аз избирам да живея.“



През декември адвокатите на Комбс поискаха от апелативен съд да го освободи от затвора. В молба до Втори апелативен съд на САЩ в Манхатън адвокатите твърдяха, че Шон е бил третиран сурово при произнасянето на присъдата от федерален съдия, който е позволил доказателства по обвинения, за които е бил оправдан, да повлияят несправедливо на наказанието.



При произнасянето на присъдата съдия Арун Субраманиан заяви, че при определянето на срока на лишаване от свобода е взел предвид отношението на Комбс към две бивши приятелки. Те свидетелстваха, че основателят на Bad Boy Records ги е насилвал и принуждавал да правят секс с мъже, предоставящи сексуални услуги, докато той е гледал и снимал срещите.