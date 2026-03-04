Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Баща преби и уби двумесечното си бебе край Пловдив

4 Март, 2026 15:05 1 027 23

От извършено съдебномедицинско изследване е установено, че момчето е починало от травми по главата, ребрата и кръвонасядания по лицето

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем И.И., на 28 г., за това, че на 26.02.2026 г., в с. Желязно, обл. Пловдив, причинил смъртта на малолетния си син – двумесечно бебе – престъпление по чл. 116 ал. 1 т. 3 и т. 4 вр. чл. 115 от Наказателния кодекс.

На 26 февруари 2026 г., около 12 часа е бил подаден сигнал на тел. 112 за починало бебе – момче на 2 месеца в къща в с. Желязно, обл. Пловдив. Пристигнали са полицейски служители и медицински екип, които констатирали смъртта на детето.

От извършено съдебномедицинско изследване е установено, че момчето е починало от травми по главата, ребрата и кръвонасядания по лицето. В хода на разследването са събрани доказателства, че бебето е било ударено по главата с твърд предмет от И.И., негов баща.

По досъдебното производство са иззети веществени доказателства, назначена е експертиза за установяване на конкретния механизъм на извършване на престъплението.

И.И. е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По искане на Окръжна прокуратура-Пловдив съдът е взел мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дйкжгг

    8 1 Отговор
    Тва в Столипиново ли

    15:07 04.03.2026

  • 2 Герп боклуци

    6 3 Отговор
    Пак да гласувате за герб, изтреще тоя народ, зулуски ритуали извършват с новородени

    15:07 04.03.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор
    Тук думата БАЩА не е на място😡

    15:08 04.03.2026

  • 4 гост

    7 2 Отговор
    Бащата е със шведско потекло....

    Коментиран от #16

    15:08 04.03.2026

  • 5 Ник

    11 0 Отговор
    То е ясно от какъв произход е въпросния баща, но нищо не оправдава подобно зверство. Адекватното наказание за извършеното е публична кастрация без анестезия. След това доживотна булка в пандиза.

    15:09 04.03.2026

  • 6 Какви ги е търсил

    2 1 Отговор
    Козлодуйския в Пловдив

    15:10 04.03.2026

  • 7 Исторически парк

    5 2 Отговор
    1 чаве по малко и 1 миганин доживот

    15:11 04.03.2026

  • 8 604

    3 1 Отговор
    Стигъ сти писали за братята роми все едно сме ние...либерасткъ стган!

    15:12 04.03.2026

  • 9 Любопитен

    2 0 Отговор
    Признато ли е детето? Щото те живеят накуп и никога не са сигурни?

    15:15 04.03.2026

  • 10 БПФ

    7 1 Отговор
    Трябва да се върне cмъртното наказание заради такива. Сега това и в затвора ли да го храним?

    Коментиран от #11

    15:15 04.03.2026

  • 11 Марио

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "БПФ":

    Подкрепям те, напълно!

    15:18 04.03.2026

  • 12 АНОНИМЕН

    0 2 Отговор
    Да питам:ИМА ЛИ ВЕРОЯТНОСТ ТОВА БЕБЕ ДА Е БИЛО ИЗВЪНТАТЪЧНО!!!

    15:18 04.03.2026

  • 13 Даката

    2 1 Отговор
    Този 60клук не е имал милост към собственото си дете, дали изобщо би имал милост към което и да било човешко същество, да не говорим, за милост към животните?
    Такива същества трябва да се чистят от обществото ни, безкомпромисно... доживотна присъда, за този зъл нечовек.

    Коментиран от #17

    15:21 04.03.2026

  • 14 Трол

    3 1 Отговор
    По бай Тошово време свиневъдството щеше да получи нова порция питателна и вкусна храна.

    15:21 04.03.2026

  • 15 сега следващите 5 години или повече

    4 0 Отговор
    ще бъде на издръжка на народа с осигурени закуска обяд и вечеря , безплатни дрехи и пране , кабелна и интернет

    Коментиран от #18

    15:22 04.03.2026

  • 16 домакин

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    със сигурност тоя не е бил ...бащата...
    В джунглата съм гледал по ,,Анимал планет"как лъвовете убиват малките ,създадени от техни...съседи...

    15:22 04.03.2026

  • 17 604

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даката":

    Тоя е от петроханскатъ сектъ..но вече е мегъ лама!

    15:22 04.03.2026

  • 18 Загуба голяма

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "сега следващите 5 години или повече":

    ...и за Айшето де ще остане без ,,социални" ,като...,,самотна майка"

    15:25 04.03.2026

  • 19 Олеееее

    1 0 Отговор
    Баща атлантик преби и уби двумесечното си бебе край Пловдив щото било русофилче

    15:27 04.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Народен съд

    1 0 Отговор
    За атлантическите изверги!

    15:30 04.03.2026

  • 23 Естествено

    0 0 Отговор
    Бащата е бил евреин

    15:31 04.03.2026