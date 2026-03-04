Баща преби и уби двумесечното си бебе край Пловдив

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем И.И., на 28 г., за това, че на 26.02.2026 г., в с. Желязно, обл. Пловдив, причинил смъртта на малолетния си син – двумесечно бебе – престъпление по чл. 116 ал. 1 т. 3 и т. 4 вр. чл. 115 от Наказателния кодекс.

На 26 февруари 2026 г., около 12 часа е бил подаден сигнал на тел. 112 за починало бебе – момче на 2 месеца в къща в с. Желязно, обл. Пловдив. Пристигнали са полицейски служители и медицински екип, които констатирали смъртта на детето.

От извършено съдебномедицинско изследване е установено, че момчето е починало от травми по главата, ребрата и кръвонасядания по лицето. В хода на разследването са събрани доказателства, че бебето е било ударено по главата с твърд предмет от И.И., негов баща.

По досъдебното производство са иззети веществени доказателства, назначена е експертиза за установяване на конкретния механизъм на извършване на престъплението.

И.И. е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По искане на Окръжна прокуратура-Пловдив съдът е взел мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.