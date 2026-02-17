Четирима обвинени по схема за източване на евросредства в България

Разследването на Европейската прокуратура сочи, че фирми са създадени само за участие в програма на ЕС, а „назначените“ служители връщали част от заплатите в брой

Европейската прокуратура (EPPO) в София внесе обвинителен акт срещу четирима заподозрени, обвинени в измама с европейски средства, предназначени за подпомагане на заетостта на хора с увреждания.

Според разследването две дружества са били регистрирани единствено с цел да участват в програма на ЕС, финансирана от Европейския социален фонд, която цели интеграцията на хора с трайни увреждания на пазара на труда. Събраните доказателства показват, че обвиняемите не са възнамерявали да развиват реална търговска дейност или действително да осигурят работа на хората от целевите групи, а схемата е била насочена към незаконно получаване на средства за заплати на фиктивни служители.

С помощта на съучастник трима управители на фирмите удостоверявали невярно, че са наели хора от уязвимите групи, макар те реално да не извършвали никаква дейност. Освен това обвиняемите изисквали от фиктивните служители да връщат повече от половината от получените възнаграждения в брой, за да не остава следа от измамата.

Получените от двете компании средства възлизат на 42 621 евро (83 359 лева). Ако вината им бъде доказана, обвиняемите могат да получат между две и осем години затвор.

От Европейската прокуратура напомнят, че всички лица се считат за невинни до доказване на противното от български съд. EPPO е независимият прокурорски орган на Европейския съюз, който разследва престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.