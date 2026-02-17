Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Четирима обвинени по схема за източване на евросредства в България

17 Февруари, 2026 14:37 1 046 9

Ако вината им бъде доказана, обвиняемите могат да получат между две и осем години затвор

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разследването на Европейската прокуратура сочи, че фирми са създадени само за участие в програма на ЕС, а „назначените“ служители връщали част от заплатите в брой

Европейската прокуратура (EPPO) в София внесе обвинителен акт срещу четирима заподозрени, обвинени в измама с европейски средства, предназначени за подпомагане на заетостта на хора с увреждания.

Според разследването две дружества са били регистрирани единствено с цел да участват в програма на ЕС, финансирана от Европейския социален фонд, която цели интеграцията на хора с трайни увреждания на пазара на труда. Събраните доказателства показват, че обвиняемите не са възнамерявали да развиват реална търговска дейност или действително да осигурят работа на хората от целевите групи, а схемата е била насочена към незаконно получаване на средства за заплати на фиктивни служители.

С помощта на съучастник трима управители на фирмите удостоверявали невярно, че са наели хора от уязвимите групи, макар те реално да не извършвали никаква дейност. Освен това обвиняемите изисквали от фиктивните служители да връщат повече от половината от получените възнаграждения в брой, за да не остава следа от измамата.

Получените от двете компании средства възлизат на 42 621 евро (83 359 лева). Ако вината им бъде доказана, обвиняемите могат да получат между две и осем години затвор.

От Европейската прокуратура напомнят, че всички лица се считат за невинни до доказване на противното от български съд. EPPO е независимият прокурорски орган на Европейския съюз, който разследва престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    8 2 Отговор
    Разследват някакви кокошкари на европарици вместо да дадат няколко доживотни присъди на Томето Дончев.

    14:41 17.02.2026

  • 2 Цвете

    6 1 Отговор
    ТАКЪВ СРАМ. ОТНОВО БЪЛГАРИ ЗАМЕСЕНИ В МРЪСНИ ДАЛАВЕРИ.КАЖЕТЕ ИМЕНАТА ИМ И С КАКВО СА СЕ ЗАНИМАВАЛИ ТИЯ КРАДЦИ.?

    Коментиран от #9

    14:41 17.02.2026

  • 3 хехе

    7 1 Отговор
    дилетанти в онова чекмедже евраците бяха в пъти повече.

    14:44 17.02.2026

  • 4 Тома

    6 0 Отговор
    Каква измама е 42 000 евро.Това е все едно да откраднеш кокошки.Тези с милиарди евро кражби са все в ЕП и си го веят на воля

    14:51 17.02.2026

  • 5 ЗАПОЧВАМ СЪС

    5 0 Отговор
    МАЛЕЕЕЕЙЙЙ. ГОЛЕМИ СТЕ ВИЕ ОТ ЕВРО ПРОКУРАТА. БРАВО КЬОВЕШИ. ПАК НЕКОИ КОКОШКИ БЕЗ ПРОШКИ ЩЕ ОБЕРАТ КАЛАЯ ЗА НЕКВИ СИ 42 621 ЕВРО. А НЕКОИ ДРУГИ НА ВИСОКИТЕ НИВА ЗА СТОТИЦИ МИЛИАРДИ ЩЕ СЕ РАДВАТ НА ОБЛАГИ ТУК И ТАМ.

    14:51 17.02.2026

  • 6 Дружества

    2 1 Отговор
    се регистрират за усвояване на евросредства, подобно на регистрацията на НАКЗТ и спонсорирането й , за да демонстрира възможности за формалната природозащитна дейност.
    Споразумението със Сандов обаче е било прекратено от м.Генов през 2025г.

    14:54 17.02.2026

  • 7 ГЕРБераски жендур

    1 0 Отговор
    Откраднал милиони, две години ще духа на бай Сали Черния. Супер сделка. След затвора цял живот манекенки със страпони ще му прислужват.

    15:05 17.02.2026

  • 8 Тити

    0 0 Отговор
    За кражба на пари 8 години за убийство условна къде е логиката.

    15:21 17.02.2026

  • 9 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    Като тия от "Кредисимо" със скъпите коли.Пфу...

    15:23 17.02.2026