Разкриха престъпна група за трафик на хора и сексуална експлоатация

Разкриха престъпна група за трафик на хора и сексуална експлоатация

6 Март, 2026 07:05, обновена 6 Март, 2026 06:43 1 166 4

ГДБОП арестува осем души, на шестима е повдигнато обвинение

Разкриха престъпна група за трафик на хора и сексуална експлоатация - 1
Снимка: Пресцентър СГП
БТА БТА

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) неутрализира престъпна група действала от 2018 г. на територията на страната за трафик на хора и сексуална експлоатация, съобщиха от МВР във Фейсбук.

Групата се е занимавала с набиране, транспортиране, укриване и склоняване към проституция, включително и чрез насилие.

Арестувани са осем души, като шестима от задържаните са обвинени за участие в организирана престъпна група. Един от тях е сочен като ръководител на групата, посочиха от МВР.

Иззети са шест автомобила, използвани за незаконната дейност, както и мобилни телефони, SIM карти, парични средства и множество документи, допълниха от МВР. Проведени са също 25 обиска на жилища, автомобили и хора.

Разпитани са над 10 свидетели, назначени са експертизи и се извършва финансово разследване за пране на пари.

Специализирана операция на ГДБОП е била под надзора на Софийската градска прокуратура. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.

Служител на дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП е задържан за злоупотреба със служебно положение, съобщиха по-рано от МВР на сайта си.


