Служителка задигна над 5000 евро от пощата в Годеч

Жена задигна голяма сума пари от пощата в Годеч, съобщиха от полицията.

На 19 февруари е подаден сигнал, че при извършена проверка на касовата наличност в пощенската станция липсвали 5658.73 евро.

Установено е, че автор на деянието е служителка.

Жената е признала, че е взела парите от работното си място.

Задържана е и по случая се води разследване.