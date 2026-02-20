Служителка задигна над 5000 евро от пощата в Годеч

Жена задигна голяма сума пари от пощата в Годеч, съобщиха от полицията.
На 19 февруари е подаден сигнал, че при извършена проверка на касовата наличност в пощенската станция липсвали 5658.73 евро.
Установено е, че автор на деянието е служителка.
Жената е признала, че е взела парите от работното си място.
Задържана е и по случая се води разследване.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те
12:15 20.02.2026
2 Мдаа
Той реве, че трябва да му събират пари
Ония кукувици там са способни на всичко..
Коментиран от #12
12:19 20.02.2026
3 Офффф
Коментиран от #9
12:22 20.02.2026
4 истина ти казвам
Коментиран от #5
12:30 20.02.2026
5 Който не краде от работа,
До коментар #4 от "истина ти казвам":краде от семейството си -))
12:57 20.02.2026
6 Еврото е неустоимо
12:59 20.02.2026
7 Куцо
13:09 20.02.2026
8 Кварталният философ
13:12 20.02.2026
9 айдеде
До коментар #3 от "Офффф":Тъй де.. те толкоз грозни че и в каса не стоят...те толкоз грозни че и да ги гепиш ще те хванат... те толкоз грозни че че и да ти ги дадат пак свършват не знайно как... те толкоз грозни че и в магазин да влезнеш пак изчезват ... въобще бягат от Българина га че не ги заслужава ... ужас но това ни чака за жалост.
13:12 20.02.2026
10 Абе туй Годеч
Ще я намерят под Околчица!
Коментиран от #13
13:17 20.02.2026
11 Колко по 50 Милиона !
Изчезнаха !
По Пьошетата !
На Държавата !
Вие Ще ми се Подигравате !
С 50 Хиляди Евро !
Засрамете !
СЕ !
14:34 20.02.2026
12 Кире потника
До коментар #2 от "Мдаа":Кой е тоя фараон
15:19 20.02.2026
13 Зарзават
До коментар #10 от "Абе туй Годеч":Самозастреляла се с пушка от разстояне в гръб 3-4 пъти.
15:21 20.02.2026
14 Лъжите
15:57 20.02.2026