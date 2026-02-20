Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Служителка задигна над 5000 евро от пощата в Годеч

20 Февруари, 2026 12:13 1 419 14

Жената е признала, че е взела парите от работното си място

Служителка задигна над 5000 евро от пощата в Годеч - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена задигна голяма сума пари от пощата в Годеч, съобщиха от полицията.

На 19 февруари е подаден сигнал, че при извършена проверка на касовата наличност в пощенската станция липсвали 5658.73 евро.

Установено е, че автор на деянието е служителка.

Жената е признала, че е взела парите от работното си място.

Задържана е и по случая се води разследване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами да, те

    12 2 Отговор
    така правят служителките..

    12:15 20.02.2026

  • 2 Мдаа

    12 1 Отговор
    Проверете да не е привърженичка на Фараона
    Той реве, че трябва да му събират пари
    Ония кукувици там са способни на всичко..

    Коментиран от #12

    12:19 20.02.2026

  • 3 Офффф

    12 0 Отговор
    Да ги взема бе...те и без туй грозни тез пари. Еле па стотинките им са хептен смотани, сичкото жълтаво, а 50-то по-големо от 1 левро. Ужас...

    Коментиран от #9

    12:22 20.02.2026

  • 4 истина ти казвам

    13 0 Отговор
    Е те тва е истинска жена!!! От мойта нищо не става!😍😍😍

    Коментиран от #5

    12:30 20.02.2026

  • 5 Който не краде от работа,

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "истина ти казвам":

    краде от семейството си -))

    12:57 20.02.2026

  • 6 Еврото е неустоимо

    8 1 Отговор
    всеки иска да го притетежава.

    12:59 20.02.2026

  • 7 Куцо

    7 0 Отговор
    кьораво и сакато краде в тая кочина! Ми като гледат как крадът прасето и тиквата сигурно си мислят, че не е проблем!

    13:09 20.02.2026

  • 8 Кварталният философ

    8 0 Отговор
    Годеч не е много далеч от Гинци. Сега там стават странни неща, та може женицата да се е повлияла от случващото се.

    13:12 20.02.2026

  • 9 айдеде

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Офффф":

    Тъй де.. те толкоз грозни че и в каса не стоят...те толкоз грозни че и да ги гепиш ще те хванат... те толкоз грозни че че и да ти ги дадат пак свършват не знайно как... те толкоз грозни че и в магазин да влезнеш пак изчезват ... въобще бягат от Българина га че не ги заслужава ... ужас но това ни чака за жалост.

    13:12 20.02.2026

  • 10 Абе туй Годеч

    4 1 Отговор
    Много се прочу бре!
    Ще я намерят под Околчица!

    Коментиран от #13

    13:17 20.02.2026

  • 11 Колко по 50 Милиона !

    1 1 Отговор
    Колко по 50 Милиона !

    Изчезнаха !

    По Пьошетата !

    На Държавата !

    Вие Ще ми се Подигравате !

    С 50 Хиляди Евро !

    Засрамете !

    СЕ !

    14:34 20.02.2026

  • 12 Кире потника

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    Кой е тоя фараон

    15:19 20.02.2026

  • 13 Зарзават

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абе туй Годеч":

    Самозастреляла се с пушка от разстояне в гръб 3-4 пъти.

    15:21 20.02.2026

  • 14 Лъжите

    0 0 Отговор
    По новините на БНР казаха...70 000 евро

    15:57 20.02.2026