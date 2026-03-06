Почина мексиканският художник, дизайнер и архитект Педро Фридеберг

Мексиканският художник, дизайнер и архитект Педро Фридеберг, смятан за един от последните представители на мексиканския сюрреализъм и създател на известната скулптура „Ръчен стол“, почина на 90-годишна възраст, съобщи семейството му.

„Семейството на майстора Педро Фридеберг съобщава с дълбока скръб за смъртта му тази сутрин в Сан Мигел де Алиенде на 90-годишна възраст“, ​​се казва в изявление, публикувано в блога на студиото на художника в Instagram.

Според изявлението, художникът е починал, заобиколен от семейството си, „с голяма любов и в мир“. Причината за смъртта не е уточнена.

Фридеберг е роден на 11 януари 1936 г. във Флоренция. Семейството му емигрира в Мексико по време на Втората световна война, бягайки от нацисткото преследване. Художникът израства в Мексико Сити, а по-късно живее и работи в Сан Мигел де Алиенде, Гуанахуато.

Той е най-известен със своята скулптурно-мебелна творба от 60-те години на миналия век „Mano-Silla“ – стол във формата на човешка ръка, който се превръща в един от най-разпознаваемите символи на мексиканския сюрреализъм и дизайнерско изкуство.

Снимка: Интернет

Фридеберг е работил в областта на живописта, скулптурата, архитектурата и индустриалния дизайн. Неговите произведения, които съчетават елементи на сюрреализъм, поп арт, архитектурно фентъзи и ирония, са представени в музеи и частни колекции в Мексико, Съединените щати и други страни.