Музикалните състави на БНР протестират

Музикалните състави на БНР спират от днес концертната си дейност в знак на протест срещу недостойното заплащане на труда в оркестрите, съобщиха от Общественото радио.

Очакванията на музикантите са да се намери решение с помощта на Министерството на културата, обясни диригентът на Оркестъра за народна музика Димитър Христов:

"Заплатата на новопостъпил млад човек е 650 евро. Това не знам как ще ви се струва, а министър Тодоров наистина пое ангажимент и каза, че ще измисли начини.

Конкретно, достойно заплащане дори на една средна софийска работна заплата би удовлетворило, според мен, колегите.

Просто са огромни, огромни разликите в заплащането между нас и всички останали столични културни институции."