Служител на ГДБОП е задържан в София

Служител на ГДБОП е бил задържан тази сутрин в столицата.
По информация на БНР арестуваният е работел в дирекция "Киберпрестъпност".
За момента от МВР не коментират случая.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 12 гласа.
5 Март, 2026 14:32 2 226 15
Служител на ГДБОП е бил задържан тази сутрин в столицата.
По информация на БНР арестуваният е работел в дирекция "Киберпрестъпност".
За момента от МВР не коментират случая.
Подобни новини
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 всеки втори
14:33 05.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Макробиолог
14:36 05.03.2026
4 хакер
14:36 05.03.2026
5 Някой
14:39 05.03.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
14:40 05.03.2026
7 Боко праните гащи
14:43 05.03.2026
8 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
" СЕВЕРНА КОРЕЯ , В БУНКЕР СЕДИ КИМ И ГОВОРИ
НА СЕВЕРНОКОРЕЙСКИ ХАКЕР ОТ КИБЕР ВОЙСКИТЕ:
- СЪЗДАЙ ФАЛШИВ АКАУНТ ОТ ИМЕТО НА
НАТАНЯХУ
И МЕ НАПСУВАЙ"
....
Коментиран от #11
14:43 05.03.2026
9 АНТИ-КОМУНИ$Т
14:48 05.03.2026
10 Ива Павлова
14:49 05.03.2026
11 Боруна Лом
До коментар #8 от "ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС":БРАВО, ДОБЪР!
14:49 05.03.2026
12 Къде е?
Коментиран от #14
14:50 05.03.2026
13 Петрохан
15:00 05.03.2026
14 Сила
До коментар #12 от "Къде е?":Ти представяш ли си какво му е на Късото ....нали се сещаш , че след изборите няма да може да се разходи по софийските улици никога повече !!! Ще го плюят и бият на всеки 50 метра !!! А СИБИЛ ще трябва да си смени пола и самоличността ....
15:05 05.03.2026
15 Българин
16:03 05.03.2026