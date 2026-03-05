Новини
Служител на ГДБОП е задържан в София

Служител на ГДБОП е задържан в София

5 Март, 2026 14:32

По информация на БНР арестуваният е работел в дирекция "Киберпрестъпност"

Служител на ГДБОП е бил задържан тази сутрин в столицата.

По информация на БНР арестуваният е работел в дирекция "Киберпрестъпност".

За момента от МВР не коментират случая.


България
  • 1 всеки втори

    28 0 Отговор
    палицай е престъпник

    14:33 05.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Макробиолог

    18 1 Отговор
    Т.е.работил е кибер престъпник?

    14:36 05.03.2026

  • 4 хакер

    10 1 Отговор
    В това направление сигурност се наемат повече знаещи и можещи, отколкото лоялни.

    14:36 05.03.2026

  • 5 Някой

    14 1 Отговор
    Като затварят замунда, така им се пада.

    14:39 05.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 1 Отговор
    СИГУРНО Е ИЗТРИЛ ПЕТРОХАНСКИТЕ ДОСИЕТА:)

    14:40 05.03.2026

  • 7 Боко праните гащи

    9 1 Отговор
    Ай штига бре тоз не го познавам

    14:43 05.03.2026

  • 8 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    9 3 Отговор
    РУСКА ШЕГА
    " СЕВЕРНА КОРЕЯ , В БУНКЕР СЕДИ КИМ И ГОВОРИ
    НА СЕВЕРНОКОРЕЙСКИ ХАКЕР ОТ КИБЕР ВОЙСКИТЕ:
    - СЪЗДАЙ ФАЛШИВ АКАУНТ ОТ ИМЕТО НА
    НАТАНЯХУ
    И МЕ НАПСУВАЙ"
    ....

    Коментиран от #11

    14:43 05.03.2026

  • 9 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 1 Отговор
    милицион€рч€то € ВРЪЗКАРЧ€, Щ€ му $€ РАЗМИН€!

    14:48 05.03.2026

  • 10 Ива Павлова

    8 0 Отговор
    Арестувания е работил за Ива Павлова от Лев Инс , която поръча убийството на Алексей Петорв !!!!!!!!!!!!

    14:49 05.03.2026

  • 11 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС":

    БРАВО, ДОБЪР!

    14:49 05.03.2026

  • 12 Къде е?

    12 0 Отговор
    Къде е простак Хаджи Тошко Африкански с мръсния и циничен език, дето искаше оставката на служебния МВР - министър Дечев?! Днес пак беше побеснял, дрънкаше простащина след простащина, то друго увреденият му от безсилна злоба и ярост мозък не може да роди, но къде е да коментира?! Ей, Славуц! Ей, сакато учиндолско нищожество, дето не можеш да стоиш изправен и да се наведеш да си избършеш з.....а! Ако беше изхвърлили омразния на цял народ Хаджи Африкаянския простак, можеше и да прескочиш 4%-овата бариера! Сега обаче си не само под чертата, сега си тотално изхвърлен на бунището и от чалгарската ви сбирщина се разнася само воня на леШ! Най-много от дивана ти, разбира се!

    Коментиран от #14

    14:50 05.03.2026

  • 13 Петрохан

    5 0 Отговор
    Изтичала е вътрешна информация

    15:00 05.03.2026

  • 14 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Къде е?":

    Ти представяш ли си какво му е на Късото ....нали се сещаш , че след изборите няма да може да се разходи по софийските улици никога повече !!! Ще го плюят и бият на всеки 50 метра !!! А СИБИЛ ще трябва да си смени пола и самоличността ....

    15:05 05.03.2026

  • 15 Българин

    0 0 Отговор
    Ма що е арестуван, ма кво е направил... нищо не пише. Статия само от едно заглавие.

    16:03 05.03.2026