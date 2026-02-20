Ангел Анков, убил баща си и живял повече от седмица с трупа му, остава в ареста

Съдът остави за постоянно в ареста обвинения за убийството на баща си Ангел Анков. Разследването продължава, експертизи ще доказват точно кога и как е настъпила смъртта.

Повече от седмица 26-годишният Ангел Анков живял с тялото на баща си, след като го бил убил. Това обявиха от прокуратурата в Пловдив по време на мярката за постоянно задържане на младия мъж, за когото има данни за психично заболяване. По данни на обвинението Ангел е умъртвил баща си с удари по главата, нанесени с тесла и брадва. В продължение на дни Ангел отклонявал опитите на близки и приятели да имат контакт с баща му.

На 17 февруари безжизненото тяло на 56-годишния Тодор Сираков било открито от роднина, която настояла да влезе в къщата.