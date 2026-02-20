Новини
Ангел Анков, убил баща си и живял повече от седмица с трупа му, остава в ареста

Ангел Анков, убил баща си и живял повече от седмица с трупа му, остава в ареста

20 Февруари, 2026 18:26 2 103 24

По данни на обвинението Ангел е умъртвил баща си с удари по главата, нанесени с тесла и брадва

Ангел Анков, убил баща си и живял повече от седмица с трупа му, остава в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдът остави за постоянно в ареста обвинения за убийството на баща си Ангел Анков. Разследването продължава, експертизи ще доказват точно кога и как е настъпила смъртта.

Повече от седмица 26-годишният Ангел Анков живял с тялото на баща си, след като го бил убил. Това обявиха от прокуратурата в Пловдив по време на мярката за постоянно задържане на младия мъж, за когото има данни за психично заболяване. По данни на обвинението Ангел е умъртвил баща си с удари по главата, нанесени с тесла и брадва. В продължение на дни Ангел отклонявал опитите на близки и приятели да имат контакт с баща му.

На 17 февруари безжизненото тяло на 56-годишния Тодор Сираков било открито от роднина, която настояла да влезе в къщата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на кладата!

    5 0 Отговор
    до добре препечино!

    18:41 20.02.2026

  • 2 бою циганина

    18 1 Отговор
    направих бг селата един ад, един сериал умирай трудно, един сериал игри на глада

    Коментиран от #3

    18:41 20.02.2026

  • 3 че си монгал ,монгал си

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "бою циганина":

    ма не си бою а ПеПерас

    Коментиран от #9, #19

    18:42 20.02.2026

  • 4 И тоя ще да е

    8 5 Отговор
    От ПП-ДБ петроханец

    18:44 20.02.2026

  • 5 Българин..

    11 3 Отговор
    Още една статистика за щастливият живот в България!

    Коментиран от #6

    18:45 20.02.2026

  • 6 Тоалетна Хартия

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин..":

    Дааа, определено по-добре е един луд с автомат да влезе в училище и да избие 20-30 учиници, като във фащ....

    18:49 20.02.2026

  • 7 И как пък

    3 0 Отговор
    мярка за постоянно задържане а имало данни за психично заболяване ? Прокурор не трвбва ли да го въдвори моментално в лечебно заведение? Места ли няма или що?

    Коментиран от #11

    18:50 20.02.2026

  • 8 И колко време им е нужно

    3 1 Отговор
    За тези експертизи че да докажат точно кога и как е настъпила смъртта ? Нали пише че повече от седмица 26-годишният Ангел Анков е живял с тялото на баща си.... Кое не им е ясно пък на тея

    18:54 20.02.2026

  • 9 А ТИ СИ ""активен""

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "че си монгал ,монгал си":

    НЕДОРАСЪЛ ЗАТВОРЕН ВЪВ ОБЩЕСТВО ГРАДСКО НЕВРЪСТНО. КАКВО ЛОШО Е НАПИСАЛ БОЮ. ТОЧЕН Е ЧЕ СЕЛАТА СА ОСТАВЕНО НА САМОТЕК. НИТО ПЪТ НИТО КМЕТ СВЕСТЕН НИТО МАГАЗИН А ЗА АПТЕКА И МНОГО ДРУГИ НЕЩА НЯМА. И ТЕЗИ ХОРА СЪС ПОТРЕБНОСТИ СА ЗА ПОСТОЯННО В ХОСПИС. НО И ТАКИВА НЯМА И ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЗА БОЛНИ ДЕМЕНТНИ СТАРЦИ НЯМА И ЗА МЛАДИ БОЛНИ ДЕЦА НЯМА ДОМОВЕ ЗА ГЛЕДАНЕ. А НЯКОИ ЗА СМЕТКА НА ТЯХ СТАНАХА МУЛТИ МИЛИОНЕРИ. И ТРЪПКО АКО ВЪРНАТ ТОВА ЩО СА КРАДНАЛИ ЩЕ ИМА ВСИЧКО ЗА ДОБРОТО НА НАРОДА. ТАКА Е БОЮ ВСИЧКО Е ЕДИН ГОЛЯМ АД В ТАЗИ КОЧИНА.

    Коментиран от #15

    18:56 20.02.2026

  • 10 По данни на обвинението

    1 1 Отговор
    А експертизи щели тепърва нещо да доказват и от къде са данните на обвинението ходи ги питай тея пуяци. Пълен абсурд и непрофесионализъм ейй

    18:56 20.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Може пък бащата

    9 1 Отговор
    Сам да се е халосал с теслата и после с брадвата по кафата няколко пъти щото е нямал като тея в Петрухан пистолет

    Коментиран от #16

    18:59 20.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Глупости

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Никой":

    Как пък реши че Психичното е вследствие на бедност и недоимък ? Сигурно психопатите са все бедни нали?

    19:01 20.02.2026

  • 15 пий кислол

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "А ТИ СИ ""активен""":

    да ся упокоиш

    Коментиран от #21

    19:04 20.02.2026

  • 16 а може теслата

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Може пък бащата":

    да ти дойде на гости

    19:06 20.02.2026

  • 17 Българин...

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Никой":

    Абсолютно вярно и точно казано! Карл Маркс/Битието определя съзнанието/ И руска/украйнска поговорка...Дурни бу бедний. Беднии бо Дурни! Беден защото е глупав. Глупав е защото е Беден!

    19:09 20.02.2026

  • 18 ООрана държава

    4 0 Отговор
    И на тоя ще му пишат 20 години като на ония дето уби жена си и я прибра грижливо в куфар

    19:12 20.02.2026

  • 19 Как бе

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "че си монгал ,монгал си":

    Забрави ли Симитли ята какво ми прави на попски ръкав?

    19:16 20.02.2026

  • 20 да се

    1 0 Отговор
    разследва детайлно е трудно в бандитското ни време днес. Дали некой близък не е убил бащата и прехвърлил деянието на сина-психар:тази възможност вълнува ли следствието ?!... И при по-тежки престъпления претупват задълженията си, а престъпниците се изплъзват......

    19:28 20.02.2026

  • 21 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "пий кислол":

    ЕЙ ПППЕЕРРРРАС! МНОГО Е ПРАВ ЧОВЕКА!

    19:42 20.02.2026

  • 22 къде е тази държава

    4 1 Отговор
    Хората с психически проблеми станаха страшно много. Това наистина е тревожно. От една страна, животът тук е толкова безпощаден, че психиката ни вече едва издържа. И от друга - наистина лабилните започнаха да застрашават живота не само на своите близки, но и на съседи, на познати и непознати. Няма статистика за това, колко хора бяха убити през последните години от болни, които са с тежки диагнози, но са оставени без надзор, без контрол и всички ние сме като в ужасяваща игра на руска ролетка. Жалко е, тъжно е. Не им мислим злото, но те трябва да живеят в специализирани социални заведения, да бъдат лекувани адекватно и само при 100% -ва гаранция, че са напълно възстановени, да мотат напуснат съответния дом. Пиша това, защото зная, колко е ужасно да имаш подобен човек за съсед.

    Коментиран от #23

    19:43 20.02.2026

  • 23 Тоалетна Хартия

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "къде е тази държава":

    По твойта логика, България не трябваше да съществува отдавна!!!! Праблема не е в психиката, а че бесните кучета се избиват!! От много ""демокразия "" стана така, че бесовете се разхождат спокойно, а това е умишлено!! Всяване на страх и паника у народа.. така ресно се манипулира. А тоз синковец, не е болен от вчера...За такива ако не помогне лечението следва затвор или трепате!!

    20:04 20.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.