Хванаха рецидист за кражби от коли, извадил нож срещу полицаите при залавянето му

В края на април са подадени няколко сигнала за разбити автомобили, паркирани пред търговски обект.

По случая е задържан 68-годишен мъж, осъждан преди за грабежи и излязъл от затвора в края на март.

Това каза на брифинг пред медиите Бисер Иванов, началник на сектор "Криминална полиция" към Шесто районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Той допълни, че тази сутин около 8:30 часа мъжът е забелязан да се движи между автомобилите на паркинга.

При ареста му той е извадил нож срещу полицаите, а те използвали тейзър за самозащита.

По думите на Иванов мъжът има над 30 регистрации в полицията. Подбирал е автомобилите на случаен принцип, като от тях е взимал техника.

По случая се води разследване.