Черен рекорд: Луксозен велосипед, откраднат в Лондон, е открит 8 часа по-късно в България

Елитно кафене на брега на Темза в Лондон, превърнало се в рай за колоездачи и известни личности, където се продават скъпи луксозни велосипеди "Раптър", е станало обект на крадци с маски. Само 8 часа след една от кражбите велосипед, оборудван с проследяващо устройство, е бил открит в България, съобщи вестник "Дейли мейл".
Кафенето The Clubhouse в квартал Фулъм, съчетаващо продажбата на луксозни велосипеди "Раптър" с гледане на мачове и сладкиши, е любимо място на тенис звезди като Ема Радукану и Джак Дрейпър, както и на други известни клиенти.
Но от началото на годината крадци са задигнали велосипеди на стойност над 50 000 паунда от стойките за колела на кафенето. Почти всички престъпления са заснети от охранителни камери, но нито един от извършителите не е заловен, заявява пред вестника собственикът Брадли Райт.
Крадците са действали толкова дръзко, че някои от кражбите са извършени посред бял ден. Интересното е, че само 8 часа след една от кражбите велосипед с монтирано проследяващо устройство е бил засечен в България.
По думите на Брадли Райт той няма друго обяснение, освен че след кражбата велосипедът е бил качен директно на самолет, което означава, че престъпниците много добре знаят какво правят.
Пред "Дейли мейл" собственикът посочва, че макар на 300 метра от кафенето да има полицейски участък, полицията изобщо не се интересува от кражбите на велосипеди.
2 честен ционист
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":В Англия на българите им викат бомбаджии по неизвестни за мен причини.
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":Мо на големия Хор, какво мислят англичаните за България!!! Аз като чуя англичанин, си представям грозен зъбав ушат гею кръвосмесител!!!
На самоход , с автомобил , със самолет ...
Като как пристигна за 8 часа ?!!
Невъзможно е тоя велосипед да пристигне за 8 часа в България !
До коментар #10 от "Дако":Я не се излагай! Полетът е малко над 3 часа! Имали са 5 часа да стигнат до летището, чекиране и тн. Предполагам, че са уредили всичко предварително и са си платили за превоз на колело.Не само, че може да се стигне за това време, но ако хванеш и някой полет имаш време и да се върнеш в рамките на тия 8 часа! Колело се вози сглобено и в кашон за тази цел. Всичко е било подготвено, това не им е за първи път на апашите. Не е кой знае каква сложна схема.
До коментар #12 от "Хахахаха":Малоумните вече се събудиха .
До коментар #14 от "РЗС":И като как натовариха на самолет чекиран велосипед ?
Собственика нали през цялото време знае къде се намира !!
