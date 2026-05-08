Черен рекорд: Луксозен велосипед, откраднат в Лондон, е открит 8 часа по-късно в България

8 Май, 2026 08:49 2 467 23

Макар на 300 метра от кафенето да има полицейски участък, полицията изобщо не се интересува от кражбите на велосипеди

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Елитно кафене на брега на Темза в Лондон, превърнало се в рай за колоездачи и известни личности, където се продават скъпи луксозни велосипеди "Раптър", е станало обект на крадци с маски. Само 8 часа след една от кражбите велосипед, оборудван с проследяващо устройство, е бил открит в България, съобщи вестник "Дейли мейл".

Кафенето The Clubhouse в квартал Фулъм, съчетаващо продажбата на луксозни велосипеди "Раптър" с гледане на мачове и сладкиши, е любимо място на тенис звезди като Ема Радукану и Джак Дрейпър, както и на други известни клиенти.

Но от началото на годината крадци са задигнали велосипеди на стойност над 50 000 паунда от стойките за колела на кафенето. Почти всички престъпления са заснети от охранителни камери, но нито един от извършителите не е заловен, заявява пред вестника собственикът Брадли Райт.

Крадците са действали толкова дръзко, че някои от кражбите са извършени посред бял ден. Интересното е, че само 8 часа след една от кражбите велосипед с монтирано проследяващо устройство е бил засечен в България.

По думите на Брадли Райт той няма друго обяснение, освен че след кражбата велосипедът е бил качен директно на самолет, което означава, че престъпниците много добре знаят какво правят.

Пред "Дейли мейл" собственикът посочва, че макар на 300 метра от кафенето да има полицейски участък, полицията изобщо не се интересува от кражбите на велосипеди.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    14 13 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    В Англия на българите им викат бомбаджии по неизвестни за мен причини.

    08:53 08.05.2026

  • 3 Дзак

    9 1 Отговор
    От сноба всичко може да се очаква!

    08:56 08.05.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 1 Отговор
    Откраднат и превозен с подводница,нали?🦧🤣🖕🤣🦧

    08:58 08.05.2026

  • 5 Абе

    14 5 Отговор
    Този българин да не е римлянин

    08:58 08.05.2026

  • 6 Дреме

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Мо на големия Хор, какво мислят англичаните за България!!! Аз като чуя англичанин, си представям грозен зъбав ушат гею кръвосмесител!!!

    08:59 08.05.2026

  • 7 Един

    14 1 Отговор
    Живо се интересувам кой е превозвача !!!

    Коментиран от #22

    09:01 08.05.2026

  • 8 жик так

    10 4 Отговор
    Я сега да ми обяснят как велосипеда е пристигнал за 8 часа в България ?
    На самоход , с автомобил , със самолет ...
    Като как пристигна за 8 часа ?!!

    09:17 08.05.2026

  • 9 Шмид

    6 4 Отговор
    Що за глупост е тая статия... 2600км за 8часа...да бе да...

    09:19 08.05.2026

  • 10 Дако

    7 3 Отговор
    Пак някаква застрахователна измама. Но не са сметнали правилно времето .
    Невъзможно е тоя велосипед да пристигне за 8 часа в България !

    Коментиран от #14

    09:22 08.05.2026

  • 11 Гледане на мачове със сладкиши!😂

    8 0 Отговор
    Явно става въпрос за гейкафене. Няма лошо нека си хрупат курабиите, но и да си наглеждат велосипедите, щом полицията не се интересува от подобни кражби!

    09:22 08.05.2026

  • 12 Хахахаха

    4 6 Отговор
    Га ньо ако не открадне не може да заспи. За това избираме да сме руска губерния. Такъв е българския манталитет, като руския.

    Коментиран от #16

    09:31 08.05.2026

  • 13 Мдаааа

    11 1 Отговор
    За да е осем часа значи е на застраховка , т.е. със знанието на собственика далаверата е извършена два дни по рано ,за осем часа Радж Капур не може да се прибере в Ихтиман .

    09:31 08.05.2026

  • 14 РЗС

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дако":

    Я не се излагай! Полетът е малко над 3 часа! Имали са 5 часа да стигнат до летището, чекиране и тн. Предполагам, че са уредили всичко предварително и са си платили за превоз на колело.Не само, че може да се стигне за това време, но ако хванеш и някой полет имаш време и да се върнеш в рамките на тия 8 часа! Колело се вози сглобено и в кашон за тази цел. Всичко е било подготвено, това не им е за първи път на апашите. Не е кой знае каква сложна схема.

    Коментиран от #17

    09:35 08.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 жик так

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    Малоумните вече се събудиха .

    09:36 08.05.2026

  • 17 Дако

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "РЗС":

    И като как натовариха на самолет чекиран велосипед ?
    Собственика нали през цялото време знае къде се намира !!

    09:37 08.05.2026

  • 18 Когато

    5 0 Отговор
    не разследват и не регистрират такива и много други подобни престъпления - чудо, оказва се, че Лондон няма проблем с висока престъпност, даже е спаднала. Нищо че всеки ден се ръгат с ножове, че всичко по-ценно на улицата се краде от разни тъмнокафяви британци на скутери и елколела. Иначе се чудят как се е озовало в България - със самолет, разбира се. Както би попаднал откраднат телефон, таблет, лаптоп или друго подобно - крадат, пишат в затворени групи и нашите бразилци изнасят. От Лутън примерно. От евтините авиокомпании. На някои от тези полети все едно човек е попаднал в автобус в Столипиново или Факултета.

    09:47 08.05.2026

  • 19 Частен самолет

    2 1 Отговор
    За осем часа доставка сигурно е по дипломатическата поща ... бързо да проверят в някое от посолствата , пак ни злепоставиха чужденците.

    09:55 08.05.2026

  • 20 Открит или засечен?

    1 0 Отговор
    GPS тракерът се открива с устройство за 30 евро. Може да се сканира още в момента на кражбата. Как и къде ще се появява е напълно във възможностите на крадците. Ако искат могат да вкарат тракера и в Парламента.

    10:21 08.05.2026

  • 21 Хихи

    1 0 Отговор
    крадците имат за учители Буда, шиши, Костов, Нейнски/а ...

    10:22 08.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 западналите

    1 0 Отговор
    Мирише на набеждаване

    10:25 08.05.2026